Partneři S.A.W.E.R a zahrady: bez PAVELKA - kontejnery by stěžejní systém neodjel

Studie proveditelnosti, kterou si firma oslovena kolegy z ČVUT nechala udělat, celý projekt málem pohřbila. Její vedení se přesto rozhodlo do rizika jít. “Technologie S.A.W.E.R. je významný vynález a bylo by špatně, kdyby bylo jeho předvedení jakýmkoliv způsobem ohroženo. Každá spolupráce podniků s universitami se počítá,” konstatuje jednatel Lukáš Pavelka.

Česká rodinná firma PAVELKA - kontejnery s.r.o. se zabývá vývojem a kompletními dodávkami vlastních strojírenských výrobků. Nosnou část jejího výrobního programu tvoří návrh a výroba mobilních technologických celků a zařízení v kontejnerech. “

Dokážeme do kontejneru zastavět téměř jakékoliv zařízení počínaje sofistikovanými technologiemi pro jadernou energetiku nebo letecký průmysl a konče nezvyklými technologiemi, jako je například mobilní pivovar nebo mobilní koupaliště. Další část našeho výrobního programu tvoří výroba speciálních nástaveb pro nákladní automobily a snižování hluku technologických zařízení,” vypočítává jednatel Lukáš Pavelka.

Podnik se orientuje se na atypickou, vysoce specializovanou kusovou a malosériovou výrobu. Už více než 20 let úspěšně dodává výrobky zákazníkům z různých odvětví. “Precizní zpracování a vysoká kvalita je pro nás samozřejmostí. Máme realizace téměř po celém světě a s trochou nadsázky se dá říci, že naše výrobky spolehlivě fungují jak na vyprahlé poušti, tak v krajinách věčného ledu,” zdůrazňuje Pavelka.

Současná situace s pandemií dovedla firmu do neočekávaných a problematických situací. Nicméně osvědčilo se zaměření na nesnadnou prototypovou výrobu, které předpokládá rychlé a pružně reagování a práci s určitou mírou improvizace. Společnost PAVELKA - kontejnery prošla dosavadním složitým obdobím bez vážnějších problémů a nemusela omezovat výrobu.

Když vyhraje srdce nad rozumem

Účast na EXPO 2020 vznikla víceméně náhodou. “Ke konci roku 2019 nás oslovili vědci s UCEEB (ČVUT), že mají problémy s dodávkou kontejnerů pro jejich prototyp technologie S.A.W.E.R. Jde o světově unikátní technologické zařízení, které umí vyrábět vodu ze vzduchu. Potřebovali vyprojektovat a vyrobit kontejnery, stěžejním požadavkem bylo jejich dodání ve velmi krátkém termínu,” líčí jednatel Pavelka.

Celý projekt měl navíc omezený rozpočet. “Po prvotních jednáních jsme si udělali studii proveditelnosti. Jejím výsledkem bylo, že požadované termíny a cenový rámec nelze v žádném případě splnit a že celý projekt je pro nás z obchodního hlediska značně rizikový. V tu chvíli jsme vážně uvažovali o tom, že se daného projektu vůbec nezúčastníme,” přiznává Pavelka.

Nakonec se firma rozhodla řídit spíše srdcem než rozumem. “Technologie S.A.W.E.R. je významný vynález a bylo by špatně, kdyby byla jeho realizace jakýmkoliv způsobem ohrožena. Navíc každá spolupráce českých firem s universitami se počítá, protože má kladný vliv na úspěšný vývoj ekonomiky naší země v budoucnu,” vysvětluje Pavelka.

Hlavní úkol byl už splněn

Celou zakázku podařilo splnit v požadovaných termínech. Zároveň podnik poskytl UCEEB slevu na dodávku, čímž se stal i jedním z partnerů české účasti na EXPO 2020. "Naše účast na EXPO 2020 vlastně skoro skončila. Hlavní úkol jsme splnili tím, že jsme vyprojektovali, vyrobili a dodali kontejnery, do kterých jsme nainstalovali prototyp zařízení S.A.W.E.R. Celé zařízení v kontejnerech bylo přepraveno do pouště Sweihan, kde bylo podrobeno šestiměsíčním zkouškám a vrátilo se zpět do České republiky,” říká jednatel.

V českém pavilonu na EXPO 2020 bude vystavena pouze stacionární varianta zařízení S.A.W.E.R. Mobilní varianta zařízení v kontejnerech bude prověřována na dalších zkouškách v poušti, společnost proto připravuje jiné formy prezentace výrobku než je výstava exponátu.

“Výstava EXPO je šancí prezentovat zbytku světa naše schopnosti, dovednosti a naše představy o budoucnosti. Myslím, že tato šance nebude Českou republikou a partnery české expozice v žádném případě promarněna. Osobně očekávám o český pavilon velký zájem, protože originálním způsobem spojuje uměleckou krásu a unikátní moderní technologie,” shrnuje jednatel Lukáš Pavelka.