Pardubice - Hokejisté Pardubic zdolali v dohrávce 5. kola extraligy mistrovskou Kometu Brno 3:2 po samostatných nájezdech a dočkali se na třetí pokus v sezoně prvních bodů na domácím ledě. Před nejvyšší návštěvou ročníku 8788 diváků rozhodl vítěznou trefou v rozstřelu Denis Kusý. Dynamo tak zdolalo Brňany na vlastním ledě poprvé od 4. prosince 2015 po pěti porážkách za sebou.

Do sestavy mistrovského Brna se zařadil poprvé útočník Václav Karabáček, který po dvouletém působení na farmách Buffala v AHL a ECHL předčasně ukončil se Sabres smlouvu a v pondělí se upsal Kometě. Její majitel a kouč Libor Zábranský po slabé produktivitě z posledních dvou duelů zamíchal složením tří útoků a do branky se postavil místo Langhamera poprvé v sezoně expardubický Vejmelka.

Kouč Dynama Miloš Holaň po nepodařených posledních zápasech změnil všechny čtyři útočné formace. První šance měli hosté, ve třetí minutě musel Kacetl likvidoval pokusy Dočekala a Zaťoviče. Na druhé straně měl větší možnost Sýkora, ale z úhlu z pravé strany za ležícího Velmelku puk do branky nedostal.

V 15. minutě měli domácí velkou příležitost otevřít skóre. Treilleho fauloval v šanci Zaťovič, ale Marosz nařízené trestné střílení neproměnil. Trefil levou tyč Vejmelkovy branky. Na druhé straně nedotáhl průnik Zohorna a s Köhlerovým bekhendovým pokusem si poradil Kacetl.

Kometa naopak hned první soupeřův faul potrestala. Při Wishartově vyloučení ještě Kacetl stačil vyrazit Bartejsovu ránu z pravého kruhu, ale z dorážky se prosadil Köhler. Dynamo svou první přesilovku v polovině utkání nevyužilo. Sýkora z levé strany po Hrabalově přihrávce trefil boční konstrukci branky. Při Zohornově trestu tečoval Bubela puk do Vejmelkovy masky.

Pardubice vytěžily v úvodu třetí třetiny vyrovnání z Pláškova vyloučení z konce druhého dějství. Wishartovu střelu usměrnil mezi betony brněnského gólmana Bubela a slovenský útočník se dočkal v pátém utkání v české extralize premiérové trefy. Prosadil se dvě vteřiny po návratu Pláška na led, takže se osmnáctiletý forvard Komety ještě nestihl zapojit do bránění.

V 47. minutě se prodral po pravé straně u mantinelu Perret, bekhendem našel volného Sýkoru a pardubický kanonýr otočil stav. Při následném Malcově vyloučení kryl Vejmelka Bubelovu střelu a půl minuty po skončení přesilovky hosté vyrovnali. Od modré čáry zamířil přesně k pravé tyči bek Barinka.

Další možnost Komety měl Dočekal a na druhé straně byl blízko gólu bek Miromanov. Prodloužení neodvrátila ani přesilovka Dynama při Malletově trestu. V dobré pozici přestřelil Sýkora.

V nastavení nejdříve v šanci minul bekhendem Štencel na druhé straně zastavil Treilleho už s vypršením času za cenu faulu Nahodil. V rozstřelu se trefil v první sérii za hosty Kašpar, ale následně už se prosadili jen domácí Marosz a Kusý, který si připsal v třetím extraligovém startu v kariéře premiérový gól.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Pardubice): "Měli jsme samozřejmě respekt ze soupeře, ale také takové zdravé sebevědomí, i když to nebylo po našich výsledcích jednoduché. Každý si uvědomoval, že nám chybí útočná i obranná fáze, dostali jsme spoustu gólů. Od začátku týdne po zápase na Spartě jsme tvrdě trénovali právě tyto situace a myslím, že kluci dnes odvedli velice dobrou práci. Nechtěli jsme, aby Kometa šla do vedení, což se nám nepodařilo, ale povedlo se nám vyrovnat. V určitých fázích zápasu jsme byli lepší, hnalo nás k tomu i vynikající publikum. Ondra Kacetl nás podržel v situacích, kdy nás třeba soupeř přečíslil. Troufám si říct, že jsme mohli vítězství urvat na svou stranu už ve třetí třetině. Vedli jsme 2:1, ale nezblokovali jsme střelu Barinky. Mohli jsme zlomit zápas na svou stranu ještě v přesilovkách i za tři body, ale i dva jsou pro nás v naší situaci velice cenné."

Kamil Pokorný (Brno): "Do utkání jsme slušně vstoupili a měli jsme dvě nebo tři šance. Bohužel jsme ale celkově v zápase měli vyloučení a z toho bylo pět naprosto zbytečných útočných faulů. Tím jsme dostávali domácí do hry a museli jsme neustále nasazovat speciální týmy na oslabení. Ve třetí třetině jsme byli rádi, že jsme vůbec zápas díky Michalovi Barinkovi srovnali. V závěru, kdy jsme udělali znovu zbytečný faul, jsme málem přišli i o ten bod. Nájezdy nám vyšly v Olomouci a dnes ne, to už je loterie."

HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno 3:2 SN (0:0, 0:1, 2:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 42. Bubela (Wishart, Cardwell), 47. P. Sýkora (Perret, Poulíček), rozhodující sam. nájezd Kusý - 24. Köhler (Bartejs, Kašpar), 49. Barinka (J. Hruška, Štencel). Rozhodčí: Hodek, Úlehla - J. Frodl, Komárek. Vyloučení: 3:8. Využití: 0:1. Diváci: 8788.

Pardubice: Kacetl - Cardwell, Wishart, Budík, Hrabal, Miromanov, Čáslava, - Vondráček, Bubela, Rolinek - S. Treille, Marosz, Kusý - P. Sýkora, Poulíček, Perret - Dušek, Venkrbec, T. Svoboda - od 35. navíc Mandát. Trenéři: Holaň, P. Marek a Janecký.

Brno: Vejmelka - D. Mikyska, J. Mikuš, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka - Kašpar, P. Holík, Zaťovič - R. Zohorna, J. Hruška, Plášek - Karabáček, Nahodil, Plášek - Köhler, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský st., Horáček, Pokorný a Oslizlo.

Tabulka:

1. Litvínov 5 4 1 0 0 23:11 14 2. Hradec Králové 6 4 1 0 1 13:9 14 3. Olomouc 5 3 0 1 1 11:9 10 4. Vítkovice 5 3 0 1 1 9:8 10 5. Plzeň 5 2 1 1 1 19:9 9 6. Sparta Praha 6 2 1 1 2 15:11 9 7. Liberec 5 3 0 0 2 14:10 9 8. Brno 5 2 1 1 1 11:10 9 9. Mladá Boleslav 5 2 0 0 3 9:12 6 10. Zlín 5 2 0 0 3 13:18 6 11. Pardubice 5 1 1 0 3 9:14 5 12. Karlovy Vary 5 1 0 1 3 10:14 4 13. Třinec 5 1 0 0 4 7:13 3 14. Chomutov 5 0 0 0 5 8:23 0