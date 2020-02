Pardubice zvítězily ve Vítkovicích 5:3 a už nejsou poslední

Ostrava - Hokejisté Pardubic vybojovali ve 45. kole extraligy cenné vítězství 5:3 na ledě Vítkovic a odlepili se z posledního, sestupového místa v tabulce. Souboj plný zvratů rozhodl ve 48. minutě Martin Látal, dvě branky vítězů vstřelil bývalý hráč Ostravanů Vladimír Svačina. Východočeši dokázali porazit Vítkovice po sérii sedmi proher a na poslední místo odsunuli Litvínov.

Domácí po nečekaném středečním vítězství v Brně nastoupili sebevědomě a veledůležitou bitvu o záchranu rozehráli lépe. Z jejich úvodní aktivity vzešel gól Šišovského, který tři sekundy po skončení přesilové hry tečoval Schleissovu střelu od modré čáry a mohl se radovat ze svého prvního gólu v české extralize.

Zatímco v úvodní desetiminutovce Vítkovice diktovaly tempo, pak přišla studená sprcha. Ze zrcadlově stejné situace Pardubice dokázaly vyrovnat Poulíčkem, který před Svobodou sklepnul Mikušovu střelu.

Jen 57 sekund stačilo Východočechům na obrat. Vzápětí si sedl na trestnou lavici Bukarts a Kolář přesilovku rychle využil přesným příklepem od modré.

Bylo cítit, že jde o hodně. Utkání neslo atributy play off; velké nasazení, dohrávání, strkanice i pěstní vložky. Pardubice mohly za stavu 2:1 odskočit, ale Poulíčkova střela zazvonila na tyčku.

Tak se zrodil další zvrat. Ve 29. minutě se Hruška prosadil pohotovým zakončením po přihrávce zpoza branky a ve 33. minutě se znovu ujala další teč z osy hřiště, o kterou se tentokrát postaral Mallet.

Domácí však v závěru druhé části nabídli hostům dvojnásobnou početní výhodu, kterou po křížné přihrávce Kousala zužitkoval prudkou ranou pod břevno z voleje Svačina.

Záchranářské drama gradovalo v závěru, šance byly na obou stranách. Ale klíčovou akci sehráli ve 48. minutě hosté a kombinaci Kusého a Zacharčuka dokončil Látal.

Domácí v závěru byli blízko vyrovnání, ale Romanova střela v 58. minutě skončila na tyči, a hned vzápětí prudce snížil vítkovické šance svým vyloučením faulující Schleiss. Vítkovice i v oslabení riskovaly bez gólmana a patnáct sekund před koncem inkasovaly do prázdné branky ze Svačinovy hokejky.

Hlasy trenérů po utkání:

Rostislav Klesla (Vítkovice): "Dobře jsme začali, vstřelili jsme vedoucí gól, ale potom hosté začali hrát velice dobrý hokej. Nějak jsme to otočili, nicméně jsme se dostali do mnoha vyloučení, což hráči zacloumalo. Do třetí třetiny jsme šli za vyrovnaného stavu, stačilo hrát trpělivě, ale dostali jsme zbytečný gól a nezvládli jsme zápas, který jsme chtěli zvládnout. Je to fakt, musíme se připravit na další zápasy."

Michal Mikeska (Pardubice): "Pro nás jedno ze stěžejních utkání. Nezačali jsme ho úplně nejlíp. Během prvních deseti minut jsme Vítkovicím nabídli dva úniky, dostali jsme jeden gól, ale naštěstí jsme to po desáté minutě srovnali a otočili jsme skóre. Ve druhé třetině se Vítkovice dostaly do vedení, ale my jsme jim to znovu dokázali vrátit. Třetí třetina byla mírně nervózní, přesto jsme ji zvládli velice dobře. Hráči to zvládli psychicky i mentálně. Celý závěr zvládli velmi dobře a vezeme tři body."

HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 7. Šišovský (Schleiss, Dudas), 29. J. Hruška (Šišovský, Schleiss), 33. Mallet (Roman, Bukarts) - 11. Poulíček (J. Mikuš, Mandát), 12. Kolář (R. Kousal, Vondrka), 37. Svačina (R. Kousal, Vondrka), 48. Látal (Kusý, Zacharčuk), 60. Poulíček (Svačina). Rozhodčí: Pešina, Pražák - Jindra, Zíka. Vyloučení: 8:5, navíc Schleiss (Vítkovice) 10 minut. Využití: 1:2. Diváci: 6039.

Vítkovice: M. Svoboda - Trška, Štencel, Dudas, Rosandič, R. Černý, Výtisk, L. Kovář - T. Kubalík, Werbik, Dočekal - Lakatoš, Roman, Bukarts - Schleiss, J. Hruška, Šišovský - Mallet, Veselý, Dej. Trenér: Trličík.

Pardubice: Kantor - J. Zdráhal, Mikuš, Kolář, Zacharčuk, Holland, T. Voráček - Tybor, R. Kousal, Vondrka - Svačina, Poulíček, Mandát - Látal, Harju, Mandát - Paulovič, Rolinek, Blümel. Trenér: Razým.