Pardubičtí hokejisté porazili Liberec díku gólu Radila v prodloužení

Pardubice - Hokejisté Pardubic zdolali v 11. kole extraligy doma Liberec 1:0 v prodloužení a po dvou předchozích zaváháních opět vyhráli. Gól vstřelil v čase 62:25 útočník Lukáš Radil. Brankář Dominik Frodl udržel poprvé v sezoně čisté konto. Bílí Tygři, kteří dovedli poosmé z deseti utkání v ročníku duel do nastavení, neuspěli po sérii tří vítězství.

Oba týmy mohly v případě úspěchu útočit na pozici průběžného extraligového lídra a tomu odpovídala i urputná bitva na ledě. Na straně Pardubic v 5. minutě zblízka zakončil Matýs, ale ani dorážející Adam Musil brankáře Kváču nepřekonal. V libereckém protiútoku o chvíli později nevyužil svou šanci Flynn. A blízko gólu byl i pardubický Říčka, jenže na Kváču znovu nevyzrál.

Čisté konto držel i pardubický Frodl, jenž znovu nastoupil od úvodní minuty duelu. Ve 26. minutě zasahoval proti akci hostů, kterou zakončil Derner. Střelecky aktivnější byli dál hráči Dynama, ale několik zajímavých závarů před libereckou brankou k úspěchu stále nevedlo.

Až ve 32. minutě se hrála první přesilová hra utkání, kterou Liberec nevyužil. Zanedlouho s početní výhodou podobně naložili i Východočeši, potom v úniku nezakončil přesně liberecký Frolík.

Oba brankáři udrželi čisté konto i ve třetí třetině, nic na tom nezměnilo ani pardubické obléhání liberecké branky v závěrečné minutě. Prodloužení se třemi hráči na obou stranách hned nabídlo rychlé akce a přečíslení. V jedné akci si puk vyměňovali Radil se Zohornou, ale ještě nezakončili přesně. Puk si potom přidržel Radil a v 63. minutě střelou mezi kruhy konečně překonal Kváču.

Hlasy trenérů utkání 11. kola hokejové extraligy HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec (1:0 v prodl.):

Marek Zadina (Pardubice): "Hrálo se velmi dobré utkání, šance byly na obou stranách. Chvíli jsme měli více šancí my, pak zase Liberec. Samozřejmě to bylo podpořené gólmany, oba zachytali výborně. V prodloužení se to přiklonilo k nám a gólmana Kváču jsme prostřelili. Jsme rádi, že máme dva body z utkání, které bylo velmi náročné."

Patrik Augusta (Liberec): "I přes prohru jsme tady odehráli velice kvalitní utkání, což bylo podpořené výborným výkonem brankáře Kváči. Celkově se tento zápas musel líbit, bylo to nahoru dolů se šancemi na obou stranách. Myslím, že tomu chyběly jen góly. Obě mužstva hrála výborně dopředu i dozadu, podle mě to bylo velmi dobré utkání."

11. kolo hokejové extraligy:

HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec 1:0 v prodl. (0:0, 0:0, 0:0 - 1:0)

Branka a nahrávky: 63. Radil (Čerešňák, T. Zohorna). Rozhodčí: Hribik, Veselý - Špůr, Zíka. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 8699.

Sestavy:

Pardubice: Frodl - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, J. Kolář, Vála - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - Cienciala, Poulíček, Paulovič - Matýs, A. Musil, Říčka – T. Urban, Rákos, Koffer. Trenér: R. Rulík.

Liberec: Kváča - Melancon, Balinskis, Štibingr, Vitásek, J. Dvořák, Derner, Rosandič - Faško-Rudáš, A. Najman, Birner - Frolík, Filippi, Flynn - Rychlovský, P. Jelínek, J. Vlach - Čederle, J. Šír, Ordoš. Trenér: P. Augusta.