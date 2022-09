Pardubice poprvé v sezoně prohrály, v prodloužení podlehly Mladé Boleslavi 2:3

Pardubice - Hokejisté Pardubic poprvé v novém extraligovém ročníku prohráli, když v prodloužení zápasu 4. kola nestačili na Mladou Boleslav. Dynamo sice nejprve vedlo, ale Středočechům se povedlo vývoj otočit. Za Pardubice pak v 57. minutě vyrovnal Adam Musil na 2:2, ale prodloužení se hrálo jen krátce. Po půlminutě totiž ujel útočník David Šťastný a zařídil dvoubodový zisk pro Mladou Boleslav.

V úvodu utkání si vytvářeli nebezpečné situace především Pardubičtí. Hyka ve třetí minutě ještě na Krošelje nevyzrál, bývalý útočník Mladé Boleslavi se však prosadil o čtyři minuty později, kdy přesnou střelou z mezikruží otevřel skóre a vsítil svůj první gól v pardubickém dresu. Postupně přibývala práce i pro pardubického brankáře Willa, který zasahoval dvakrát proti Lantošimu. Středočeši se dočkali v 19. minutě, kdy do pardubické sítě prošla střela Pláňka od modré čáry. Autor gólu byl o chvíli později vyloučen, ale přesilovku rozdělenou pauzou mezi první a druhou třetinou domácí nevyužili.

S početní výhodou lépe naložili hosté, kteří ve 24. minutě již po 12 sekundách hry v pěti proti čtyřem skórovali. Útočník Kantner se po vhazování prokličkoval do střelecké pozice a překonal Willa. Ve druhé třetině už se skóre neměnilo. Svou další šanci nevyužil Hyka, v jedné situaci zazněla i branková konstrukce. Hosté zase nevyužili svou další přesilovku.

Ve třetím dějství se hokejisté Dynama snažili prosadit proti pozorně bránicím Středočechům. Přicházely střely, ale i nedotažené či zblokované kombinace. Domácí měli ve třetí třetině střeleckou převahu, ale vše, co prošlo na branku, pochytal její strážce Krošelj. Až v 57. minutě se Východočeši dočkali, když po nabídce Čerešňáka tečoval puk před Krošeljem Adam Musil a vyrovnal na 2:2.

Zachránil tak Dynamu bod, protože v prodloužení rychle rozhodl mladoboleslavský Šťastný. Ve vlastním pásmu se dostal k puku, projel s ním sám přes celé hřiště a prostřelil Willa.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Rulík (Pardubice): "Myslím, že první a třetí třetinu jsme byli lepším týmem, druhou naopak ne. Měli jsme dát více než dva góly. To rozhodlo o tom, že se zápas dostal do prodloužení. Tam jsme měli přečíslení tři na dva, ale bohužel jsme netrefili branku a z protiútoku inkasovali. Byl to zbytečný gól, měli jsme to sehrát lépe. Z naší strany to byl celkově bojovný a snaživý výkon, jen druhá třetina nám nevyšla. Čtyřicet minut jsme jinak byli lepším týmem. Řekl bych, že Boleslav z minima vytěžila maximum. Jsem rád, že jsme si ve třetí třetině vytvořili ohromný tlak a šli si minimálně za vyrovnáním."

Petr Haken (Mladá Boleslav): "Když budu hodnotit celý zápas, tak musím vyzdvihnout naši druhou třetinu. Odehráli jsme zatím v našem podání asi nejlepší dvacetiminutovku. Pomohli jsme si dobře odehraným oslabením a následně dali v přesilovce branku. Ve třetí třetině jsme byli pod obrovským tlakem, chci vyzdvihnout naši defenzivu a dobrou práci v obranném pásmu. Chválím hráče za týmový výkon."

HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav 2:3 po prodl. (1:1, 0:1, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 7. Hyka (T. Zohorna, Čerešňák), 57. A. Musil (Čerešňák, Cienciala) - 19. Pláněk (D. Šťastný), 24. Kantner (O. Najman), 61. D. Šťastný. Rozhodčí: Mrkva, Šír - Lederer, Rampír. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 8547.

Sestavy:

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Hrádek, Vála - Hyka, T. Zohorna, Radil - Cienciala, R. Kousal, Říčka - Paulovič, Poulíček, A. Musil - T. Urban, O. Rohlík, Koffer. Trenér: R. Rulík.

Mladá Boleslav: Krošelj - Pláněk, Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Stříteský, R. Jeřábek, Štich - D. Šťastný, Lantoši, Šmerha - J. Stránský, Fořt, Lunter - Aberg, O. Najman, Kantner - Eberle, Bičevskis, M. Beránek. Trenér: Čihák.