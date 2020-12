Partners: Exkluzivní produkty klientům přesně na míru

Spoluzakladatel a ředitel společnosti Partners Financial Services Petr Borkovec pracoval pro společnost OVB a je také spoluzakladatelem sítě prodejen potravin Sklizeno.

Do dynamické a inovativní finanční skupiny Partners, postavené na zkušenostech finančních poradců, patří už devět let také vlastní investiční společnost. Loni přibyly realitní fond Trigea a pojišťovna Simplea, která se zaměřuje na životní pojištění. V příštím roce se pak otevře penzijní společnost. Pomyslný kruh firmy, která funguje 13 let, by se měl uzavřít v podobě zřízení vlastní banky Partners.

Co mají společného nemovitostní fond Trigea, pojišťovna Simplea s životním pojištěním, investiční společnost Partners či specializovaný web Peníze.cz? Jde o sourozence, tedy členy rodiny finančně poradenské společnosti Partners Financial Services (zkráceně Partners). „Pro klienty chceme exkluzivní produkty, které jim přesně sednou. Pro poradce skvělé nástroje pro splnění finančního plánu a perfektní servis. Proto budujeme finanční skupinu Partners,” vysvětluje spoluzakladatel finanční skupiny Petr Borkovec.

Chystaný tah na banku

K těmto pilířům by měla přibýt Partners banka. „O bankovní licenci chceme zažádat v prosinci 2020, naplno fungovat chceme ve druhé polovině roku 2022. Naše franšízové pobočky Partners markety se stanou skutečnými bankovními pobočkami. Následně nás čeká expanze tohoto konceptu do zahraničí, protože evidentně skvěle funguje,“ říká Petr Borkovec o skupině, která očekává v roce 2020 obrat dvě miliardy korun.

Pokud plán s bankou vyjde, půjde o další splněnou položku ve vizi, kterou si v Partners při založení v roce 2007 vytkli: změnit trh finančních služeb v České republice. Současně půjde o zásadní krok, jímž mění skupina i samu sebe.

„Jsme největší nezávislá finančně poradenská společnost na trhu, která poskytuje objektivní, individuální a komplexní poradenství. Naším snem je být symbolem kvality a stability pro naše klienty. A pro poradce chceme být symbolem nejlepšího partnera pro podnikání, který nikdy nepřestane inovovat, růst a dobývat trh,” připomíná Borkovec.

Že je pro nezávislé poradenství v zemi, kde banky každoročně vydělávají na klientech 70 miliard a nejvíc finančních produktů prodá Česká pošta, opravdu prostor, dokládá skutečnost, že Partners jsou největší tuzemskou finančně poradenskou společností.

Nejde však jen o nové pobočky či aktivity. „Ze své praxe víme, že lidé mají stále mezery v tom, co o financích znají. Zbytečně se dostávají do finančních problémů a nepříjemných životních situací. Proto podporujeme vzdělávání dětí, široké veřejnosti i odborníků v rámci našeho neziskového vzdělávacího projektu Den finanční gramotnosti. Naši poradci chodí zdarma do škol a učí děti základy finanční gramotnosti,” říká Borkovec.

Ambice v oblasti investic

V roce 2011 založili Partners vlastní investiční společnost, která nabízí šest fondů. „Po téměř deseti letech máme lety vyzkoušené a ověřené fondy. Obrovský náskok před konkurencí nám dávají nulové vstupní poplatky ve všech fondech a nezávislost na různých bankovních holdinzích,“ zmiňuje investiční stratég Partners Martin Mašát, který se zároveň spolupodílí na založení nové penzijní společnosti. Její spuštění je v plánu na rok 2021. „Většina lidí používá špatné a nevýnosné penzijní fondy a přicházejí tak o své reálné úspory. Bohužel roky to nikdo neřeší, a proto jsme se rozhodli posunout český penzijní systém do nového tisíciletí,“ upozorňuje Mašát.

Posledním dotaženým počinem při budování a rozšiřování finanční skupiny je aktuálně fond se zaměřením na nemovitosti Trigea, který má datum narození 2019. Řídí ho zkušený tým v čele s Tomášem Trčkou. Fond investuje výhradně do komerčních nemovitostí, které na českém trhu nabízí vyšší výnos než rezidenční byty. Specializuje se výhradně na zavedené lokality a plně pronajaté kanceláře, čímž snižuje riziko investic.

