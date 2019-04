Chomutov - Hokejisté Pardubic vyhráli v 9. kole baráže o extraligu na ledě Chomutova 7:5 a zajistili si účast v nejvyšší soutěži i pro příští sezonu. Východočeši mají tři kola před koncem náskok 14 bodů na třetí Piráty a odvrátili hrozbu sestupu z extraligy, ve které působí nepřetržitě od roku 1950. Šance Pirátů na záchranu jsou naopak už minimální, na druhé Kladno ztrácejí osm bodů.

Dynamo sice v Chomutově prohrávalo po první třetině 1:3, ve druhé části však zápas otočilo. Do vedení hosty poprvé posunul v čase 39:59 Brian Ihnacak. Domácím k úspěchu nepomohly ani dvě branky Petra Koblasy a Romana Chlouby, v dresu soupeře se dvakrát prosadil Marek Hovorka.

V závěru první třetiny si Piráti v rozmezí 20 sekund vypracovali dvoubrankové vedení. Na trestné lavici se sešli Sýkora s Porselandem a domácí se prosadili v přesilovce pět na tři i pět na čtyři. Kacetla prostřelili Klhůfek a Koblasa.

Trenéři Dynama se pak stejně jako v předešlém zápase rozhodli vyměnit brankáře a hned na začátku druhé třetiny si Klouček připsal důležitý zákrok po Humlově střele. Jeho spoluhráči následně vyrovnali. Peterse po samostatných akcích překonali Bubela a Petr Sýkora.

Na ztrátu vedení ale dokázali Severočeši rychle zareagovat. Bezprostředně po buly se do šance natlačil Chlouba a svou první extraligovou brankovou v sezoně vrátil po šesti sekundách vedení Chomutovu. Hosté však opět vyrovnali a sekundu před koncem druhé dvacetiminutovky se dostali poprvé do vedení. Nejprve se po zmatcích u mantinelu trefil Horký a poté se v přesilovce prosadil po další samostatné akci Ihnacak.

Když v 51. minutě překonal Peterse po brejku Machala, začali diváci z odcházet. Piráti ale opět bleskově odpověděli a znovu se o to zasloužil Chlouba, jenž tentokrát snížil po 13 sekundách. Vyrovnat již domácí nedokázali, naopak ještě jednou inkasovali.

Hlasy trenérů po zápase:

Jan Šťastný (Chomutov): "V první řadě musím pogratulovat Pardubicím k zachování extraligy. Klobouk dolů jak po sezoně, jakou měly, těžkou baráž zvládly. Utkání jsme měli výborně rozehrané, vedli jsme a pomohli jsme si dokonce i přesilovkami pět na tři a pět na čtyři. Vedli jsme o dva góly, ale bohužel, jak je celoročním zvykem, jsme utkání ztratili. Dělali jsme hrozné hrubky v obraně. Hrajeme hrozně složitý hokej a jsme za to potrestaní. Víceméně jsme si dneska podepsali ortel a de facto padáme z extraligy."

Richard Král (Pardubice): "Chtěl bych poděkovat klukům, jak perfektně baráž zvládli, že jsme se již nyní zachránili respektive jsme extraligu udrželi. Je to pecka. Bylo důležité, že jsme se po první třetině dokázali dostat do utkání a nepoložili jsme se. Dali jsme góly. Byl to divoký zápas, ale je skvělé, že jsme ho zvládli."

Piráti Chomutov - HC Dynamo Pardubice 5:7 (3:1, 1:4, 1:2)

Branky a nahrávky: 1. Koblasa (Klhůfek, Sklenář), 19. Klhůfek (Sklenář), 19. Koblasa (Duda, Huml), 29. Chlouba (Trefný), 51. Chlouba (Chrpa) - 12. Poulíček (Machala), 24. Bubela (Hovorka, Budík), 29. P. Sýkora (Dušek, Schaus), 36. Horký, 40. Ihnacak (Rolinek, P. Sýkora), 51. Machala (Horký, Holland), 57. Horovka (Ihnacak, Schaus). Rozhodčí: Kika, Kubičík - J. Frodl, Komárek. Vyloučení: 6:5. Využití: 2:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 2671.

Chomutov: Peters - Flemming, Dietz, Knot, Štich, L. Blaha, Trefný, L. Kovář - Klhůfek, Sklenář, Koblasa - J. Stránský, Huml, Tomica - Duda, Šťovíček, Dlouhý - T. Svoboda, Chlouba, Chrpa. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.

Pardubice: Kacetl (21. M. Klouček) - Holland, Eklund, Schaus, J. Mikuš, Porseland, Budík, od 21. navíc Nedbal - P. Sýkora, Ihnacak, Perret - Hovorka, Bubela, Rolinek - Horký, Poulíček, Machala - J. Kloz, Marosz, Dušek. Trenéři: Lubina, Čáslava a R. Král.