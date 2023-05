Pardubice vyhrály v Ostravě 4:2 a v baráži je čeká Příbram

Ostrava - Fotbalisté Pardubice zvítězili v závěrečném pátém kole ligové nadstavbové skupiny o záchranu v Ostravě 4:2. Svěřenci trenéra Radoslava Kováče triumfovali v nejvyšší soutěži ve třetím z posledních čtyř zápasů, skončili čtrnáctí a příští týden je proti Příbrami čeká baráž o udržení. Baník se s ligovou sezonou rozloučil druhou porážkou po sobě a jedenáctým místem, které už měl jisté před dnešním utkáním.

Slezané vedli bleskurychlým gólem Muhameda Tijaniho z 27. vteřiny, ale už jistý účastník baráže pak stav třemi zásahy na přelomu poločasů otočil. Mezi dvě trefy Denise Darmovzala se vměstnala branka Ladislava Krobota. Tijani poté z penalty snížil, ale konečný výsledek stanovil střídající Leandro Lima. Východočeši vyhráli v lize na hřišti Ostravy poprvé na čtvrtý pokus po předchozích třech porážkách, v nichž pokaždé inkasovali třikrát.

Lepší start si Ostrava ani nemohla přát. Už po 20 sekundách Tijani vypíchl míč váhajícímu Vlčkovi, prošel do šestnáctky a v čase 0:27 prudkou levačkou vstřelil svůj 10. gól v sezoně.

Jenomže bleskový gól domácím spíše ublížil. Vyrovnání Pardubic, jež v základní sestavě nastoupily bez svého nejlepšího ligového střelce Janoška, mohl v deváté minutě obstarat Darmovzal, ale brankář Hrubý předvedl pohotový reflex na bližší tyči. Ostrava neměla žádný stálý tlak, pár příležitostí ke druhému zásahu ale ano. Gólman Markovič ve 26. minutě podržel hosty při šancích Fleišmana a Bitriho a v 35. minutě mu po Juroškově hlavičce pomohla i tyč.

"Za stavu 1:0 jsme měli několik situací, ve kterých jsme mohli odskočit na dvoubrankový rozdíl. Dvě stoprocentní šance jsme ale neproměnili. To ovlivnilo výsledek, za stavu 2:0 jsme mohli trochu změnit způsob hry," řekl ostravský trenér Pavel Hapal na tiskové konferenci.

Před pauzou byl ale laxní výkon domácích potrestán Darmovzalem, který si zpracoval přihrávku Sychry a technicky přehodil Hrubého. Dvaadvacetiletý záložník zaznamenal první ligový gól v kariéře.

Druhou půli rozehrála Ostrava ještě hůře a hned ve 48. minutě toho využil Krobot, který z velkého vápna ranou po zemi otočil skóre. V ročníku nejvyšší soutěže se dočkal páté trefy.

Tijani se záhy blýskl parádními, leč nepřesnými "nůžkami", a Pardubice brzy nato skórovaly potřetí, když si Darmovzal opět pohotově zpracoval naražený míč a z otočky zavěsil.

Baník se z útlumu začal zvedat až v závěrečné půlhodině. Fleišman zblízka neprostřelil Markoviče, ale v 74. minutě Tijani proměnil penaltu za hru rukou v pokutovém území.

Snahu o ostravský tlak však v 83. minutě hosté zastavili přesně sehraným kontrem, který po křížné přihrávce vápnem zakončil Lima. Rovněž brazilský hráč po několika minutách na hřišti vstřelil premiérovou branku v české lize.

"Dostali jsme brzy gól, který nás trošku nalomil, ale jsem strašně rád, že jsme pak ukázali sílu. Na začátku druhé půle jsme vstřelili rychlé dva góly po krásných akcích. Pak sice přišla komplikace po naší chybě, ale to se stane. Přišla další parádní akce a za stavu 4:2 už bylo hotovo. Teď nás však čeká ještě jedna soutěž," uvedl Kováč.

Pardubice zvítězily venku v lize podruhé za sebou, v ročníku tam však získaly jen 14 z celkových 37 bodů. Baráž s Příbramí načnou ve čtvrtek na jejím stadionu, o tři dny později ji přivítají doma.

Hlasy po utkání:

Pavel Hapal (trenér Ostravy): "Pardubice vyhrály zaslouženě, to je třeba uznat. Hrály velice dobře kombinačně, měly kvalitu na míči. My jsme i přesto šli velice rychle do vedení a hodně výsledek ovlivnilo i to, že jsme za stavu 1:0 neproměnili dvě stoprocentní šance. Mohli jsme odskočit. Kvalita řešení finální fáze dnes byla rozhodující. Bohužel sezona byla nepovedená včetně posledního zápasu. Během léta nás čeká opravdu spousta práce."

Baník Ostrava - FK Pardubice 2:4 (1:1)

Branky: 1. a 74. z pen. Tijani - 45. a 51. Darmovzal, 48. Krobot, 83. Lima. Rozhodčí: Krejsa - Slavíček, Pochylý - Nehasil (video). ŽK: Buchta, Holaň - Vlček, Janošek. Diváci: 5605.

Sestavy:

Ostrava: Hrubý - Juroška, Bitri, Pojezný, Fleišman - Holaň (85. Sanneh) - P. Jaroň (57. Svozil), Cadu (64. Miškovič), Buchta (64. Kuzmanovič), Šehič (57. Smékal) - Tijani. Trenér: Hapal.

Pardubice: Markovič - Icha, Hranáč, Vlček (70. Koukola), Helešic - Vacek - Sychra (77. Lima), Tischler, Darmovzal (60. Janošek), Pikul (60. Hlavatý) - Krobot (70. Huf). Trenér: Kováč.