Pardubice získaly první bod venku, v Jablonci remizovaly 1:1

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce remizovali ve 13. kole první ligy doma s Pardubicemi 1:1 a připsali si tak už šestý nerozhodný výsledek v sezoně nejvyšší soutěže. Severočechům zajistil vedení Tomáš Čvančara, o vyrovnání se ještě v prvním poločase postaral Emil Tischler. Jablonec čeká na ligovou výhru už šest kol a zůstává na 13. místě tabulky. Pardubice nezvítězily poosmé za sebou a jsou čtrnácté. Dnešní bod je první, který na soupeřově hřišti od začátku ročníku získaly.

Zpočátku to vypadalo, že se Jablonečtí oklepali po pětibrankovém debaklu v Plzni, aniž by trenér Petr Rada musel nějak výrazně měnit sestavu. V 10. minutě po povedené kombinaci útočné dvojice a Doležalově patičce vstřelil Čvančara svůj čtvrtý ligový gól v sezoně. Po třech minutách měl další velkou šanci Doležal, ale jeho volej zblízka mířil příliš vysoko.

Zkušeného kapitána hledaly na hrotu i další centry domácích. Hrálo se téměř neustále na pardubické polovině, ale po půlhodině hry se na druhé straně opřel do odraženého míče před šestnáctkou Tischler a s Holíkovou nešťastnou tečí vyrovnal. Byla to vůbec jediná střela hostů na branku.

V úvodu druhého dějství v rozpětí jediné minuty Pardubice dvakrát podržel brankář Boháč. To když se proti němu řítil po ideální kolmici Pleštil nebo když Čvančara hlavičkoval z bezprostřední blízkosti. Nejlepší jablonecký střelec pak uviděl čtvrtou žlutou kartu, takže v příštím kole bude chybět. Další vyloženou šanci měl v 70. minutě Doležal, odkrytou branku ale netrefil.

Tlak domácích se s přibývajícími minutami začal rozplývat v nepřesnostech a hosté vycítili, že by si mohli odvézt i víc než bod. Nakonec ale měli blíž k výhře domácí. Deset minut před koncem střídající Malínský hned při prvním doteku s míčem poslal dlouhý lob, který zastavilo až břevno. Pardubice tak po dvou porážkách 0:1 v minulém ročníku získaly ve vzájemných zápasech s Jabloncem první bod.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Opět jsme doma nezvítězili, byl jsem přesvědčený, že už to dnes zvládneme. První půli jsme byli aktivnější, šli jsme do vedení dobrou kombinační akcí. Měli jsme znovu šanci po Pleštilově akci, ale Doležal přestřelil. A přišla situace, která nás trápí. Nedůrazný odkop, soupeř vystřelí, Holíkovi se to odrazí a je vyrovnáno. Do druhé půle jsme vstoupili dobře, byly tam asi čtyři šance, ale gólman to všechno pochytal. Musíme do těch momentů jít i za cenu nějakého sebeobětování. Na hráčích leží nejistota, ani střídání se nám moc nepovedla. Bohužel jsou to další ztracené body a komplikace."

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "S výsledkem jsme spokojeni, i když dnes oba týmy oboustranně fotbalu moc nenabídly. Nebylo to nic zázračného. Brzo jsme prohrávali, pak se to opticky srovnalo a podařilo se nám srovnat zásluhou Tischlera. Pak jsme zase měli hluchou patnáctiminutovku do poločasu a byli jsme pod tlakem. V druhém poločase se to přelévalo ze strany na stranu. Domácí nějaké šance měli, mají dobrý útok. Ale nás podržel brankář Boháč, vyděsilo nás ještě břevno Malínského. Pro povzbuzení mužstva je tento bod určitě dobrý, budeme se dál prát."