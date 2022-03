Pardubice utrpěly další debakl, ve Zlíně prohrály 1:4

Zlín - Fotbalisté Zlína rázně ukončili sérii tří porážek a ve 26. kole první ligy porazili Pardubice 4:1. Základ položili v úvodních 16 minutách, kdy Vukadin Vukadinovič a Jakub Janetzký vstřelili své první góly v této sezoně. Za hosty snížil Jakub Rezek premiérovou brankou v nejvyšší soutěži, ale po změně stran výhru domácích zpečetili znovu Vukadinovič a Youba Dramé. Zlín dnešního soupeře porazil v lize poprvé a upevnil si 11. místo. Východočeši zůstávají předposlední, na jaře jsou dál bez vítězství, v posledních pěti kolech získali jediný bod a inkasovali celkem 18 branek.

Hosté nastoupili bez kapitána Jeřábka, který pyká za osm žlutých karet, a rychle ukázali, proč mají nejhorší obranu v lize. Ve 12. minutě je při střele Janetzkého ještě zachránilo břevno, ale vzápětí po rohovém kopu napálil Vukadinovič z hranice šestnáctky míč přesně k tyči. Pro srbského hráče to byl první ligový gól poté, co se v lednu vrátil do Zlína po více než čtyřech letech.

Za další tři minuty proklouzl strnulou obranou Hloušek, vrátil míč Janetzkému a ten za bezmocného přihlížení pardubických hráčů zvýšil na 2:0 . Při další velké šanci Dramého hosty podržel dvacetiletý gólman Markovič, který sezonu začínal až jako brankářská trojka.

Hosté odpověděli ve 41. minutě, když Cadu potvrdil, že patří mezi nejlepší ligové nahrávače. Přes chybujícího Hlouška dostal míč k Rezkovi a ten nabídku chladnokrevně zužitkoval. Pro brazilského záložníka to byla už devátá gólová asistence v ročníku.

Pardubičtí vycítili šanci a do druhého poločasu vstoupili mnohem aktivněji. Domácí obranu zaměstnával hlavně Cadu, jehož centry nadělaly brankáři Rakovanovi hodně starostí. Spoluhráči mu však příliš nepomohli a místo vyrovnání přišly další inkasované góly.

V 74. minutě prokličkoval obranou Janetzký a Vukadinovič opět nezaváhal. Brankář Markovič pak zmařil šance Hlouškovi a Vraštilovi, ale proti dalekonosné střele Francouze Dramého přesně pod břevno byl bezmocný.

Zlín vstřelil čtyři góly v nejvyšší soutěži poprvé od srpna 2018, kdy vyhrál 4:0 na Slovácku. Pardubice v pátém ligovém zápase v řadě splnily nelichotivou normu nejméně tří obdržených branek.

Hlasy po utkání:

Jan Jelínek (asistent trenéra Zlína): "Samozřejmě jsem rád, že jsme ten zápas zvládli, protože jsme věděli, jak je důležitý. Ale i když je výsledek jednoznačný, vítězství se nerodilo jednoduše. Bylo jasně vidět, jak s naším týmem dokáže pracovat hlava. Zatímco vstup do utkání byl z naší strany dobrý a měli jsme tam ještě slibně rozjeté akce, tak přechodová fáze byla strašně nepřesná. Začali jsme být komplikovaní v rozehrávce, dělali chyby a toho Pardubice využily. V druhém poločase nám pomohl třetí gól, který nás uklidnil. To zase bylo vidět, jak naše herní sebevědomí šlo nahoru. Začali jsme být obrovsky nebezpeční, Pardubice to musely otevřít, hrát trošku na riziko, a my jsme toho využívali. Korunoval to Youba (Dramé) nádhernou dělovkou a dotáhli jsme utkání do vítězného konce."

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Do utkání jsme hlavně špatně vstoupili a v 16. minutě jsme prohrávali 2:0. Pak jsme hru srovnali a podařilo se nám do poločasu snížit na 2:1. Vstup do druhého poločasu jsme měli dobrý, vytvářeli jsme si šanci, abychom vyrovnali. Domácí to zatáhli, hráli na dlouhé míče a na brejky. Potom se jim podařilo dát třetí branku, která asi rozhodla o osudu utkání. Domácí se uklidnili a začalo se jim dařit i kombinačně. Nakonec přišla ještě čtvrtá branka, která pro nás byla už ránou do vazu. Domácí nás přehrávali a my se nezmohli na nic jiného, než utkání dohrát. Musíme se rvát o každý bod, nedá se nic dělat. Je to špatné, ale nemůžeme skládat zbraně, ale musíme bojovat dál."

Fastav Zlín - FK Pardubice 4:1 (2:1)

Branky: 13. a 74. Vukadinovič, 16. Janetzký, 84. Dramé - 41. Rezek. Rozhodčí: Klíma - Vodrážka, Machač - Štěrba (video). ŽK: Hloušek (Zlín). Diváci: 2407.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Vraštil, Procházka, Hloušek - Conde - Reiter (57. Čanturišvili), Hrubý (89. Hellebrand), Janetzký (86. Fillo), Dramé (89. Hrdlička) - Vukadinovič (86. Chwaszcz). Trenér: Kalivoda.

Pardubice: Markovič - Kostka, Čihák, Toml, Čelůstka - Cadu (79. Lupač), Vacek, Solil, Rezek (62. Akosah-Bempah) - Černý, Matějka (46. Huf). Trenér: Novotný