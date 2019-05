Passer: Ceny stavebních prací stouply za dva roky o polovinu

Praha - Zoufalý nedostatek lidí ve stavebnictví se podepsal na extrémním zvýšením ceny stavebních prací. Zatímco od roku 1996 do roku 2016 se průměrná cena stavebních prací na metr čtvereční u kancelářských budov prakticky nezměnila, za poslední dva roky stoupla o 50 procent, u bytových projektů až o 70 procent. ČTK to řekl zakladatel přední developerské společnosti Passerinvest Group Radim Passer.

"Stavebnictví směřuje k postupné sebevraždě celého odvětví," uvedl Passer. Připomněl, že ze sektoru odejde každoročně do důchodu 7500 pracovníků, kteří nejsou nikým nahrazováni. "To je nesmírně nebezpečný vývoj. Kvalitu práce snižuje vedle korupce právě nedostatek pracovníků. Tohle ale nemůžou vyřešit podnikatelé, to musí vyřešit vláda," řekl.

Passer míní, že je třeba, aby z kulturně spřízněných zemí, jako je například Ukrajina, přišlo do ČR pracovat minimálně půl milionu lidí. Upozornil na to, že v Polsku bylo vydáno 1,5 milionu pracovních víz pro zaměstnance z Ukrajiny, v ČR je to jen 100.000.

Odkázal na propočty Hospodářské komory ČR, podle které dalších 40.000 pracovních víz pro Ukrajince bude stát 100 milionů korun, ale přinese Česku deset miliard korun ročně. "Navíc by podle mě sem neměli přijít jen svobodní chlapi, ale celé rodiny, které pak mají šanci se zde etablovat. Je to 'win-win' řešení pro všechny," poznamenal.

Passerovi obecně v české společnosti v porevolučním období chybí vize rozvoje země. Prahu je podle něj třeba budovat pro 2,5 milionu lidí, celé Česko pro 15 milionů. Statistici a ekonomové přitom odhadují, že v Česku bude za 50 let žít sedm až osm milionů lidí. "Tento vývoj ale odsuzuje celou zemi a další generace k bankrotu, protože to bude neufinancovatelné," varoval.

Úlohou soukromého sektoru, díky kterému podle něj země ještě nezbankrotovala, by mělo být v rámci společenské odpovědnosti podílet se na této vizi, protože politici se práce na ní nezúčastňují.

Passerinvest Group je česká investiční a developerská společnost, jejíž jméno je spojováno zejména s BB Centrem v Praze - Michli. Jde o největší administrativní a polyfunkční komplex v ČR. Passer společnost založil v roce 1991.