Pardubice uspěly potřetí za sebou, v Litvínově vyhrály na nájezdy

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova podlehli v dohrávaném utkání 8. extraligového kola Pardubicím 1:2 po samostatných nájezdech. Zatímco domácí prohráli podruhé za sebou, tým Dynama potřetí v řadě zvítězil a pokaždé venku. Vítězný gól dal obránce Juraj Mikuš.

Už ve třetí minutě mohli jít domácí do vedení. Válek dostal skvělou nahrávku od zadního hrazení, měl čas zamířit, jenže puk za zády pardubického gólmana Vladaře zastavila levá tyčka. Brzy poté fauloval Havelka, Dynamo si však v přesilovce větší šanci nevypracovalo.

Pokusy Jarůška i Pospíšila pokryl pozorný Vladař. Ve 14. minutě šli do vedení Východočeši. Hollandovo nahození od modré čáry tečoval Rohlík mimo dosah domácího brankáře Godly, devatenáctiletý útočník tak oslavil svůj první extraligový gól. Ještě krátce před přestávkou mohl ze sóla zvýšit Camara, jenže Godla byl při jeho zakončení do forhendu proti.

Rovněž na začátku druhého dějství si Pardubičtí zahráli přesilovku, ale opět bez efektu. Helt naopak v oslabení nebyl daleko od vyrovnání, hosty však zachránil Vladař.

Ve 28. minutě dostal Jarůšek puk do branky, jenže ruce nad hlavu zvedal zbytečně. Střídačka hostů sáhla k trenérské výzvě a video odhalilo, že Vladařovi bránil při zákroku Svoboda, jenž ztratil sám stabilitu a skončil v brankovišti. Jarůšek si mohl spravit náladu v posledních sekundách druhé dvacetiminutovky, ale měl znovu smůlu - jeho rána se odrazila od pravé tyčky do levé a následně do bezpečí.

Slibnou příležitost k navýšení náskoku měl Kousal, jenže ztroskotal na Godlovi. Po polovině třetí třetiny už se Severočeši přece jen dočkali. Poskakující puk sice zakončující Hanzl netrefil ideálně, ale Vladařovi ztížil reakci Jarůšek, který při pokusu o teč těsně před ním promáchl. V začínající poslední minutě mohl rozhodnout Paulovič, v pádu ale minul.

Za stavu 1:1 se tak prodlužovalo. Ščotku vychytal parádním zákrokem Vladař. Zahanbit se nenechal ani Godla, když odmítl rozhodnutí na začátku 65. minuty při Machalově zakončení zblízka. V samém závěru ještě nebezpečně pálil Zygmunt a na druhé straně vzápětí ujel do sóla Kusý, jenže pálil mimo tři tyče.

V nájezdech Mikuš hned v první sérii zavěsil pod horní tyčku. Úspěch hostů pak potvrdil ve čtvrté sérii Svačina, brankář vítězů Vladař dokázal pochytat všechny čtyři pokusy domácích.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Országh (Litvínov): "Myslím, že jsme viděli vyrovnaný zápas. V první třetině byl soupeř lepší, často jsme ho tam pouštěli do brejkových situací. Ve druhé třetině jsme se zvedli a zlepšili, přišly i šance, které jsme však neproměnili. Ve třetí třetině to bylo vyrovnané, podařilo se nám vyrovnat, myslím, že to byla po základní době zasloužená remíza. V nájezdech byli hosté silnější. My se strašně nadřeme na gól. V dané situaci, když se podíváme na tabulku, je ale každý získaný bod dobrý. I když jsme chtěli dnes víc, i s tím bodem musíme být spokojení."

David Havíř (Pardubice): "V první třetině bych řekl, že se hokej přeléval nahoru dolů, hra byla oboustranně vyrovnaná. Ve druhé třetině jsme prohráli vysoko na střely (2:11), tam jsme trošku odešli z hokeje, co jsme chtěli předvádět. Využili jsme trenérskou výzvu, to se nám povedlo, i díky tomu jsme výsledek 1:0 drželi. Třetí třetina byla znovu vyrovnaná. Po malé chybičce přišlo vyrovnání, ale i my jsme tam měli šance, abychom to otočili v naše vítězství. V prodloužení byly znovu šance na obou stranách. Na nájezdy jsme byli šťastnější."

HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice 1:2 po sam. nájezdech (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 51. M. Hanzl (Ščotka, P. Svoboda) - 14. Rohlík (Holland, Anděl), rozhodující sam. nájezd J. Mikuš. Rozhodčí: Horák, Kika - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 3:1. Bez využití. Bez diváků.

Litvínov: Godla - Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Štich, Demel - Zygmunt, M. Hanzl, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - P. Svoboda, Gerhát, Válek - Helt, Jícha, Havelka. Trenér: Országh.

Pardubice: Vladař - Nakládal, J. Kolář, J. Zdráhal, J. Mikuš, Holland, Ďaloga, Vála - Claireaux, Poulíček, Svačina - Paulovič, R. Kousal, Camara - Rohlík, Anděl, Kusý - T. Zeman, Matýs, O. Machala. Trenér: R. Král.