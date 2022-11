Pardubice uspěly v K. Varech a dvanáctou výhrou vyrovnaly klubový rekord

Karlovy Vary - Hokejisté Pardubic vyhráli v zápase 22. kola extraligy na ledě Karlových Varů 3:1 a dvanáctým vítězstvím v řadě vyrovnali klubový rekord. Dvěma asistencemi se na tom podílel útočník Lukáš Radil. Dynamo tak Západočechům oplatilo porážku z prvního vzájemného souboje v sezoně. Zápas byl speciální pro trenéra Východočechů Radima Rulíka, v dresu domácích totiž nastoupil jeho syn Adam.

V první třetině se diváci v KV areně branky nedočkali. Do výraznějších šanci se dostali pouze hostující Radil a domácí Redlich, který prudkou ranou do ramene ohrozil Frodla v brance Pardubic.

Pětadvacet sekund před koncem úvodní části byl vyloučen domácí Koblasa a Pardubice přesilovou hru na jejím samotném konci využili. Habala překonal Tomáš Zohorna, který dotlačil za brankovou čáru puk ztlumený Dlapou v předbrankovém prostoru.

Povzbuzený lídr soutěže se více dostával do útočného pásma a domácí hasili jejich výpady jen za cenu nedovolených zákroků. Při další přesilovce sice hosté branku nevstřelili, ale prosadili se sekundu po návratu Pulpána na led. Po další Radilově přihrávce se tvrdou střelou mezi betony karlovarského gólmana prosadil Říčka.

Poté, co v závěrečné části nevyužily Pardubice další z přesilových her, se dostali ke slovu i domácí. Po faulu Frodla, který svým vyjetím podrazil ujíždějícího Bernada, hráči Energie v přesilovce snížili na 1:2. Jedenáctý gól v sezoně si připsal Koblasa.

Karlovarští povzbuzeni kontaktní brankou podnikali až do konce základní hrací doby nebezpečné výpady, když zejména druhá formace byla blízko vyrovnání. Už v 57. minutě se Karlovy Vary odhodlaly k power play, vyrovnat se jim ale nepodařilo. Naopak v čase 59:36 pojistil výhru hostů Košťálek.

Hlasy trenérů po utkání:

Vojtěch Šik (Karlovy Vary): "Do utkání jsme šli s tím, že si pohlídáme hru Pardubic, kde jsme rychle chtěli otáčet hru a posouvat ven kotouče, což se nám celkem dařilo celé utkání. Ve druhé třetině se nám nepovedlo ubránit dvě oslabení, jedno sice bylo už po jeho konci, ale nedokázali jsme vyhodit puk z pásma a soupeř nám odskočil. Pořád jsme ale věřili, že když budeme plnit, co jsme chtěli, že bychom mohli utkání ještě dorovnat. Povedlo se nám snížit na 1:2, ale potom nás soupeř nepustil do předbrankového prostoru, neodrazilo se nám to a bere tři body. Musíme pochválit naše hráče, hráli výborně, drželi se plánu, podle kterého jsme chtěli hrát, ale nepovedlo se nám bodovat. V neděli chceme na tento výkon navázat ve Vítkovicích."

Radim Rulík (Pardubice): "Dnes to byl takový opatrnější hokej, protože Vary si nás trošku hlídaly. Neotvíraly hru, my jsme se tomu trošku přizpůsobili a vyložených šancí na obou stranách moc nebylo. Ve druhé třetině bylo pro nás důležité, že se nám podařilo odskočit. Dali jsme dvě branky, jednu na konci přesilovky a druhou těsně po jejím skončení. Ve třetí třetině jsme inkasovali v situaci, kdy nám upadl hráč v obranném pásmu a byli jsme tam jen ve třech. Vary nás přehrály hezkou akcí a snížily. Pak už to byl jen boj a jsme rádi, že jsme zápas zvládli."

HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 46. Koblasa (O. Beránek, Černoch) - 22. T. Zohorna (R. Kousal, Radil), 31. Říčka (Radil, Čerešňák), 60. Košťálek. Rozhodčí: Horák, Kika - Brejcha, Malý. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Diváci: 2805.

Karlovy Vary: Habal - Plutnar, Huttula, Bernad, Dlapa, Havlín, Pulpán - Chalupa, Gríger, Rachůnek - O. Beránek, Černoch, Koblasa - Kohout, Jiskra, Redlich - Kružík, Osmík, A. Rulík. Trenér: Bruk.

Pardubice: Frodl - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Bučko, Vála, Hrádek - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - Matys, Cienciala, Říčka – Koffer, Poulíček, Paulovič - Urban, Rákos, Rouha. Trenér: R. Rulík.