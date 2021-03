Pardubice rekordně přestřílely Karlovy Vary

Pardubice - Hokejisté Pardubic rozstříleli ve druhém utkání předkola play off extraligy Karlovy Vary rekordně 11:3. Dynamo se tak stalo prvním mužstvem historie českého play off, jemuž se podařilo za jediný zápas nastřílet jedenáct branek. V sérii vedou Východočeši 2:0 a v sobotu mohou na ledě Energie dovršit postup do čtvrtfinále.

Shodně pěti body za dva góly a tři asistence se zaskvěli útočníci Anthony Camara a Tomáš Zohorna, čtyři nahrávky nasbíral obránce Marek Ďaloga. Dvakrát se mezi střelce prosadil z domácích ještě útočník Matěj Blümel a v karlovarském dresu jakub Flek.

Hokejisté Pardubic nakročili velmi rázně za druhým vítězstvím v sérii již v první třetině. V šesté minutě zachránila Energii úspěšná trenérská výzva z důvodu Poulíčkova postavení v brankovišti, poté ale Dynamo spustilo svou kanonádu: o minutu později se v přesilovce prosadil Camara, v následné početní výhodě zavěsil pod horní tyčku Zohorna.

Karlovy Vary se sice také prosadily ve své první přesilové hře zásluhou Vondráčka, v následné hře čtyři na čtyři však vrátil Dynamu dvoubrankový náskok Mikuš. Po třetí pardubické trefě Energie vystřídala brankáře, Novotného sice nahradil Habal, ale bez inkasované branky vydržel pouze tři a půl minuty. Poprvé v extralize se nejprve trefil Vála, výjimečnou první třetinu domácích završil Paulovič - 5:1.

Východočeši pokračovali v gólovém galapředstavení i po přestávce. Už 34 sekund po startu druhé třetiny vstřelil svůj druhý gól v utkání Zohorna, neutekla ani minuta a Pardubice se zásluhou Romana radovaly posedmé. Za dalších 45 sekund se prosadil Kosticyn. Drtivý nástup i do druhé třetiny dokonal Camara, v čase 22:57 Dynamo vedlo již 9:1. Domácí tak stihli čtyři góly v rozmezí dvou minut a 23 sekund.

Západočeši sice zásluhou Fleka snížili, jenže desátý gól červenobílých vsítil o chvilku později Blümel. Nárůst skóre nepolevoval ani v poslední minutě druhé části hry, kdy se podruhé v utkání prosadil Flek.

Brankostroj se zastavil až v závěrečném dějství. V jeho úvodu útočil Flek na hattrick, hbitým rozklekem jej ale vychytal Klouček. Ve 49. minutě Nakládalovo nahození neúspěšně tečoval Kousal a po nastřelené tyčce Poulíčkem uzavřel kanonádu Blümel.

Hlasy trenérů po utkání:

Richard Král (Pardubice): "Nám se povedly dvě přesilovky a dá se říci, že od třiadvacáté minuty se zápas prakticky dohrával. Sehráli jsme skvělé utkání, dařilo se nám v koncovce. Play off se však nehraje na skóre, ale pouze na výhry. A my jsme získali druhý bodíček. Ve třetí třetině jsme chtěli neinkasovat, což se nám podařilo. Teď nás čeká odveta v Karlových Varech, musíme se na ni co nejlépe připravit."

Martin Pešout (Karlovy Vary): "Do utkání jsme vstoupili dobře a měli jsme několik šancí. Udělali jsme pak zbytečný faul čtyřicet metrů od naší branky, pak se zápas vyvíjel ve prospěch domácích, kterým tam napadalo úplně všechno. Nastřelili jsme pak tyčku a místo vyrovnání jsme obdrželi další gól. I za stavu 3:1 jsme měli přečíslení tří na jednoho, místo toho jsme dostali čtvrtou branku. Pak už to byla centrifuga. Nepamatuji si, že by někdy tým dostal šest gólů za pět minut... Jsem rád, že jsme to pak sehráli se ctí a snažili se hrát hokej."