Partneři expozice: Fillamentum sází na udržitelný přístup, 3D tisk, robotiku a design

Josef Doleček dodává z Hulína na Kroměřížsku do celého světa základní materiál do 3D tiskáren v podobě strun navinutých na kotouče. Paradoxem je, že věnovat se 3D tisku neměl původně v plánu. Fillamentum/JAKUB_VIKTORA_2020

Chceme představit koncept „Green prototyping“, což je ohleduplné používání 3D tisku za využití nejnovější generace kompostovatelných biomateriálů. V neposlední řadě je to demonstrace možností velkoformátového 3D tisku pomocí robotické ruky, což je posunutí technologických možností, říká generální ředitel a zakladatel společnosti Josef Doleček.

Jak jste zvládli rok s pandemií covid-19?

Myslím že dobře. Poté co jsme loni řešili její dopady do projektů v oblasti automotive, se nám podařilo naši společnost zastabilizovat a určit její další fungování, postavené až na výjimky na oboru materiálů pro 3D tisk. Ten pokračuje u nás sérii růstu v desítkách procent meziročně. Fillamentum se postupem času stalo ze specialisty na extruzi polymerů expertem na materiály pro aditivní technologie. Jde o obor, známý veřejnosti jako 3D tisk ve formě strun, čili filamentů. Tento produkt dal ostatně i firmě jméno. Filamenty prodáváme v 65 zemích světa při tržbách okolo 80 milionů korun.

Proč jste přijali účast na EXPO 2020 a stali jste se partnery expozice?

Tématem nejen EXPO 2020, ale také celospolečensky, je udržitelnost života a ekologie a nové technologie, jako jsou 3D tisk a robotika. A samozřejmě design. To všechno jsou prvky, které se pojí s tím, co umíme nejlépe, tedy polymerní materiály. Celých osm let se odehrával vývoj 3D tiskového filamentu z NonOilenu – biopolymeru nové generace – mluvíme o stoprocentně kompostovatelného plastu, který je svými parametry unikátní ve světovém měřítku. Jsme nesmírně poctěni, že můžeme tento výsledek vývoje, na kterém Fillamentum úzce spolupracovalo, představit právě na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji a ukázat, že Česko je země s důrazem na nové technologie šetrné k životnímu prostředí.

Co na výstavu konkrétně chystáte a v jaké fázi příprav jste?

Rozhodli jsme se, že naše expozice bude spojovat ony čtyři zmíněné prvky – udržitelný přístup, 3D tisk, robotiku a design, takže budeme představovat robotický 3D tisk z materiálu NonOilen Terra – tedy verze s obsahem přírodního minerální plniva, v tomto případě lokálního písku. Součástí národního pavilonu budou robotickou 3D tiskovou technologií vyrobeny zahradní ozeleňovací bloky Sandiq z ateliéru průmyslového designu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Robotický tisk chystáme ve spolupráci s partnery z brněnského vysokého učení technického.

Nyní intenzivně tiskneme zahradní bloky Sandiq, které budou instalovány s předstihem, a zároveň robotický tisk, který bude v provozu po celou dobu trvání světové výstavy.

Co si od účasti na EXPO 2020 slibujete, co od ní očekáváte?

Jednoznačně chceme představit světu koncept „Green prototyping“, tedy ohleduplné používání 3D tisku využíváním nejnovější generace kompostovatelných biomateriálů, ukázat možnosti distribuované výroby s využitím lokálních zdrojů třeba i ve stavebnictví a v neposlední řadě je to demonstrace možností velkoformátového 3D tisku pomocí robotické ruky, což je opět posunutí technologických možností.

Očekáváme, že rozproudíme společenskou debatu o přínosu nových technologií pro udržitelný život na Zemi.