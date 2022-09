Pardubice otočily zápas na ledě Kladna, vyhrály 5:4 v prodloužení

Kladno - Hokejisté Pardubic vyhráli v zápase 1. kola extraligy na ledě Kladna 5:4 v prodloužení. Utkání na nově zrekonstruovaném stadionu rozhodl v čase 64:40 Robert Říčka, hattrickem se pod výhru jednoho z hlavních adeptů na titul podepsal Tomáš Zohorna. V domácím dresu se dvakrát prosadil Adam Kubík. Kladno se doma představilo po roce, kdy hrálo v azylu v Chomutově. Utkání bylo vyprodané.

Rytířům se ideálně vydařil vstup do zápasu. Již ve 2. minutě byl vyloučený Matýs a Kubík po ideální Plekancově přihrávce po 21 sekundách početní výhodu využil.

Vzápětí mělo přesilovku i Dynamo, Bowa ale překonat nedokázalo. Kanadský gólman podržel domácí i při dalším vyloučení a byl ústřední postavou první třetiny, ve které si připsal celkem 16 zákroků. V největší šanci vychytal Říčku.

Kladenští se většinou jen bránili, přesto mohli v 16. minutě své vedení zvýšit. Rákos zastavil v brejku Procházku jen za cenu faulu, Will ale dokázal zlikvidovat následné trestné střílení Klepiše.

Vyrovnat se hostům podařilo po 34 sekundách druhé třetiny, kdy se pohotovou dorážkou prosadil Zohorna. Za domácí mohl odpovědět Procházka, ale neuspěl stejně jako na druhé straně Hyka, jenž trefil tyč.

Ve 27. minutě se podruhé mezi střelce zapsal Zohorna, jenž objel branku a překvapil Bowa. Kladno ale zásluhou Michnáče bleskově odpovědělo, domácí útočník vyrovnal po 14 sekundách. Ve 31. minutě poté prokázal Beran svou šikovnost na brankovišti a Rytíři opět vedli.

Na začátku třetí části je mohl k výhře posunout Zikmund, v početní výhodě však Willa nepřekonal. Ve 46. minutě ale již domácí vedli 4:2, když se po pardubickém zaváhání u mantinelu dostal sám před jednu z letních posil Dynama Kubík a v koncovce nezaváhal.

Východočeši ale nerezignovali a kapitán Poulíček v 57. minutě zápas pohotovou dorážkou zdramatizoval. Sto sekund před koncem základní hrací doby navíc hosté odvolali brankáře a Zohorna v power play vyrovnal. Zápas nakonec rozhodl těsně před koncem prodloužení Říčka.

Hlasy trenérů po zápase:

Otakar Vejvoda (Kladno): "V první třetině nás podržel gólman, Pardubice nehrály vůbec špatně. Ve druhé třetině strhly vedení na svou stranu, my jsme ale po pár vteřinách dali na 2:2, což z psychologického hlediska bylo důležité. Před koncem jsme zápas vcelku kontrolovali, i když Pardubice pořád útočily. Jedno prohrané buly, střela a úspěšná dorážka jim dala energii."

Radim Rulík (Pardubice): "Byl to z obou stran bojovný zápas, hráči ze sebe dostali v rámci možností maximální nasazení. Pro nás se nevyvíjel dobře, čtyři minuty před koncem jsme prohrávali 2:4 a vypadalo to, že si Kladno utkání uhraje. Podařilo se nám ale dát kontaktní gól po buly, což bylo klíčové pro závěr. Power play jsme sehráli slušně a díky ní jsme srovnali do té doby nepovedený výsledek. V prodloužení se nám podařila jedna pěkná akce a vezeme si dva body, za což jsme rádi."

Rytíři Kladno - HC Dynamo Pardubice 4:5 v prodl. (1:0, 2:2, 1:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 2. Kubík (Plekanec, Slováček), 27. Michnáč (Procházka, Babka), 31. Beran (Babka), 46. Kubík - 21. T. Zohorna (Radil, Hyka), 27. T. Zohorna (Radil, T. Dvořák), 57. Poulíček (Koffer, D. Musil), 59. T. Zohorna (Paulovič, Košťálek), 65. Říčka (Hyka, Košťálek). Rozhodčí: Pražák, Micka - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Diváci: 5200 (vyprodáno).

Kladno: Bow - Dotchin, Slováček, Ticháček, Sotnieks, Babka, Cibulskis - Kubík, Plekanec, Filip - Procházka, Klepiš, Michnáč - Brodecki, Zikmund, Beran - Bláha, Indrák, Melka. Trenér: Vejvoda.

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Hrádek, Vála - Hyka, T. Zohorna, Radil - Rohlík, A. Musil, Říčka - Matýs, Poulíček, Paulovič - Urban, Rákos, Koffer. Trenér: Rulík.