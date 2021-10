Partneři expozice: PSI umožní vstoupit do světa rostlin

Sledujeme stav rostlin během různě dlouhých časových segmentů – hodiny, týdny, dokonce i měsíce. To vše bez poškození nebo dokonce dotyku rostliny, protože k tomu používáme nedestruktivní zobrazovací nástroje, vysvětluje majitel firmy PSI (Photon Systems Instruments) Martin Trtílek.

Proč jste přijali účast na EXPO 2020, respektive proč jste partnery expozice?

Naše společnost PSI se zabývá vývojem a výrobou inovativních přístrojů s širokým použitím v oblasti řasové biologie, biotechnologie a zemědělství. Jsem rád, že i v současné době firma roste a díky zkušenostem a sofistikovaným výrobkům jsme celosvětovými experty na trhu.

EXPO 2020 v Dubaji je pro nás příležitostí ukázat vyspělé technologie pro vědu a zemědělství široké veřejnosti.

Co jste na EXPO přichystali?

Pro návštěvníky světové výstavy jsme vyrobili malý fenotypizační systém sledující vlastnosti rostlin pomocí obrazové analýzy. Tento monitoring umožňuje blíže nahlédnout do světa rostlin. Prostřednictvím našich přístrojů v kombinaci s nejnovějšími vědeckými poznatky určujeme, jak se rostliny cítí a co potřebují. Sledujeme stav rostlin během různě dlouhých časových segmentů – hodiny, týdny, dokonce i měsíce. A to vše bez poškození nebo dokonce dotyku rostliny, protože k tomu používáme nedestruktivní zobrazovací nástroje. Tato jedinečná technologie umožňuje porozumět jemnému a fascinujícímu jazyku rostlin, což využíváme pro vyšší a efektivnější produkci i ve stížených klimatických podmínkách. Proto jsme náš exponát pojmenovali We Speak Plantish. Fenotypizační linka je už nainstalovaná a připravená pro návštěvníky.

Co si od účasti na EXPO 2020 slibujete a co od Všeobecné světové výstavy očekáváte?

Rádi bychom světové veřejnosti přiblížili, že i v České republice existuji firmy, které se zabývají špičkovým vývojem vědeckých přístrojů a jejichž výrobky používají nejlepší univerzity po celém světě.