Pardubice se mohou po předehrávce proti Litvínovu přiblížit Hradci Králové

Praha - Hokejisté třetích Pardubic se mohou po čtvrteční předehrávce 51. kola extraligy, v níž přivítají Litvínov, dotáhnout blíž za východočeského rivala Hradec Králové. Druhý Mountfield má o čtyři body více. Oběma soupeřům poslední utkání nevyšla podle představ. Dynamo dvakrát po sobě nebodovalo, Severočeši si připsali za poslední čtyři vystoupení jediný bod a zespoda se k nim blíží Kladno. Zápas začne v 18 hodin.

Pardubičtí nestačili v neděli doma na Mladou Boleslav (0:4) a skončila tak jejich zdařilá série sedmi výher. V úterý pak ztratili v samém závěru i dobře rozehraný duel na ledě Sparty (4:5). "Dvakrát jsme vedli a neudrželi to, něco takového se nemůže stávat," zdůraznil obránce Jan Košťálek.

Východočeši tuší, že o mnoho jednodušší rozhodně nebude ani čtvrteční souboj proti Litvínovu. I s ohledem na nepovedou sérii soupeře. "V této sezoně sestupují týmy v extralize i první lize, takže každý zápas má náboj. Samozřejmě s blížícím se play off se týmy zespoda tlačí nahoru a budou pro to dělat všechno, aby se jim to podařilo," uvedl útočník Ondřej Matýs.

Krizi Litvínova prohloubila série tří domácích vystoupení, z nichž svěřenci kouče Vladimíra Růžičky vytěžili jediný bod. A to i přesto, že narazili na jediné dva týmy, které mají pod sebou (Zlín a Kladno) a naposledy na notně oslabený Třinec. Přes porážku 2:6 byl právě úterní výkon s Oceláři možná ten nejlepší za poslední týden.

"Bylo by lepší, kdybychom měli tři body za špatný výkon, než když hrajeme dobře 53 minut a stejně máme nulu. Neproměňujeme šance, nedáváme góly, za to pak blbé dostáváme, takhle se to ale táhne už delší dobu. Musíme hrát celých šedesát minut," zdůraznil útočník Jiří Fronk.

A připustil, že Litvínov aktuálně opravdu není v ideálním rozpoložení. "Krize přišla už dávno a něco dělat jsme s tím měli už před mnoha zápasy. My to ale prostě nesmíme vzdát. Furt tam ta šance je, ještě nejsme na barážovém místě. Pořád je tam šance na předkolo, takže musíme bojovat, znovu se z toho oklepat a jít do toho znova," doplnil Fronk.

Statistické údaje před čtvrteční předehrávkou: HC Dynamo Pardubice (3.) - HC Verva Litvínov (13.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 7:4, 5:2, 4:1. Nejproduktivnější hráči: Anthony Camara 43 zápasů/36 bodů (22 branek + 14 asistencí) - Giorgio Estephan 42/33 (13+20). Statistiky brankářů: Dominik Frodl průměr 2,25 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,95 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Milan Klouček 2,58, 91,61 a jednou udržel čisté konto - Denis Godla 2,69, 90,44 a třikrát udržel čisté konto, Jan Neužil 2,84 a 90,10, Šimon Zajíček 5,32 a 84,56. Zajímavosti: - Pardubice po sérii sedmi porážek dvakrát za sebou prohrály a nebodovaly. - Dynamo doma po čtyřech výhrách v řadě naposledy v neděli podlehlo Mladé Boleslavi 0:4. - Litvínov prohrál čtyřikrát za sebou a získal jediný bod. Z posledních sedmi zápasů vyhrál jediný. - Verva venku vyhrála dva z posledních čtyř zápasů. - Pardubice porazily Litvínov ve vzájemných zápasech třikrát za sebou a pětkrát z posledních sedmi duelů. - Obránce Tomáš Jelínek z Pardubic dnes slaví 21. narozeniny.