Pařížský Panthéon okupovaly stovky migrantů bez dokumentů

Paříž - Pařížský Panthéon, kde jsou pohřbeny významné francouzské osobnosti, dnes při klidném protestu okupovalo několik stovek migrantů, převážně ze západní Afriky, kteří ve Francii žijí bez patřičných dokumentů. Dožadovali se schůzky s premiérem Édouardem Philippem a toho, aby byl jejich pobyt v zemni legalizován. Zásahová policie je po několika hodinách z budovy po skupinkách vyvedla. Informovala o tom agentura Reuters.

Někteří z protestujících se na facebooku označili za "černé vesty" a členy skupiny La Chapelle Debout. První z pojmenování se inspiruje protesty takzvaných žlutých vest proti vládě. Druhé z uskupení odkazuje na Porte de La Chapelle, oblast na severu francouzské metropole, kde vznikají provizorní tábory migrantů.

Shromáždění uvnitř Panthéonu skandovali mimo jiné "Černé vesty, černé vesty", anebo "Co chceme? Dokumenty!". "Myslím, že by nám měli dát dokumenty do pořádku. Chtěli bychom mít stejná práva jako Francouzi," řekl jeden ze protestujících při evakuaci z budovy.

Přístup k památce po několika hodinách zahradilo 50 až 60 členů pořádkové policie. Protestující migranty z Panthéonu vyvedli po skupinkách. Bylo zatčeno 37 lidí, uvádí policejní zdroje.

V Panthéonu, který se nachází v latinské čtvrti na levém břehu Seiny, jsou mimo jiné pohřbeni François Marie Voltaire, Jean Jacques Rousseau či Victor Hugo.