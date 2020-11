Pardubice porazily Opavu 1:0 a v lize vyhrály potřetí za sebou

Praha - Fotbalisté Pardubic porazili v 7. kole první ligy Opavu 1:0. Třetí výhru za sebou bez inkasované branky vystřelil nováčkovi nejvyšší soutěže v 67. minutě Emil Tischler. Východočeši v pražském azylu v Ďolíčku neprohráli ani čtvrtý ligový duel a v neúplné tabulce se bodově dotáhli na třetí Plzeň a čtvrtou Olomouc, které však mají utkání k dobru. Opava v nejvyšší soutěži nezvítězila venku od loňského července už 20 zápasů.

V sestavě Pardubic nastoupil poprvé v lize od začátku obránce Čihák. První poločas nepřinesl jedinou vyloženou šanci. Na obou týmech byl patrný více než měsíční herní výpadek, způsobený přerušením soutěže kvůli zhoršené koronavirové situaci v zemi.

Po změně stran Východočeši přidali a v útoku začali hrozit, Cadu i Černý však z dobrých pozic ve vápně výrazně přestřelili. V 63. minutě hlavičkoval po Surzynově přímém kopu Čihák a gólman Fendrich vyškrábl balon okolo brankové čáry. Sudí Ardeleanu po konzultaci s videorozhodčí Adámkovou usoudil, že míč v brance neskončil. Opakované záběry totiž neprokázaly, zda balon čáru přešel.

O čtyři minuty později už Pardubice vedly. Surzyn našel z rohového kopu Tischlera, který třetím gólem v ligovém ročníku zařídil svému celku plný bodový zisk.

Slezané se za celý zápas nedostali do vyložené šance. Nenavázali tak na výhru nad Teplicemi z předchozího kola a nevyhráli v devátém z posledních deseti ligových zápasů.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Bylo to pro nás velmi důležité utkání z toho pohledu, že to byl restart ligy. Chtěli jsme do něj vstoupit dobře. Bylo to hodně soubojové, o moc velkou krásu nešlo. To se ukázalo v tom, že utkání bylo o jedné brance. Naštěstí se gól podařil vstřelit nám, obrovská spokojenost s výsledkem. Je pravda, že v obranné fázi to bylo dobré. V útočné fázi jsme byli někdy zbytečně zbrklí a zbytečně jsme na sebe spěchali."

Radek Kováč (asistent trenéra Opavy): "První poločas jsme si nedali moc prostoru, vyrovnané utkání, minimum šancí. V poločase jsem apeloval na kluky, že mají být trpěliví, že to bude o jednom gólu. Zhruba v 65. minutě (brankář) Vilda (Fendrich) fantasticky zachránil gól ze standardní situace. Myslel jsem si, že ten moment nás nakopne. Bohužel za dvě minuty znovu standardka a hráč Pardubic dává z jedenáctky plackou gól. Pro mě absolutně nepochopitelné. Rozhodla jedna standardní situace. My jsme naopak ve druhém poločase měli šanci, když Venca Juřena šel z boku sám na bránu. Ani nevystřelíme, někoho pořád hledáme, ve finální fázi máme strašné problémy, vůbec se netlačíme do střel. Apelujeme na hráče, že když nevystřelí, nedají gól. Je to takové krkolomné a v předfinální a finální fázi zbrklé."

FK Pardubice - SFC Opava 1:0 (0:0)

Branka: 67. Tischler. Rozhodčí: Ardeleanu - Nádvorník, Caletka - Adámková (video). ŽK: Čihák, Krejčí (asistent trenéra), Surzyn, Cadu - Holík, Večerka, Helešic. Bez diváků.

Pardubice: Boháč - Prosek, Čihák, Toml, Surzyn - Jeřábek - Tischler (87. Sláma), Solil, Hlavatý, Cadu (56. Pfeifer) - Černý (69. Huf). Trenér: Novotný.

Opava: Fendrich - Didiba, Žídek, Večerka - Mondek (59. Harazim), Texl (90. Rataj), Holík, Zavadil (81. Darmovzal), Helešic - Juřena (59. Pikul), Dedič. Trenér: Skácel.