„Trigea je vhodná pro konzervativní i dynamičtější investory, kteří chtějí získat přístup na realitní trh a oceňují možnost diverzifikace, tedy rozložení rizika. Doporučujeme investiční horizont alespoň pět let, fond je také vhodný jako součást portfolia určeného na penzi. Ceny nemovitostí ani v dobách ekonomického poklesu nepadají tak dramaticky jako akcie a navíc mají tendenci se rychleji vracet do původních hodnot. Přesto je třeba počítat s tím, že se hodnota fondu může měnit,” říká Tomáš Trčka, ředitel fondu. V září 2020 dosáhla Trigea miliardu korun ve správě, což byl významný milník. Od založení v dubnu 2019 vydělal fond 9,61 procenta, za posledních dvanáct měsíců je to 6,57 procenta.

Loni v červenci koupila Trigea svou první nemovitost – kancelářskou budovu Louvre na Praze 5, letos v únoru přibylo Obchodní centrum v Plzni s více než 60 maloobchodními jednotkami. Aktuálně má Tomáš Trčka vyhlédnuté další kancelářské budovy i logistické centrum.

Chytré technologie a selský rozum

Pojišťovnu Simplea, jež nabízí životní pojistky, vybudovali v Partners na zelené louce v roce 2019. „Spojili jsme chytré technologie se zdravým selským rozumem a vytvořili jsme smysluplné a jednoduché životní pojištění, které pojišťuje vážné životní události, jako jediné na trhu garantuje svým klientům plnění pojistných událostí v 99 procentech případů,” říká třicátník Martin Švec, který pojišťovnu vytvořil a v současnosti vede i vznik nové penzijní společnosti. Pojišťovnu Simplea zároveň řídí. „Tým tvoří jen 30 lidí, kteří mají kromě bohatých zkušeností z pojišťovnictví především touhu a nadšení dělat životní pojištění jinak,” dodává. Simplea má unikátní vlastní IT systém, který řeší vše podstatné online – od sjednávání smluv přes jejich změny až po vyplácení pojistek. „Na rozdíl od jiných institucí, které mají systémy z 80. či 90. let, si nepodáváme z ruky do ruky stohy papírů. Máme vše na míru a jsme inovativní,“ popisuje Švec.

Na podzim roku 2020 má už společnost 35 tisíc klientů. „Největší radost mám z toho, že dokážeme i přes velký růst fungovat jinak, než ostatní,“ podotýká Švec. Simplea vyplácí pojistné plnění i lidem, kteří by jinde měli smůlu, protože nemoc dostali v tzv. čekací době. „Máme škodní komisi, která posuzuje problematické případy, a za rok 2020 jsme už takto vyplatili 2,2 milionu korun. Peníze tak například dostal pětatřicetiletý klient, kterému se v čekací době objevila rakovina lymfatických uzlin, nebo ani ne roční holčička, která dostala leukemii,“ konstatuje Švec.

Recept na úspěch

Experti v Partners jsou přesvědčeni, že znají cestu k vybudování výnosného byznysu ve financích. Ať již v roli manažera, který buduje tým lidí, tak i profesionálního finančního poradce se stovkami klientů, nebo majitele franšízové pobočky Partners market. Finanční trh v Česku se za posledních pět let zdvojnásobil a bude dále růst. „Domácnostem leží miliardy na běžných účtech v bankách. Potenciál nezávislého finančního poradenství je stále obrovský,” říká Borkovec.

Aktuálně podniká pod hlavičkou Partners 2000 poradců. Lidi, kteří by se této příležitosti chopili, se firma snaží jak hledat, tak zejména vychovávat. „Pokud jde o podnikatelského ducha, naučili jsme tisíce mladých lidí uvažování sebevědomého a pozitivního lídra firmy. Máme nejlepší systém vzdělávání, technologie pro práci s klienty i právní ochranu. Přes 190 zaměstnanců v Praze a Brně jim v byznyse tvoří profesionální zázemí,” prohlašuje Borkovec.

Jedinečný podnikatelský koncept kamenné bankovní a poradenské pobočky představuje franšíza Partners market, která poskytuje nezávislé odborné finanční služby a vybírají pro klienty to nejlepší z nabídky 50 finančních institucí a 480 finančních produktů. S téměř stovkou poboček jsou Partners sedmou nejsilnější sítí poboček v tuzemsku. „Díky této velikosti máme perfektně zvládnutý recept na podnikatelsky úspěšnou pobočku,” líčí Borkovec a plánuje další rozšiřování.

V současnosti je vybráno 150 lokalit po celé republice, funguje jich 90. Pro splnění plánu zbývá otevřít 50 až 60 Partners marketů, které chce firma otevřít do tří let. Jde o naprosté minimum franšíz, které má v úmyslu postavit. Potenciál je větší, protože platí, že největší banky mají třeba v Praze desítky poboček. „Dobu, kdy měla Česká spořitelna v hlavním městě 100 poboček, si ještě dobře pamatuji. Skutečný potenciál vidíme kolem 250 poboček. Vše souvisí i s naším plánem na vybudování Partners banky,” zdůrazňuje Petr Borkovec.