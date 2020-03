Parní oračka Libuše v čáslavském muzeu slaví 115 let

Čáslav (Kutnohorsko) - Parní oračka Libuše, jeden z nejvzácnějších sbírkových předmětů v Národním zemědělském muzeu v Čáslavi na Kutnohorsku, letos slaví 115 let. Spolu s parní oračkou Přemysl je součástí jediné dochované parní orební soupravy v Česku. Převratný vynález ve druhé polovině 19. století umožnil strojní lanovou orbu a stal se na dlouhá desetiletí nejefektivnějším způsobem orby, informovala ČTK mluvčí muzea Jitka Taussiková.

Parní oračky popojížděly pouze po okrajích pole a mezi sebou si na laně přetahovaly pluh, který byl poměrně lehký a neutužoval půdu. "Parní oračky ve své době představovaly vrchol technického umu našich předků. Jako nepřekonatelné soupravy udivovaly nejen svými rozměry a výkonem, ale především klidným chodem a lehkostí orby. Dodnes tyto majestátní stroje budí velkou pozornost a jsou stěžejním prvkem čáslavské expozice," uvedl ředitel Národního zemědělského muzea v Čáslavi Vladimír Michálek.

Lokomobilu Libuši v roce 1905 zkompletovali ve výrobním závodě v anglickém Leedsu a následně ji dodali do velkostatku Thun-Taxis v Dobrovicích. Odtud přešla do vlastnictví rodiny Kučerů, která parní orbu provozovala jako svou živnost. Za dobu své existence firma vlastnila minimálně tři kompletní garnitury parních pluhů, avšak v roce 1949 komunistický režim dvě soupravy zkonfiskoval. Libuše pak sloužila na Státním statku Bezno, později Mladá Boleslav, a to až do roku 1972. Poté byla na přání zemřelého strojníka Kučery předána do Národního zemědělského muzea a umístěna v parku zámku Kačina. V roce 1991 se přestěhovala do krytých prostor Národního zemědělského muzea ve Zdechovicích a v roce 2002 byla spolu s parní oračkou Přemysl umístěna do tehdy budované pobočky v Čáslavi, kde je vystavena dosud.