Pardubice nadále povede trenér Razým

Pardubice - Hokejisty Pardubic povede po úspěšném boji o záchranu v extralize nadále trenér Milan Razým. Jeho asistenty zůstali Michal Mikeska a Petr Čáslava. Vedení Dynama se s celým triem dohodlo na prodloužení angažmá na další sezonu.

"Trenéři zvládli cíl, který dostali od vedení při jejich nástupu, což byla záchrana nejvyšší soutěže pro Pardubice. Za to jim představenstvo klubu chce ještě jednou poděkovat. I z tohoto důvodu jsme rádi, že trenérské trio vyjádřilo ochotu nadále vést náš A-tým a přistoupilo na podmínky, které reflektují současnou situaci s epidemií koronaviru," řekl klubovému webu člen představenstva hokejového klubu Dušan Salfický

Osmapadesátiletý Razým převzal Pardubice 10. prosince a nahradil Radka Bělohlava. Šlo o druhou změnu v Dynamu na pozici hlavního kouče v sezoně, protože Bělohlav se předtím 5. října posunul do této role z pozice asistenta místo odvolaného Ladislava Lubiny.

I přesto, že Pardubice poslední dva zápasy pod Bělohlavem vyhrály, zůstávaly před Razýmovým nástupem s 27 body z 26 utkání poslední o tři body za předposledními Vítkovicemi. Nakonec skončily po posilování kádru s 64 body z 52 zápasů jedenácté o čtyři body před sestupujícím Kladnem.

"Jsem rád, že jsme se všichni společně domluvili. S Michalem a Petrem jsme si sedli a výborně fungujeme. V současné době mají hráči ještě tři týdny odpočinek a pak bychom měli začít jedenáctitýdenní letní přípravu," řekl Razým.

Hráči Dynama mají volno. Pokud to situace při pandemii koronaviru dovolí, měli by se k letní přípravě sejít na konci dubna. Na led by měli znovu vyjet v polovině července. Extraliga má naplno vypuknout podle předběžného plánu v pátek 18. září.

"Čekáme, jak se bude situace vzhledem k opatřením dále vyvíjet, a máme pro hráče připravené individuální tréninkové plány," doplnil Razým. Bývalý obránce vedl před působením v Pardubicích v extralize také Plzeň a Litvínov.

S Plzní získal v roce 2012 bronz a o rok později titul. Na lavičce Západočechů skončil předčasně v listopadu 2014. Potom trénoval prvoligovou Slavii a na startu sezony 2018/19 se přesunul do Litvínova, z jehož lavičky byl odvolán loni v únoru.