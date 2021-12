Pardubice otočily zápas s Kladnem a vyhrály v prodloužení

Chomutov - Hokejisté Pardubic porazili v Chomutově v dohrávce 26. kola extraligy předposlední Kladno 5:4 v prodloužení. Pátou výhru Dynama v řadě vystřelil 24 vteřin před koncem nastavení obránce Juraj Mikuš. Tři body (1+2) za vítězný celek zaznamenal útočník Ondřej Matýs. Rytíři prohráli potřetí za sebou.

Utkání se původně mělo odehrát pod širým nebem ve Špindlerově Mlýně. Kvůli nepříznivé koronavirové situaci a vládním opatřením však byla akce Winter Classic už podruhé odložena do další sezony.

Kvůli zranění z minulého vítězného zápasu s Plzní scházel Pardubicím obránce Košťálek. Hostům se povedl začátek a po necelých dvou minutách od úvodního vhazování otevřeli v přesilovce skóre. Cienciala nahrál Říčkovi, který střelou k tyči překonal Bowa. Pardubický útočník 18. gólem v sezoně potvrdil pozici nejlepšího kanonýra soutěže.

Kladno přispěchalo s odpovědí za 95 vteřin. Filip se před brankou snažil najít Machalu a hostující bek Nakládal si srazil puk do vlastní sítě. Domácí převzali iniciativu, Plekanec ale střelou pod betony na Kloučka nevyzrál.

V 15. minutě Rytíři po využité početní výhodě otočili stav, když zadák Wood umístil střelu zápěstím pod horní tyč. V následné přesilové hře kladenský útočník Kubík nastřelil tyčku.

V polovině zápasu se už v další přesilovce dočkal. Na pravém křídle zakončením z první zužitkoval Plekancovu přihrávku. Hosté snížili za 34 sekund. Camara si nabruslil před branku a Matýs se z dorážky nemýlil. Pardubický útočník se zapsal mezi střelce v premiérovém utkání v této extraligové sezoně.

V 38. minutě favorit utkání srovnal. Říčkova dělovka skončila na tyči, Filip však nevyhodil puk do bezpečí, pohotový Cienciala mu ho sebral a překonal Bowa.

Přesto Kladno odcházelo po druhé části do šaten s vedením. Plekanec nahrál před branku na najíždějícího Berana, jehož neohlídal Kousal, a domácí útočník prostřelil Kloučka.

Mužstvo hrajícího majitele Jágra přestřílelo svého soupeře po dvou třetinách 33:16, v závěrečné dvacetiminutovce ale hrozili především hosté. V 57. minutě vyrovnali. Matýs vrátil před brankoviště kotouč a Robertson se trefil do odkryté branky. Pro kanadského zadáka šlo o první extraligový zásah.

V prodloužení ujel domácí útočník Hlava, jenže svou akci v gól nepřetavil. Zdálo se, že duel dospěje do samostatných nájezdů, když Mikuš dorazil za Bowa Matýsovu střelu. Pardubice ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou bodovaly a z toho třikrát vyhrály.

Hlasy trenérů po utkání:

David Čermák (Kladno): "Po prvním obdrženém gólu jsme se zlepšili, dostali jsme se do vedení 3:1. Bohužel jsme v dalším střídání inkasovali na 3:2. Myslím si, že pro další vývoj bylo důležité, že jsme rozdíl dvou gólů neudrželi déle. Se štěstím jsme se dostali v poslední minutě druhé třetiny do vedení 4:3. Ve třetí měly Pardubice tlak, z toho jsme měli několik brejků, které jsme mohli využít. Bohužel jsme góly nedali a hosté zaslouženě srovnali, prodloužení rozhodlo."

Richard Král (Pardubice): "Hráli jsme dobře do prvního gólu, pak nás to asi uspalo a celá první třetina byla z naší strany hodně špatná. Navíc jsme měli hodně oslabení, takže jsme se nedostali vůbec do hry. Ve druhé třetině jsme v tom víceméně pokračovali, dali jsme další přesilovky Kladnu, které dnes dvě využilo. Snažili jsme se to rozbít, přeházeli jsme trošku útoky, ale nepodali jsme dobrý výkon. Možná třetí třetina, v té jsme se dokázali udržet na kotouči a dostat domácí pod tlak, ale jinak se nám zápas nepovedl. Musíme podávat daleko lepší výkony."

Zdroj: web Pardubic.