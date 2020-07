Pardubice si podle Pittera mohou dát časem za cíl evropské poháry

Pardubice - Fotbalisté Pardubic postupem do první ligy naplnili jeden ze dvou cílů, které jim majitel klubu a předseda představenstva Vladimír Pitter před lety vytyčil. Druhým záměrem je modernizace Letního stadionu, s níž by se mohlo začít letos na podzim. Nyní by si Východočeši mohli podle Pittera stanovit nový desetiletý plán s úmyslem postoupit do evropských pohárů.

"Je pravda, že jsme teďka měli nastavené dva cíle, které jsem kolegům dával v letech 2007/2008. Byly to stadion a první liga. Dneska jsme to dokázali a stadion se může reálně stát skutečností v podstatě na podzim. Můžeme si dát třeba další desetiletku a poháry UEFA, proč ne?" řekl Pitter v rozhovoru pro ČTK.

"Nebráníme se tomu. Máme rádi před sebou velké výzvy a velké cíle a jsme natolik silní, že si myslím, že jsme schopní toho docílit a dokázat to," uvedl sedmačtyřicetiletý podnikatel. Pardubice si výhrou 4:1 nad Vyšehradem v 29. kole druhé ligy zajistily účast mezi elitou, první v samostatné lize. V Pardubicích se naposledy hrála první liga v sezoně 1968/69. Současný klub ale vznikl až v roce 2008, a to sloučením tří celků.

Podle Pittera by se Pardubice po postupu do nejvyšší soutěže mohly částečně inspirovat Plzní. "Když na to budu koukat teď a přemýšlet nad nějakým týmem, možná historicky budu koukat, jak se postavila na nohy, jak vzešla Plzeň, kdybych měl někoho zmínit," prohlásil.

"Na druhou stranu si furt pojedeme svojí cestu, máme dobrou mládež. Jsme realisti, že to nebude vůbec jednoduché, ale na druhou stranu věříme tomu, že ten tým, který tady je, je schopen první ligu hrát. Prostě ho když tak vhodně doplníme. To je na trenérech a sportovním manažerovi," konstatoval Pitter.

Po postupu do první ligy se rozpočet klubu navýší ze současných 42 milionů o dalších 15 milionů. "Tohle můžu potvrdit. Přiznám se, že z pověrčivosti jsme to úplně detailně neřešili a budeme to řešit hnedka po neděli. Čekali jsme, jak to celé dopadne. Dneska už víme, že to můžeme řešit. Čísla mám na starosti já. Odhady nějakým způsobem jsou. Blížíme se k 15 milionům pro první roky, první sezonu, což pro nás určitě bude znamenat přes 55 milionů," řekl Pitter.

Větší prostředky se do kádru začaly vkládat už po podzimní části ročníku. "Už druhé pololetí sezony jsme, když to řeknu lidově, přiložili pod kotel. Tím, jak jsme viděli, jak se na tom nacházíme v tabulce, tím, že se podařil stadion, jsme se s kolegy akcionáři rozhodli investovat do kádru a zvýšit rozpočet na druhou část sezony, aby se nám podařil postup," vysvětlil bývalý majitel hokejové Slavie.

Věří, že rekonstrukce Letního stadionu se stane skutečností. Pardubice dosud hrály na stadionu Pod Vinicí. Na podzim by mělo zastupitelstvo potvrdit záměr města opravit Letní stadion, který je zchátralý a nemůže hostit prvoligové zápasy. V té době už bude mít radnice dokončené výběrové řízení na stavební firmu, která opravu provede.

Kvůli nevyhovujícímu stadionu budou muset Pardubice nastupovat v azylu. Tím by mohla být Mladá Boleslav. "Do 30. dubna jsme v rámci licenčního řádu potřebovali nahlásit stadion, který splňuje tyto parametry. Tudíž jsme vstoupili v jednání s Mladou Boleslaví, takže máme smlouvu o smlouvě budoucí. Řekl bych, že teďka nastanou jednání o tom, jakým způsobem a za jakých podmínek je možno využívat její stadion. Netvrdím, že se dohodneme. Může se stát, že třeba budeme hledat jinou alternativu," řekl Pitter.

Náhradní možností se ale klub zatím nezabýval. "Jak jsem řekl, z pověrčivosti jsme neřešili vůbec nic, protože spousta nás majitelů jsou bývalí fotbalisti, sice na nějaké úrovni, ale na druhou stranu jsme si opravdu řekli, že tohle všechno začneme řešit, až to dopadne, a to je dneska. Od zítra nebo od pondělí to začneme řešit. Myslím si, že se to musí rozhodnout velmi brzy. Pokud máme řešit jinou alternativu, musíme to vyřešit během 14 dnů," uvedl Pitter.