Pardubice vyhrály ve Zlině, na čtvrtfinále ale nedosáhly

Zlín - Hokejisté Pardubic vyhráli v zápase 60. kola extraligy na ledě Zlína 3:0 a ukončili sérii osmi porážek. Dynamo se v tabulce posunulo na páté místo, na přímý postup do čtvrtfinále ale nedosáhlo. V předkole se Východočeši utkají s Karlovými Vary. Gólem a dvěma asistencemi se na výhře nad Zlínem, který z nejvyšší soutěže sestupuje, podílel útočník Robert Říčka.

Zlín do svého posledního extraligového utkání vstoupil s okleštěnou sestavou. Na soupisku zapsal jen sedm obránců a deset útočníků, přičemž tři z toho byli junioři, kteří pouhou půl hodinu před startem extraligového duelu dohráli na vedlejší hale zápas své kategorie. Představil se také Vopelka, jenž byl od 25. ledna mimo sestavu.

Pardubice tak měly výrazně usnadněný svůj cíl, neboť jedině zisk tří bodů je mohl posunout do elitní čtyřky. Situaci ale neměly jen ve svých rukách, potřebovaly, aby Hradec Králové porazil České Budějovice za tři body, což se nestalo.

Na začátku se Dynamu moc nevedlo, z čehož vyplynul také pěstní souboj mezi Musilem a domácím kapitánem Kubišem, jindy útočníkem, který dnes nastupoval v první obranné dvojici. Celkově v první části padlo 18 trestných minut a nakonec i jeden gól, o který se v 18. minutě postaral střelou k tyči hostující Říčka.

Ani prostřední část moc šancí nenabídlo. Aktivnější byli pochopitelně hosté, možnosti měli Matýs nebo Říčka, na Hufa si ale nepřišli. A když ani jeden z týmů nevyužil přesilovku, platilo fotbalové skóre také po čtyřiceti minutách.

Ve třetí části už ale Východočeši zlomili odpor Beranů. Hned v první minutě po pauze dal druhý gól Musil, když jeho střelu srazil do vlastní sítě Suhrada. V čase 49:02 se pak blýskl Říčka. Hráč, který dříve válel také ve zlínském dresu, se krásným sólem dostal až k brance, kde připravil gól pro Košťálka.

Domácí stadion se snad nejhlasitěji v sezoně žádal alespoň jeden gól svého celku, ovšem nedočkal se jej. Berani po 42 letech opustili nejvyšší soutěž bez vstřelené branky.

Hlasy trenérů po zápase:

Luboš Jenáček (Zlín): "Asi všichni viděli, v jaké jsme dohrávali sestavě. Tři junioři a náhradní brankář dohráli svůj zápas na vedlejší hale a přeběhli nás posílit, abychom dali dohromady alespoň tři lajny. Klobouk dolů před nimi, podali dobrý výkon. Ani ostatní se nemají za co stydět. Bojovali, ale stála před námi velká kvalita. Chtěl bych poděkovat lidem. Obávali jsme se toho, že dnes bude led zaházený permanentkama a budeme dohrávat za ohlušujícího pískotu, to se ale nestalo. Fandili až dokonce, za což jim patří velké dík. I proto si myslím, že kluci ze sebe vydali zbytky sil. Co bude dál, nevíme, ale dle mého přijdou noví trenéři. Každopádně je otázka, jaká bude celková struktura klubu. Jasné ale je, že vrátit se bude extrémně těžké."

David Havíř (Pardubice): "Z naší strany velmi slušné utkání. Věděli jsme, že sem jedeme pro tři body, splnili jsme cíl. Pomohli jsme Frodlovi, udrželi jsme nulu, to jsou pozitiva. Více bych to nerozebíral. Na to, že jsme spadli ze čtyřky, nahlížíme tak, že se nám nepovedlo bodovat v té dlouhé sérii proher. Jdeme do předkola s hlavou nahoru a budeme plnit náš cíl. Vary jsou známý soupeř, víme, na které hráče si máme dát pozor. Více bych to ale teď nechtěl rozebírat."

PSG Berani Zlín - HC Dynamo Pardubice 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Branka a nahrávka: 18. Říčka (R. Kousal), 41. A. Musil (Říčka), 50. Košťálek (Říčka, Cienciala). Rozhodčí: Pešina, T. Veselý - Ganger, Klouček. Vyloučení: 4:5, navíc Kubiš - A. Musil 5 minut. Bez využití. Diváci: 3543.

Zlín: Huf - Kubiš, M. Novotný, O. Němec, Suhrada, M. Hamrlík, Kunst, Riedl - Zabusovs, Makarenko, Honejsek - Okál, R. Veselý, Köhler - Fryšara, P. Sedláček, Vopelka - Chludil. Trenér: Jenáček.

Pardubice: Frodl - J. Zdráhal, J. Mikuš, Košťálek, Vála, Hrádek, J. Kolář, Petgrave - A. Musil, Poulíček, Paulovič - Cienciala, R. Kousal, Říčka - Rohlík, Anděl, Koffer - Matýs, Kaut, Urban. Trenér: R. Král.