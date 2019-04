České Budějovice - V pátém kole hokejové baráže o extraligu zvítězily Pardubice v Českých Budějovicích 4:3. Východočeši tak zatím v soutěži získali maximální počet 15 bodů, zato Motor zůstává v tabulce na posledním místě.

Jihočeši začali zápas s chutí a v úvodu byli nebezpečnější. Jenže Pardubice se tlaku domácího mužstva ubránily a postupně se také začaly dostávat do šancí.

Vše důležité v první třetině hosté stihli až v její závěrečné pasáži. Nejprve využili první vyloučení Motoru, když se gólově se štěstím prosadil Schaus. Vzápětí dostaly výhodu početní převahy i České Budějovice. Ale Pardubice udeřily i v oslabení a čtyři vteřiny před sirénou skóroval Mandát.

Domácím zůstala část přesilové hry i do úvodu druhé třetiny. A Motor dokázal početní převahu využít, když po Babkově přihrávce snížil Doktor. Pardubice však v polovině zápasu odskočily opět do dvoubrankového vedení. Na levé straně se uvolnil kanonýr Sýkora a z velkého úhlu prostřelil Strmeně.

České Budějovice v závěru druhé části opět snížily na rozdíl jednoho gólu. Do konce třetiny chybělo 20 vteřin, když tvrdou ranou skóroval Martin Jandus.

Přetahovaná pokračovala i v úvodu třetí části. České Budějovice v prvních desítkách vteřin zatlačily soupeře, ale neproměnily žádnou šanci. Naopak Pardubice z prvního útoku přidaly čtvrtý gól. Dvoubrankový náskok jim však nevydržel dlouho, ve hře čtyři na čtyři skóroval domácí útočník Novák.

Do konce utkání se už těsný stav nezměnil a Pardubice tak tříbodový zisk uhájily i v pátém zápase baráže.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Prospal (České Budějovice): "Opakuje se nám stále to samé. Máme parádní start do zápasu, pak se Pardubice trošku osmělily a najednou odcházíme do kabiny za stavu 0:2. Hokej je fantastickej sport, ale někdy stojí za... Je to krutý, ale takový to je. Opět nemáme žádné body."

Richard Král (Pardubice): "Bylo to vyrovnané utkání a asi zatím pro nás nejtěžší zápas v baráži. Budějovice měly velice dobrý pohyb, dokázaly si vytvořit šance. Nás dost zbrzdila zbytečná vyloučení, takže jsme Budějovicům nabídli pár přesilovek, ve kterých hrozily. Ale pro nás je cennější, že jsme takové vítězství ubojovali."

ČEZ Motor České Budějovice - HC Dynamo Pardubice 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 21. Z. Doležal (Babka, Bradley), 40. Plášil (Kachyňa, J. Doktor), 45. M. Novák (Kutlák, Plášil) - 19. Schaus (Rolinek), 20. Mandát (Machala), 31. P. Sýkora, 42. Marosz (J. Kloz, Perret). Rozhodčí: Hradil, Bejček - Bryška, Lederer. Vyloučení: 3:6, navíc Karabáček - Eklund oba 10 min. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 6421 (vyprodáno).

Č. Budějovice: Strmeň - M. Jandus, Vydarený, V. Prospal ml., Kutlák, Kachyňa, Plášil - Z. Doležal, Bradley, Karabáček - Endál, Gilbert, M. Novák - M. Čermák, M. Heřman, R. Přikryl - Babka, J. Doktor, Šimánek - Dančišin. Trenéři: V. Prospal st., Totter a S. Hrubec.

Pardubice: Kacetl - Holland, Eklund, Schaus, J. Mikuš, J. Zdráhal, Budík, Porseland - P. Sýkora, Ihnacak, M. Kratochvil - Hovorka, Mandát, Rolinek - L. Horký, Poulíček, Machala - J. Kloz, Marosz, Perret. Trenéři: Lubina, Čáslava a R. Král.