Pardubičtí hokejisté zdolali Karlovy Vary 7:4, třikrát se trefil Vondráček

Pardubice - Hokejisté Pardubic vyhráli v utkání 35. kola extraligy nad Karlovými Vary 7:4. Dynamo jasně ovládlo úvodní třetinu 4:0, ale Energie zápas zdramatizovala, když během necelých sedmi minut druhé třetiny vstřelila tři góly. Vedoucí Pardubice vyhrály potřetí za sebou, Karlovy Vary naopak na dvě předchozí výhry nenavázaly. Hattrickem se pod výhru Východočechů podepsal Tomáš Vondáček, ještě na začátku sezony kapitán Energie.

Do sestavy Východočechů se vrátila čtveřice hráčů z marodky - Jan Kolář, Lukáš Radil, Matej Paulovič a Ondřej Rohlík. U prvního gólu Pardubic byl na ledě Radil, když v 5. minutě při pardubické přesilovce otevřel skóre Zohorna. Po necelé minutě se prosadil Vondráček, který podruhé překonal Habala a skóroval proti svému bývalému klubu.

Pardubičtí měli herně navrch, další šance nevyužili Adam Musil nebo Poulíček. Místo nich se uvedli dva obránci. Ve 13. minutě poslal Vála od modré čáry puk, který skončil až v brance Energie. V 18. minutě se pak střelou z prostoru kruhu prosadil Hrádek, jenž vstřelil první extraligový gól. Hosté chtěli situaci změnit trenérskou výzvou, jenže vzhledem k nefunkčnímu systému jim to nebylo umožněno.

První dvacetiminutovka byla jasnou záležitostí Pardubic, jenže Západočeši se po přestávce vrátili do hry. V brance Habala vystřídal Hamalčík, který v tomto ročníku chytá za prvoligový Šumperk. A jeho noví spoluhráči snížili postupně na 3:4 z pohledu Energie.

Ve 22. minutě nejprve po akci zpoza branky zakončil volný Hladonik. Po 72. vteřinách najel do útočného pásma Redlich a přesnou střelou zaskočil Willa. Trenéři Pardubic reagovali oddechovým časem. Z šancí na obou stranách se ujala jen ta ve 28. minutě, kterou Hladonik snížil na 4:3. Na druhé straně ujel protihráčům Rohlík, ale Hamalčík jeho střelu chytil.

Pardubicím se povedlo odskočit až ve třetí třetině. Ve 43. minutě hrálo Dynamo početní výhodu, během níž z pozice před brankou vstřelil Sedlák pátý gól Pardubic v utkání. O tři minuty později už to bylo pět jen o jednu branku, když se z otočky prosadil Beránek.

Hosté v 56. minutě rozehráli přesilovku, ale k puku se dostal Vondráček a samostatný nájezd vyřešil přesnou střelou k tyči. Energie už neskórovala, ještě jednou se navíc prosadil Vondráček a v závěrečné minutě zkompletoval hattrick.

Hlasy trenérů po utkání 35. kola hokejové extraligy HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary (7:4):

Richard Král (Pardubice): "Povedla se nám první třetina, měli jsme dobrý pohyb a soupeře přehrávali. Udělali jsme si náskok, ale samozřejmě věděli, co může přijít. Apelovali jsme na hráče, aby se to nezvrhlo do něčeho, že každý bude chtít dát gól. Bohužel jsme za tři minuty dvakrát inkasovali a dostali soupeře na koně. Do poslední minuty zápasu jsme se vlastně strachovali o výsledek. Musíme se poučit z toho, že i za stavu 4:0 je potřeba hrát pořád zodpovědně a normální hokej."

David Bruk (Karlovy Vary): "První třetina se nám vůbec nepovedla, v Pardubicích už pak s tím výsledkem nejde nic dělat. Byla to katastrofa, domácí na nás vlétli. A prohrávat 0:4 po dvaceti minutách je velký problém. Potom se zase povedl vstup do třetiny nám, dostali jsme se na kontakt. Ve třetí třetině jsme měli s hrou problémy, ale i tak jsme si vytvářeli nějaké šance, určitá naděje tam byla. Za stavu 5:4 jsme věřili, že nám pomůže přesilová hra, která skončila špatně. Dostali jsme branku a veškerá snaha už byla pryč."

35. kolo hokejové extraligy:

HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary 7:4 (4:0, 0:3, 3:1)

Branky a nahrávky: 5. T. Zohorna (Čerešňák, R. Kousal), 6. Vondráček, 13. Vála (Hrádek, Paulovič), 18. Hrádek (R. Kousal), 43. Sedlák (T. Dvořák, Říčka), 57. Vondráček, 60. Vondráček (Radil, T. Zohorna) - 22. Hladonik (Kofroň, Rachůnek), 23. Redlich, 28. Hladonik (Juusola, Havlín), 46. O. Beránek (Koblasa, Černoch). Rozhodčí: A. Jeřábek, Pilný - Axman, Rampír. Vyloučení: 1:2. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 8672.

Sestavy:

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, J. Kolář, T. Dvořák, Hrádek, Vála, Chabada - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - Hyka, Sedlák, Cienciala - Vondráček, A. Musil, Říčka - Rohlík, Poulíček, Paulovič. Trenéři: Král a Zadina.

Karlovy Vary: Habal (21. Hamalčík) - Pulpán, Huttula, Bartejs, Stříteský, Havlín, Dlapa, A. Rulík - Kohout, Černoch, Koblasa - Koffer, Gríger, Rachůnek - Kofroň, Hladonik, Juusola - O. Beránek, Jiskra, Redlich. Trenér: Bruk.