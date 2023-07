Pardubická policie vyšetřuje tři cizince za výtržnictví kvůli sobotní potyčce

Pardubice - Pardubická policie zadržela po sobotním hromadném konfliktu tři cizince pod vlivem alkoholu. Případ řeší jako výtržnictví, pracuje s několika verzemi. Za výtržnictví cizincům hrozí až dva roky vězení. Novinářům to dnes řekl ředitel krajské policie Jan Ptáček. Policie zasahovala v sobotu večer v Pardubicích u potyčky asi osmnácti lidí. Server Romea.cz uvedl, že šlo o konflikt mezi skupinou Romů a trojicí Ukrajinců. Lehce zraněn byl podle webu jeden z Romů. Stovky Romů pak o den později pořádaly demonstraci za svoji bezpečnost v ulicích města. V Pardubicích se dnes sešli zástupci policie, města a ukrajinské a romské komunity. Podle policie je potřeba situaci uklidnit a není třeba se obávat eskalace.

"Po incidentu byly zajištěny tři osoby, po provedení všech úkonů byly propuštěny. Jednalo se o tři cizince. Byly provedeny dechové zkoušky na alkohol, u zajištěných osob byly pozitivní. Mohu garantovat, že vyšetřování bude objektivní a transparentní," uvedl Ptáček, národnost účastníků potyčky nekomentoval. Šlo podle něj o ojedinělou situaci, proto není potřeba přijímat žádná mimořádná opatření.

"Po oznámení byly hlídky do několika minut na místě, konflikt byl zažehnán. Nehrozí nikomu žádné nebezpečí, není tady žádný vyhrocený vztah mezi Ukrajinci, Romy ani většinovou společností," řekl Ptáček na dotazy novinářů.

Nedělní protest v Pardubicích byl reakcí na dosud neuzavřený sobotní konflikt v Anenské ulici. Podle organizátorů byl při sobotní potyčce zraněn mladý Rom, po ošetření měl dva stehy na tváři. Demonstrace mohou vyvolávat další emoce, vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková je považuje za laciné gesto.

"Město má fungující městskou romskou radu. Je důležité zapojovat Romy na lokální úrovni. Město se může ptát, co trápí Romy, to si myslím, že je cesta, kterou se máme ubírat. Kolektivní obviňování není dobrá cesta. My sami Romové víme, co znamená být nálepkován v této společnosti. Romové jsou frustrovaní touto situací, podléhají třeba sociálním sítím, kde jsou dezinformace," řekla Fuková.

Střety ukrajinské a romské komunity dosud v Pardubicích nebyly, uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice/ČSSD). "Je potřeba být trpěliví, policie shromažďuje důkazní prostředky. My jsme se dohodli, že státní policie i městská policie v té lokalitě zvýší počet obchůzek," řekl náměstek. Město má podle něj dobře nastavené preventivní programy.

"Je mi líto, že k takovému konfliktu došlo. Chci ujistit Romy i další obyvatele, že Ukrajinci nejsou hrozbou. I naši lidé z toho byli překvapení. V každém státu jsou lidé dobří a zlí. Nemůžeme podle jednoho případu soudit všechny Ukrajince," řekl římsko-katolický kněz Maryan Kurylo. Pomáhá v Pardubicích ukrajinským uprchlíkům, v Česku je sedm let.