Pastrňák a Hertl skórovali, bodovali i Krejčí se Šimkem

Hokejistu Bostonu Davida Krejčího se snaží před brankářem Iljou Sorokinem zastavit Ryan Pulock z New Yorku Islanders. ČTK/AP/Winslow Townson

New York - Útočník David Pastrňák pomohl hokejistům Bostonu gólem k výhře 3:0 nad NY Islanders a ukončil sedmizápasové čekání na střelecký zápis. Skóroval také Tomáš Hertl, jehož San Jose podlehlo Minnesotě 2:3. V pátečním programu NHL bodovali ještě David Krejčí a Radim Šimek, každý z nich si připsal jednu gólovou nahrávku.

Pastrňák otevřel skóre tři sekundy před první sirénou. Český útočník využil nabídku obránce Mikea Reillyho a z bezprostřední blízkosti překonal Ilju Sorokina. "Myslím, že v posledních zápasech jsem nehrál špatně, ale bohužel mi to tam nepadalo. Bylo frustrující, že jsem se nemohl prosadit, ale každý den jsem se snažil a dřel, abych smůlu konečně protrhl," řekl Pastrňák.

Druhou branku Bruins vstřelil v úvodní minutě druhé třetiny Taylor Hall, který se prosadil podruhé ve třetím zápase po výměně z Buffala. Asistencí od levého mantinelu se na jeho brance podílel Krejčí. "Taylor je výborný hráč. Kvalitu prokazuje od prvního zápasu, do kterého tu nastoupil. Jsme rádi, že přišel právě k nám," pochválil nového spoluhráče Pastrňák. Skóre uzavřel gólem do prázdné branky Curtis Lazar. Kanadský útočník, jenž byl do Bostonu stejně jako Hall vyměněn z Buffala, bodoval v novém působišti poprvé.

Jeremy Swayman, který v brance Bruins dostal přednost před Danielem Vladařem, kryl 25 střel Islanders a vychytal první čisté konto v kariéře v NHL. "Nejdůležitější dnes byla výhra, moje nula byla jen třešnička na dortu. Jsem nadšený, že se mi povedlo neinkasovat, dlouho na to nezapomenu. Čisté konto ale nepatří pouze mně, bez výborného výkonu v defenzivě bych na něj nedosáhl," řekl po pátém startu v NHL dvaadvacetiletý brankář.

Také v souboji Minnesoty a San Jose vstřelil první branku český hokejista. Hertl ve 4. minutě přebral ve vlastním obranném pásku puk od Šimka, po šikovné narážečce o mantinel se dostal až do levého kruhu pro vhazování a střelou zápěstím překonal brankáře Cama Talbota. Odchovanec pražské Slavie je s 13 brankami třetím nejlepším českým střelcem v soutěži, lépe si vedou pouze Pastrňák (17) a Dominik Kubalík z Chicaga (14).

Hráči Wild vývoj zápasu otočili. V první části srovnal po Šimkově ztrátě Nick Bonino a v úvodu druhé třetiny přidali další dva zásahy Mats Zuccarello a Zach Parise. Čtvrtá formace Wild ve složení Parise, Nico Sturm, Bonino si v posledních dvou zápasech připsala devět kanadských bodů. "Nejsou klasická defenzivní čtvrtá lajna, v poslední době hrají výborně. Dodávají nám potřebnou energii," uvedl trenér Wild Dean Evason.

Sharks v 54. minutě zásluhou branky Evandera Kanea v oslabení snížili, víc ale nestihli a prohráli počtvrté v řadě. "Dnes jsme měli šanci vyhrát. Hráli jsme docela dobře dozadu, ale stále se trápíme v útoku. V posledních zápasech nemůžeme dát víc než dva góly a to je málo," poukázal Logan Couture na ofenzivní trápení Sharks. Josef Kořenář po úterní premiéře v brance San Jose tentokrát příležitost nedostal a utkání strávil na střídačce.

Páté vítězství v řadě si připsali hráči Vegas, kteří vyhráli v Anaheimu pohodlně 4:0. Golden Knights zápasu dominovali, soupeři prakticky nic nedovolili a přestříleli Ducks málo vídaným rozdílem 51:16. Robin Lehner oslavil 300. zápas v NHL šestnáctým čistým kontem v kariéře.

Ze sestavy Vegas vinou nespecifikovaného zranění na poslední chvíli vypadl český útočník Tomáš Nosek. Podle slov trenéra Petera DeBoera by se mělo jednat o lehčí zranění.

