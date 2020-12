Pardubice mají první venkovní výhru, ve Vítkovicích zvítězily 5:1

Ostrava - Hokejisté Pardubic ukončili čekání na první venkovní vítězství sezony ve Vítkovicích, na jejichž ledě vyhráli přesvědčivě 5:1. Hlavní zásluhu na tom měl útočník Jan Mandát, který zaznamenal hattrick a současně své vůbec první tři branky v ročníku. Ostravané jsou už čtyři poslední kola bez výhry.

V hostující sestavě figuroval po téměř měsíční odmlce útočník Kousal, jenž byl vyřazen z kádru kvůli podezření z užití drog. Z rozhodnutí klubového vedení se ale v tomto týdnu mohl dočasně připojit k mužstvu, než bude celá záležitost dořešena.

Vítkovice se na domácí led vrátily po pěti zápasech a dvou týdnech, ale brzy jim ožily myšlenky na čtrnáct dnů starý domácí debakl 0:7 s Českými Budějovicemi. Utkání nerozehrály vůbec dobře: hosté je i díky přesilovce rychle ze startu sevřeli a sekundu po skončení početní výhody skóroval Mandát, byť gól do posunuté brány schvaloval videorozhodčí. Pro střelce to byla první gólová radost v sezoně.

Východočeši byli při chuti a poté, co velkou šanci promarnil Paulovič, po Tyborově přihrávce podruhé zblízka nad padajícího Svobodu zavěsil Blümel. Za další dvě minuty Pardubice jásaly i potřetí, ale jejich radost přerušili sudí, kteří gólový zásah shledali kvůli hraní rukou jako neregulérní.

Vítkovice, které místo zraněných zkušených útočníků nasadily juniory Ryšavého, Bernovského a Lednického, vrátila do zápasu přesilovka a kontaktní gól. Po krátké nevyužité přesile pět na tři ho v 16. minutě umístěnou ranou zápěstím vstřelil Hruška.

Domácí pookřáli a nebyli daleko od vyrovnání. Největší příležitost propásl v 32. minutě Schleiss, jehož do neúspěšného sóla vyslal Marosz. Místo toho přišel zanedlouho gól na 1:3. Hosté zachytili vyhození v útočném pásmu a po rychlé výměně kotouče prostřelil nekompromisně Svobodu ranou bez přípravy znovu Mandát.

Vítkovickou snahu o zvrat pak definitivně utnul ve 47. minutě Paulovič, který unikl domácí obraně a zvýšil na 4:1.

Pak už o výsledku nebylo žádných pochyb. Při čtyřminutovém Polákově trestu za hrubost přikrášlil vítězství Pardubic v závěru v přesilovce pátým gólem Mandát a završil hattrick. Ostravané tak doma po Českých Budějovicích utrpěly další vysokou prohru.

Hlasy trenérů po utkání:

Mojmír Trličík (Vítkovice): "Jasný zápas pro soupeře nejen výsledkově, ale i herním projevem. V obou pásmech byl první na kotouči, což je důležité. První třetina byla z naší strany katastrofální. Ve druhé třetině byl náš výkon sice o sto procent lepší, ale na soupeře to nestačilo. Třetí třetina hra vabank, ale pro branku soupeře to nebylo moc nebezpečné, a dostali jsme dva góly. V kabině jsme si to museli vyříkat, ale je to v kabině a tam to i zůstane."

David Havíř (Pardubice): "Chtěl bych kluky pochválit za výborný výkon. Po taktické stránce to bylo výborné, zlepšila se nám produktivita, výborně nám zachytal brankář. Určitě nám pomohl i faktor Kousal, Robert je silný na kotouči, podrží ho a rozehraje."

HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 16. J. Hruška (Marosz, Schleiss)) - 6. Mandát (Paulovič, J. Mikuš), 10. Blümel (Tybor, J. Zdráhal), 35. Mandát (Nakládal), 47. Paulovič (Ďaloga, Blümel), 58. Mandát (Camara, J. Mikuš). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal - Kajínek, Votrubec. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Bez diváků.

Sestavy:

Vítkovice: Miroslav Svoboda - R. Polák, Štencel, Polášek, L. Kovář, R. Černý, P. Trška - Lakatoš, J. Hruška, Ryšavý - Šišovský, Marosz, Schleiss - Mallet, Werbik, Lednický - Dočekal, Dej, Bernovský - od 21. navíc J. Mikyska. Trenér: Trličík.

Pardubice: Kantor - J. Kolář, Nakládal, J. Mikuš, Hrádek, Ďaloga, J. Zdráhal, Holland - Mandát, Poulíček, Svačina - Claireaux, Paulovič, Camara - Tybor, R. Kousal, Blümel - T. Zeman, O. Rohlík, Kusý. Trenér: R. Král.