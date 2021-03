Pardubice vyhrály v Karlových Varech 5:1 a jsou ve čtvrtfinále

Karlovy Vary - Hokejisté Pardubic zvítězili ve čtvrtém utkání předkola play off v Karlových Varech 5:1, vyhráli sérii 3:1 a ve čtvrtfinále je čeká Mladá Boleslav. Dnešní zápas rozhodli ve druhé třetině Patrik Poulíček s kapitánem Jakubem Nakládalem, v závěrečném dějství se ještě prosadili Andrej Kosticyn a dvakrát Luboš Horký. Gólmanovi Milanu Kloučkovi sebral čisté konto za stavu 0:5 v 55. minutě Petr Koblasa.

Dynamo se dostalo mezi nejlepší osmičku poprvé od roku 2018. Boj o první účast v semifinále od titulu v roce 2012 začne ve čtvrtek na ledě Mladé Boleslavi. Karlovy Vary, které skončily v této sezoně na 11. místě, čekají na postup do čtvrtfinále od triumfu v roce 2009.

V úvodu se hrálo bez šancí. Při první přesilovce domácích po Zohornově vyloučení měl náznak možnosti Beránek. Vzápětí šli pykat za příliš mnoho hráčů na ledě domácí, ale jako první zahrozil v oslabení Vondráček, s jehož střelou z levého kruhu si Klouček poradil. Na druhé straně kryl Novotný Camarovu ránu.

Potom byli nebezpečnější domácí. Po Černochově akci ale minul Koblasa, neuspěl ani Šik a bekhendové zakončení Černocha po průniku zlikvidoval Klouček. Po Kousalově ataku Novotného a následných potyčkách se dostali domácí opět do přesilové hry, ale nevyužili ji a navíc ji zkrátil faulem Beránek.

Druhá část byla dlouho také bojem bez příležitostí. V její polovině se dostali v rychlém sledu do dobrých pozic domácí Rachůnek a Hladonik, ale neměli přesnou mušku. Ve 33. minutě se při hře čtyř proti čtyřem dočkalo vedení Dynamo, když se po vhazování zmocnil puku Kolář, předložil jej volnému Poulíčkovi a ten otevřel skóre.

Odpovědět se snažil při Zohornově vyloučení Šenkeřík a z dorážky Koblasa. Zvýšit mohl v přečíslení dvou na jednoho po Camarově přihrávce Paulovič, ale minul. V 37. minutě se puk dostal od Šenkeříka ke Kosticynovi, který sice Novotného nepřekonal, ale zpoza branky připravil střeleckou pozici pro Nakládala a pardubický kapitán zamířil přesně.

Těsně před druhou pauzou mohl snížit Beránek, ale v úniku ztroskotal na Kloučkovi. Po 130 sekundách závěrečné třetiny už vedli hosté 3:0. Šenkeřík nahrál Kosticynovi, který prostřelil Novotného. Tím se naděje na pokračování sezony Energii rozplynula i kvůli nedisciplinovanosti.

Nejdříve šel pykat Pulpán, pak dostal za zákrok na Koláře trest na pět minut a do konce utkání kapitán Skuhravý a potom obdržel dvakrát trest za sekání gólman Novotný. V 52. minutě v přesilovce upravil na 4:0 Horký, který se hned za půl minuty trefil znovu. Čestný úspěch domácích zaznamenal střelou z mezikruží Koblasa.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Pešout (Karlovy Vary): "Jako každý zápas jsme do toho zase dobře vstoupili, ale bohužel se nám nepovedlo z těch šancí dát gól. Nepovedla se nám ani první přesilovka, tím jsme pustili trošku hosty do hry. Ve druhé třetině jsme tam zase měli některé situace, z kterých za stavu 0:0 mohl padnout gól, ale šance jsme celou sérii nedávali. Pak rozhodlo jedno zbytečné vyloučení a bohužel naprosto zbytečný druhý gól, který jsme soupeři darovali sami. Potom přišel ještě zbytečnější třetí a tím to utkání bylo rozhodnuté."

Richard Král (Pardubice): "Bylo to ze začátku takové opatrnější oproti včerejšku, kdy bylo v celém zápase hodně šancí. Dnes jich moc nebylo a čekalo se na první gól, který se podařilo dát nám. Myslím si, že od té doby jsme to už měli pod kontrolou. Karlovy Vary to musely trošku otevřít, dali jsme pak další gól. Potom nám samozřejmě pomohlo to pětiminutové vyloučení a tam už víceméně bylo po zápase. Jsem spokojený, výkony v předkole byly dobré. Kdybychom včera neudělali chybu, tak jsme už dnes mohli odpočívat, ale hokej je o chybách. Jsem rád, že jsme to dneska zvládli a můžeme se připravit na Mladou Boleslav."

HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)

Branky a nahrávky: 55. Koblasa - 33. Poulíček (J. Kolář), 37. Nakládal (A. Kosticyn), 43. A. Kosticyn, 52. L. Horký (J. Mikuš), 53. L. Horký (O. Rohlík, J. Kolář). Rozhodčí: Lacina, Pražák - Ganger, D. Klouček. Vyloučení: 11:7, navíc Skuhravý (Karlovy Vary) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Bez diváků. Konečný stav série: 1:3.

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, Weinhold, D. Mikyska, Kowalczyk, Pulpán, L. Zábranský ml., Klejna - Flek, Hladonik, T. Rachůnek - O. Beránek, Skuhravý, Vondráček - Kohout, Černoch, Koblasa - Šik, T. Mikúš, Redlich. Trenér: Pešout.

Pardubice: M. Klouček - Ďaloga, J. Mikuš, Nakládal, Vála, Hrádek, J. Kolář, Bučko - Camara, T. Zohorna, R. Kousal - Blümel, Poulíček, Paulovič - O. Rohlík, O. Roman, L. Horký - A. Kosticyn, M. Kratochvil, Pochobradský. Trenér: R. Král.