Pardubice jsou doma i nadále bez bodu, prohrály s Vítkovicemi 2:3

Pardubice - Hokejisté Pardubic prohráli v utkání 6. kola extraligy s Vítkovicemi 2:3. Po bezbrankové první třetině rozhodli Ostravané ve druhé části, kterou vyhráli 3:1. Dynamo zůstává doma i po třetím utkání sezony před svými diváky bez bodového zisku. Vítězný gól vstřelil obránce Petr Šidlík.

Oba týmy pojaly zápas od začátku hodně bojovně, přesto bylo v bezbrankové první třetině k vidění několik velkých šancí. V sedmé minutě Harju obelstil Svobodu, ale pak nezasunul puk do odkryté branky. Na druhé straně se Lakatoš při samostatném úniku v oslabení ukličkoval až k zadnímu mantinelu. Při šanci unikajícího Hovorky zachránila Vítkovice horní tyčka a osamocený Bukarts při nájezdu tří proti jednomu pálil jen do Kacetla.

"První třetina byla z naší strany dobrá, ale zbytečnými chybami a vyloučeními, která nás stojí síly, si komplikujeme zápas. Je to obehraná písnička a je na čase se nad tím zamyslet," prohlásil domácí útočník Marek Hovorka.

Bezbrankový stav trval do 25. minuty, kdy šel Schleiss v oslabení odvážně před Kacetla a odražený kotouč bleskově dorazil do sítě. Ještě v téže přesilovce Dynamo srovnalo: Svobodu nejprve zachránila tyč, ale volný puk si našel Harju a doklepl ho do branky. Vstřelené branky zápasu prospěly a další šance přišly vzápětí.

Volnější režim v obranné činnosti vyhovoval hlavně hostujícímu týmu. Ve 30. minutě se po dlouhém tlaku dostal ke kotouči osamocený Kvasnička a snadno vrátil vedení na stranu Vítkovic. Svobodovi poté po střele Eklunda a dobrém zákroku znovu pomohla tyčka. Tutovku následně neproměnil Stránský, ale ve 36. minutě Šidlík při přesilovce ranou z křídla přece jen Kacetla propálil.

Na tahu bylo Dynamo, ale to se před Svobodu tlačilo marně. Výjimkou byly dvě nebezpečné střely, které vyslal Harju. "Z těch šancí, co máme, musíme dávat góly. Potřebovali bychom někdy vést a ne pořád dotahovat soupeře, to je hrozně těžké," připustil Johan Harju.

Ke kontaktnímu gólu domácímu týmu pomohlo ve 48. minutě štěstí, když Holland při své střele zlomil hůl, ale tečovaný kotouč se přesto dokutálel za čáru. Vítkovičtí dál pozorně bránily a držely hru daleko od své branky. Jejich náskok navíc málem navýšili Dej a Lakatoš. Nestalo se, ale hosty to mrzet nemuselo.

"Byl to hodně těžký zápas, takový jednoduchý hokej. Oba týmy hlavně vyhazovaly puky ven, hra se hodně přelévala ze strany na stranu. Pardubičtí čekali hlavně na brejky, kdykoliv jsme my udělali chybu, tak to rychle otáčeli na druhou stranu. Na začátku nám tam párkrát foukli, ale pak už jsme si to dokázali pohlídat. Byli jsme šťastnější," řekl autor vítězného gólu Šidlík.

"Potřebovali bychom podobný zápas otočit a ubojovat. Hokej se hraje 60 minut a my jsme hráli relativně dobře v první a třetí třetině. Nástup do druhé části se nám vůbec nepovedl a touto pasáží jsme si zápas prohráli. Kdybychom dneska dokázali proměňovat šance, tak jsme mohli vyhrát," řekl asistent pardubického trenéra Radek Bělohlav.

Hlasy po utkání: Radek Bělohlav (Pardubice): "Potřebovali bychom podobný zápas otočit a ubojovat. Hokej se hraje 60 minut a my jsme hráli relativně dobře v první a třetí třetině. Nástup do druhé části se nám vůbec nepovedl a touto pasáží jsme si zápas prohráli. Kdybychom dneska dokázali proměňovat šance, tak jsme mohli vyhrát." Jakub Petr (Vítkovice): "Věděli jsme, že Pardubice mají smrtící brejky, přesto jsme v prvních deseti minutách měli snad šest ztrát v útočném pásmu, a to byla pasáž, kdy jsme o ten zápas mohli přijít. Postupně jsme se zlepšili a vrátili k našemu živelnému hokeji. Zápas byl chvílemi hodně divoký, bylo tam plno šancí a hráči na obou stranách propadali, proto to nechci moc rozebírat. Těší mě, že jsme i s naším mladým týmem zvládli koncovku, ve které nám v úvodu sezony trochu chyběla zkušenost."

HC Dynamo Pardubice - HC Vítkovice Ridera 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

Branky a nahrávky: 28. Harju (Tybor), 48. Holland - 26. Schleiss (Lakatoš), 30. Kvasnička (Š. Stránský), 36. Šidlík (Trška). Rozhodčí: Hejduk, Šindel - Ganger, D. Klouček. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 6388.

Sestavy:

Pardubice: Kacetl - Holland, Eklund, Piché, J. Kolář, J. Zdráhal, J. Mikuš, Ivan - Tybor, R. Kousal, Harju - Hovorka, J. Kloz, M. Látal - Machala, Poulíček, Mandát - O. Matýs, Pochobradský, M. Machač. Trenéři: Lubina, Bělohlav a Janecký.

Vítkovice: M. Svoboda - Trška, T. Černý, D. Krenželok, Šidlík, Kvasnička, Výtisk, Bodák - Lakatoš, Š. Stránský, Roberts Bukarts - Schleiss, Vopelka, Kurovský - Mallet, E. Němec, Dej - Guman, Werbik, J. Baláž. Trenéři: Petr a Trnka.