Pardubice porazily Bohemians 2:1 a v sezoně je zdolaly i podruhé

Praha - Pardubičtí fotbalisté porazili Bohemians 1905 v této sezoně i podruhé. V 19. kole první ligy zvítězili v pražském Ďolíčku, kde oba týmy hrají domácí zápasy, 2:1. Utkání dvou mužstev s nejhorší obranou v soutěži rozhodli Mojmír Chytil a Pavel Černý, kteří se trefili i při srpnové výhře nad stejným soupeřem. Za domácí snížil v 66. minutě Tomáš Necid. Pražané prohráli v lize potřetí za sebou a zůstávají v tabulce dvanáctí. Východočeši už jsou s jednobodovou ztrátou hned za nimi.

Pardubice v Ďolíčku v předchozím průběhu sezony vyhrály jediný zápas, a to v srpnu právě proti Bohemians 3:0. Od té doby v domácím azylu získaly pouhé dva body. Dnes se ve Vršovicích představily jako hostující tým a při podzimní derniéře začaly hodně aktivně. Brazilec Cadu ve čtvrté minutě zakončil sólo z poloviny hřiště skákavou střelou k tyči, ale Le Giang si s ní poradil.

"Klokani" často chybovali v rozehrávce a ve 22. minutě toho využil Černý. V pádu vypíchl míč směrem k Chytilovi a ten tváří v tvář domácímu brankáři dal svůj pátý gól v ligové sezoně. Svůj střelecký účet přitom otevřel na stejném stadionu právě při srpnové výhře nad Bohemians. Teď to bylo jeho loučení s pardubickým dresem, v zimní přestávce se po hostování vrací do Olomouce.

Domácí si vinou zdlouhavého přechodu do útoku a nepřesných centrů za první poločas žádnou větší šanci nevypracovali. A když v deváté minutě Necid, vracející se po pěti zápasech do základní sestavy, přece jen dostal míč do sítě, bylo to z ofsajdové pozice.

Po přestávce Bohemians zvýšili tlak, ale v 56. minutě znovu inkasovali. Tvůrci prvního pardubického gólu si vyměnili role, Chytil od rohového praporku odcentroval a Černý zblízka dal svůj druhou branku v ligové sezoně. Také on se poprvé trefil proti stejnému soupeři, od té doby ale držel gólový půst.

V 61. minutě na druhé straně Necidovu střelu zastavilo břevno a o pět minut později se zkušený útočník přece jen prosadil. Po rohovém kopu číhal u zadní tyče a když Kovařík hlavou prodloužil centr, snadno míč dopravil do sítě.

V 74. minutě byl Necid blízko k vyrovnání, ale téměř na brankové čáře se od něj míč odrazil zpět do náručí Letáčka. Pardubický gólman se vytáhl i v nastavení, kdy vyrazil Necidovu nebezpečnou hlavičku a uhájil hostům tři body.

Bohemians Praha 1905 - FK Pardubice 1:2 (0:1)

Branky: 67. Necid - 22. Chytil, 56. Černý. Rozhodčí: Zelinka - Kotík, Slavíček - Franěk (video). ŽK: Dostál - Černý, Chytil, Jeřábek, Sláma. Diváci: 1000 (omezený počet).

Bohemians: Le Giang - Dostál, Köstl, Krch, Vondra (77. Bartek) - Novák (57. Kovařík), Jindřišek, Květ (87. Koubek), Nový (46. Hronek) - Chramosta (57. Puškáč) , Necid. Trenér: Klusáček.

Pardubice: Letáček - Kostka, Čihák, Toml, Cadu - Jeřábek, Červ (87. Ramos) - Tischler, Chytil (87. Huf), Lupač (57. Sláma) - Černý (74. Matějka). Trenér: Novotný.