Partneři S.A.W.E.R. a zahrady: EuroClean ukáže WatiMin

Česká společnost s více než 20letou tradicí má vlastní pobočku v Polsku a operuje úspěšně také na slovenském trhu. Zabývá se komplexními technologiemi na úpravu surové, pitné, procesní i odpadní vody. Jedním z výsledků inovačních procesů je zařízení WatiMin, jež je součástí projektu S.A.W.E.R. na připravovaném EXPO 2020, připomíná technický manažer Marek Příhoda

Jak byste stručně vaši firmu představil?

Společnost EuroClean může svým zákazníkům nabídnout služby od diagnostiky jejich potřeb, přes návrh optimálního řešení, jeho dodávku i následný servis a odbornou technickou podporu v této oblasti. Protože společnost vyrábí vlastní produkty a snaží se reagovat na nové trendy, její každodenní činností je také výzkum a vývoj.

Pokud bych měl pro představu zmínit klíčové odvětví ve kterém dominujeme, tak je to určitě energetika ve smyslu předávacích a výměníkových stanic, parních kotelen, topných a chladících okruhů. Vyrábíme vlastní unikátní zařízení KEUV, které dohromady upravuje vodu pro dnes již miliony domácností prostřednictvím zhruba tisíce instalací.

Dalším firemním pilířem je dezinfekce vody, zejména pomocí chlordioxidu. Naše společnost vyvíjí a vyrábí vlastní generátory chlordioxidu OXCL, přičemž množství našich instalací atakující hranici 800 kusů potvrzuje naši dominantní pozici na českém a polském trhu.

Z pohledu příjmů společnosti nesmím opomenout také průmyslové aplikace napříč všemi obory. Čím zajímavější a technologicky těžší aplikace, tím je to pro nás větší výzva a více nás to baví.

Jak jste se vypořádáváte s dopady pandemie covid-19?

Co se týče aktuální nelehké doby, tak zpočátku jsme díky rušícím se investicím napříč celým trhem přišli o řadu zakázek. V té době nebylo vůbec jasné, jakým směrem se pandemie bude vyvíjet a jak nás postihne. Situaci jsme pečlivě monitorovali a preventivně zavedli určitá opatření. Vnitrofiremní situace se i díky přístupu zaměstnanců stabilizovala a postupně jsme čelili nečekaně vysoké poptávce od nových klientů. Řada firem totiž využila situace a pustila se do inovací a údržby technologií, nebo zkrátka najednou měla čas se pustit do projektů, které dlouho odkládala. To byl pro nás klíčový moment. Poptávka po úpravě vody i její dezinfekci rostla, a my tak měli dostatek příležitostí opět ukončit hospodářský rok s historicky nejlepším výsledkem.

Proč jste přijali účast na EXPO 2020, potažmo proč jste partnery S.A.W.E.R. a zahrady českého národního pavilonu?

Jedním z výsledků inovačního procesu, o kterém jsem hovořil, je právě naše zařízení WatiMin, jež je součástí projektu S.A.W.E.R. Proto jsme nad výzvou podílet se na tak skvělém projektu nemuseli dlouho přemýšlet. Je to pro nás pochopitelně velká prestiž i profesní čest být toho součástí. Navíc jsme se díky tomu spoustu naučili, jak z oboru, tak i mimo něj. Téma, kterému jsme se v rámci vývoje věnovali, je nám prospěšné i v ostatních projektech, na kterých nyní pracujeme.

Co na EXPO chystáte a v jaké fázi příprav jste?

Na EXPO jsme již připraveni dlouhou dobu, to i z důvodu posunu termínu konání. Naše zařízení WatiMin je na místě a stačí ho jen před oficiálním otevřením výstavy připojit k technologickému celku, zprovoznit a vše finálně zkontrolovat.

Co konkrétně WatiMin umí?

WatiMin slouží ke kontinuální, automatické a hlavně velmi přesné remineralizaci vody. Zpětná mineralizace vody se používá v případech, kdy do demineralizované (osmotické) vody je zapotřebí doplnit zdraví prospěšné látky, aby splnila legislativní požadavky na pitnou vodu.

Demineralizovaná voda je nejprve filtrována na jemných filtrech, aby se zbavila mechanických nečistot, jako jsou jemný písek, prach apod. Dále se voda s pomocí UV záření dezinfikuje a následně je obohacena o minerály, např. vápník, hořčík a draslík. Všechny kroky úpravy a výsledná jakost vody je monitorována řídícím systémem tak, aby byla zaručena kvalitní a chutná pitná voda dle světových standardů.

Co si od účasti na EXPO 2020 slibujete?

Od přítomnosti na této výstavě si slibujeme posílení našeho PR a vnímání brandu společnosti nejen na tuzemském a evropském trhu, ale rovněž je to naše vizitka pro zamýšlené expanze do dalších zemí, například na Blízkém východě.

Výstava ale nebude jen o nás a osobně si myslím, že Česká republika bude mít skvělý pavilon, plný krásných expozic firem, na které můžeme být hrdí. Samotné téma světové výstavy EXPO 2020 je globální záležitostí a Česká republika bude významným přispěvatelem. Projekt S.A.W.E.R. je toho důkazem a všem autorům i zainteresovaným osobám patří velký obdiv. Věřím, že výstava v Dubaji bude svým rozsahem, tématem i pojetím nezapomenutelná a všichni návštěvníci z celého světa včetně vystavovatelů na ni budou dlouho vzpomínat.