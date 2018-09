Parní lokomotiva přejela 21. září 2018 před polednem poprvé od roku 1978 přejezd (na snímku) za nádražím v Zubrnicích na Ústecku. Začala tím další etapa obnovy legendární lokálky. Cílem je prodloužit trať do Lovečkovic a nejlépe až do Úštěku, čímž by se železniční trasy v Českém středohoří propojily. Přejezd je pár metrů od zastávky Zubrnice-Týniště. Natáčel se tam například film Rebelové.

Parní lokomotiva přejela 21. září 2018 před polednem poprvé od roku 1978 přejezd (na snímku) za nádražím v Zubrnicích na Ústecku. Začala tím další etapa obnovy legendární lokálky. Cílem je prodloužit trať do Lovečkovic a nejlépe až do Úštěku, čímž by se železniční trasy v Českém středohoří propojily. Přejezd je pár metrů od zastávky Zubrnice-Týniště. Natáčel se tam například film Rebelové. ČTK/Zavoral Libor

Zubrnice (Ústecko) - Parní lokomotiva přejela dnes před polednem poprvé od roku 1978 přejezd za nádražím v Zubrnicích na Ústecku. Začala tím další etapa obnovy legendární lokálky. Cílem je prodloužit trať do Lovečkovic a nejlépe až do Úštěku, čímž by se železniční trasy v Českém středohoří propojily.

Železniční přejezd v Zubrnicích, kde se nachází skanzen, byl léta zaslepený. Zubrnické museální železnici se podařilo najít sponzora, který věnoval půl milionu korun na jeho zprovoznění. Pro vlaky se tak uvolnila cesta dál do nitra Českého středohoří. "Budeme používat tento nový úsek k zážitkovým jízdám na motorové drezíně. Ale naším cílem je opravit trať až do Lovečkovic a rozšířit i tam pravidelný provoz našich motoráčků," uvedl mluvčí Zubrnické museální železnice Radek Kubala.

Délka kolejí mezi Zubrnicemi a Lovečkovicemi představuje pět kilometrů. Kolejnice se ale dochovaly jen na menší části, zbytek ukradli zloději. Znamená to prakticky novou stavbu železničního svršku a zásadní úpravu železničního tělesa se všemi stavbami, jako jsou propustky, mostky, přejezdy.

Přáním nadšenců ze Zubrnic je vrátit do oblasti život na železnici. "Odhadovat, za jak dlouho se svezeme do Úštěka, si netroufám. Ve spolku pracují lidé ve svém volném čase, takže chceme hlavně udržet provoz do Zubrnic, což není žádná legrace, protože dráha nespadá pod žádné systémové financování. Pouze díky příspěvku Ústeckého kraje jsou peníze na nějakou údržbu," řekl ČTK předseda Zubrnické museální železnice Martin Kašpar. "No a pak chceme jít dál a dál a prodlužovat a prodlužovat, protože krajina za Zubrnicemi je velmi atraktivní," dodal.

Unikátní železnice z Ústí nad Labem vyniká největším stoupáním a nejmenší poloměrem oblouků v České republice. Na trati, která je součástí integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje, jezdí v běžném provozu historické motoráky z padesátých let, tzv. Hurvínky. Dnes táhla osobní vlaky z nádraží Střekov parní lokomotiva. Na Střekově je také k vidění nově zprovozněný parní stroj v drážní vodárně, kterou také spravuje Zubrnická museální železnice.