Montreal v souboji o play off zdolal Calgary 2:1 a na čtvrtém místě Severní divize odskočil svému soupeři na rozdíl šesti bodů. Výhru Canadiens zařídil dvěma góly nejlepší střelec týmu Tyler Toffoli. "Víme, že zápasy proti Montrealu budou rozhodovat o postupu do play off, dnešní prohra proto obzvlášť mrzí," řekl útočník Flames Mikael Backlund.

NHL:

Montreal - Calgary 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Branky: 30. a 56. Toffoli – 47. E. Lindholm. Střely na branku: 20:29. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Armia, 2. Allen, 3. Toffoli (všichni Montreal)

Boston - NY Islanders 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky: 20. Pastrňák, 21. Hall (Krejčí), 59. Lazar. Střely na branku: 28:25. Diváci: 2191 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Swayman, 2. Hall, 3. Reilly (všichni Boston).

Minnesota - San Jose 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Branky: 10. Bonino, 23. Zuccarello, 24. Parise – 4. Hertl (R. Šimek), 54. E. Kane. Střely na branku: 18:22. Diváci: 3000 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Bonino, 2. Brodin, 3. Parise (všichni Minnesota).

Anaheim - Vegas 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Branky: 21. W. Karlsson, 25. Stephenson, 40. N. Roy, 48. McNabb. Střely na branku: 16:51. Diváci: 1717 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Stephenson, 2. Tuch, 3. Pacioretty (všichni Vegas).

Tabulka:

Centrální divize:

1. Carolina 42 28 4 10 137:103 60 2. Tampa Bay 43 29 2 12 146:110 60 3. Florida 44 27 5 12 138:120 59 4. Nashville 45 24 1 20 120:127 49 5. Chicago 44 20 5 19 123:139 45 6. Dallas 42 16 12 14 117:108 44 7. Columbus 45 15 9 21 113:149 39 8. Detroit 45 16 6 23 103:141 38

Severní divize:

1. Toronto 44 28 4 12 145:117 60 2. Winnipeg 44 27 3 14 144:117 57 3. Edmonton 42 25 2 15 134:120 52 4. Montreal 41 19 9 13 125:115 47 5. Calgary 44 19 3 22 116:129 41 6. Vancouver 37 16 3 18 100:120 35 7. Ottawa 44 14 4 26 118:164 32

Východní divize:

1. Washington 44 28 4 12 154:132 60 2. NY Islanders 44 27 4 13 126:105 58 3. Pittsburgh 43 27 3 13 147:120 57 4. Boston 42 24 6 12 119:107 54 5. NY Rangers 43 21 6 16 140:112 48 6. Philadelphia 43 20 6 17 125:155 46 7. New Jersey 42 14 6 22 103:139 34 8. Buffalo 43 11 7 25 105:149 29

Západní divize:

1. Colorado 43 30 4 9 154:101 64 2. Vegas 43 30 2 11 142:96 62 3. Minnesota 42 26 3 13 127:113 55 4. St. Louis 42 19 6 17 122:132 44 5. Arizona 44 19 5 20 118:139 43 6. San Jose 43 18 4 21 116:144 40 7. Los Angeles 42 16 6 20 114:127 38 8. Anaheim 45 14 7 24 101:142 35

Kanadské bodování:

1. McDavid (Edmonton) 42 69 (23+46) 2. Draisaitl (Edmonton) 42 61 (22+39) 3. P. Kane (Chicago) 44 54 (14+40) Marner (Toronto) 44 54 (14+40) 5. Matthews (Toronto) 40 53 (32+21) 6. MacKinnon (Colorado) 39 53 (17+36) 7. Rantanen (Colorado) 43 52 (26+26) 8. Scheifele (Winnipeg) 44 52 (17+35) 9. Marchand (Boston) 40 50 (21+29) 10. Crosby (Pittsburgh) 42 49 (17+32) 39. Pastrňák (Boston) 35 35 (17+18) 44. Palát (Tampa Bay) 43 35 (12+23) 57. Nečas (Carolina) 39 33 (11+22) 58. Voráček (Philadelphia) 40 33 (8+25) 83. D. Kubalík (Chicago) 44 29 (14+15) 104. Hertl (San Jose) 37 27 (13+14) 117. Vrána (Detroit) 40 26 (12+14) 123. Krejčí (Boston) 38 26 (3+23) 132. Zacha (New Jersey) 39 25 (10+15) 172. Hronek (Detroit) 45 22 (2+20)