Paris pošesté vyhrál sjezd v Bormiu a postaral se o nový rekord SP

Bormio (Itálie) - Italský lyžař Dominik Paris pošesté v kariéře vyhrál sjezd v Bormiu a postaral se o nový rekord Světového poháru. Švýcar Marco Odermatt si druhým místem upevnil vedení v průběžném pořadí seriálu.

Paris na sjezdovce Stelvio navázal na vítězství z roku 2012 a čtyři triumfy z let 2017 až 2019 a jako první vyhrál šest závodů v nejrychlejší disciplíně v jednom dějišti. Dosud se o prvenství dělil s někdejším švýcarským reprezentantem Didierem Cuchem, jenž pětkrát ovládl sjezd v Kitzbühelu.

Dvaatřicetiletý italský závodník, který v roce 2018 vyhrál v Bormiu také superobří slalom, zvítězil s náskokem 24 setin před Odermattem a posunul se do čela průběžného hodnocení sjezdu. Třetí příčku obsadil další Švýcar Niels Hintermann.

"Od začátku až do konce jsem do toho dal úplně všechno," řekl Paris. "Sjezdovka je tady hodně náročná, ale když víte, že jste odevzdali sto procent, tak jste v cíli vždycky spokojení," dodal.

Paris si připsal 16. triumf v nejrychlejší disciplíně a osamostatnil se na čtvrtém místě historického pořadí. Před ním už je pouze trojice bývalých závodníků Stephan Eberharter (18), Peter Müller (19) a Franz Klammer (25).

Většinu vítězství si Paris připsal před předloňským vážným zraněním kolena v Kitzbühelu. "Jakmile jsem se zase postavil na lyže, začalo se mi vracet sebevědomí," prohlásil.

Odermatt díky druhému místu zaznamenal nejlepší umístění ve sjezdu v kariéře, jeho maximem dosud bylo listopadové čtvrté místo z Lake Louise. Na prvním místě celkového pořadí Světového poháru má náskok 286 bodů před Rakušanem Matthiasem Mayerem.

"Chvíli jsem pomýšlel na vítězství, ale Dominik pak všem ukázal, že je tady králem," řekl Odermatt, který je specialistou na super-G a obří slalom. "Je tady hodně technická sjezdovka, takže jsem věřil, že by se mi tady mohlo dařit," dodal.

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Bormiu

Muži - sjezd:

1. Paris (It.) 1:54,63, 2. Odermatt -0,24, 3. Hintermann (oba Švýc.) -0,80, 4. Hemetsberger (Rak.) -0,99, 5. Schwaiger (Něm.) -1,10, 6. Kilde (Nor.) -1,12, 7. Kriechmayr (Rak.) -1,15, 8. Ganong (USA) -1,19, 9. Danklmaier (Rak.) -1,26, 10. Marsaglia (It.) -1,33.

Průběžné pořadí sjezdu (po 4 z 10 závodů): 1. Paris 227 b., 2. Mayer (Rak.) 217, 3. Hintermann 178, 4. Kilde 169, 5. Feuz (Švýc.) 165, 6. Kriechmayr 163.

Průběžné pořadí SP (po 14 z 36 závodů): 1. Odermatt 713, 2. Mayer 427, 3. Kilde 369, 4. Pinturault (Fr.) 314, 5. Kriechmayr 313, 6. Kristoffersen (Nor.) 287.