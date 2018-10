Praha - První východočeské derby sezony bude hlavním lákadlem pátečního programu 13. kola hokejové extraligy. Domácí Hradec Králové se po něm může vyšvihnout zpět do čela tabulky. Hosté z Pardubic mají zcela jiné myšlenky a potřebují ukončit velmi nepovedenou sérii čtyř zápasů bez bodového zisku, jež stála místo trenéra Miloše Holaně. Nahradil ho Břetislav Kopřiva. Derby čeká i západočeské soky Karlovy Vary a Plzeň.

Utkání pod Bílou věží je beznadějně vyprodané. "Na celém týmu je znát, že se derby blíží. Těší se na něj hráči, ale i realizační tým. Pohltí to všechny, celý Hradec je na nohách. Jde o specifické utkání, které je větší a významnější než ta ostatní. Bude to velký svátek a určitě i velký zápas," uvedl trenér domácích Tomáš Martinec.

Uspět touží i s ohledem na fakt, že poslední zápas v Mladé Boleslavi se Mountfieldu nepovedl. "I proto moc chceme vyhrát. Budeme toho chtít dosáhnout naším hokejem a nepřizpůsobovat se hře Pardubic, takže chceme být hodně aktivní," nastínil Martinec.

Čtyřzápasová série bez bodu s hrozivým skóre 5:23 přinesla v Pardubicích změnu na trenérském postu. "Shodou okolností pojedu k prvnímu utkání do Hradce Králové, kde jsem hrál i trénoval dlouhou dobu. Působil jsem zde ve všech možných funkcích. Na derby se těším a zároveň respektuji sílu Mountfieldu. Chceme se na zápas důsledně připravit a uspět," řekl nově jmenovaný pardubický kouč Kopřiva.

"Základem vítězství je dobře pracující defenziva. Ta vede k úspěšným výsledkům. Musíme se snažit, abychom pomáhali brankářům, hráli zodpovědně do obrany a zároveň aktivně," nastínil své představy Kopřiva.

Vyprodáno bude také v Karlových Varech, kam přijede třetí Plzeň. "Na derby se vždy hodně těším. Ať je to Litvínov, Plzeň nebo Chomutov. Přijde hodně lidí. Zápas je to vždy vyhrocený, takový zvláštní. Na tohle se těšíme úplně nejvíc," prohlásil kapitán Václav Skuhravý.

"Do zápasu půjdeme s tím, že chceme zvítězit za tři body a podřídíme tomu všechno. Že Karlovy Vary minule rozdrtily Pardubice 7:1? Možná to je lepší, než kdyby to bylo naopak. Třeba se vystřílely," přemítal s úsměvem plzeňský útočník Jan Eberle.

Litvínov přivítá Vítkovice. Oba týmy minule utnuly sérii čtyř porážek. Litvínovští uspěli v úterní předehrávce 24. kola na ledě rozjeté Sparty, Ostravané už v neděli přestříleli Liberec (6:4).

Litvínov už osm zápasů za sebou dal v utkání maximálně dvě branky. "Všichni věříme, že se to otočí. Hráče na to, abychom dávali branky, máme zdatné a věříme jim. Ale když vyhrajeme třeba 1:0, budeme stejně šťastní, jak kdybychom těch gólů dali sedm," řekl asistent Radim Skuhrovec.

Ostravany provází na ledě nejbližšího soupeře dlouhodobě bídná střelecká muška. Deset utkání po sobě od října 2013 na Stadionu Ivana Hlinky nedokázali vstřelit víc než dva góly. "Věříme, že šest gólů proti Liberci by nám mohlo trochu rozvázat ruce, s koncovkou jsme měli problémy od začátku sezony," řekl trenér Jakub Petr, jenž postrádá Olesze a Tršku.

Duel týmů, jež zatím zůstávají za očekáváním, se odehraje v Třinci, kde se představí Mladá Boleslav. Oceláře provází doma kolísavé výsledky, ze čtyř posledních utkání před svými diváky jen jednou naplno zabodovali. "Výhra Boleslavi nad Hradcem v posledním kole pro nás musí být důrazným varováním, musíme odvést poctivý a koncentrovaný výkon," řekl kouč Třince Václav Varaďa, který stále nemůže počítat s dlouhodobě zraněným Rothem.

"S Hradcem Králové rozhodly přesilovky, v nichž jsme dali dva góly, což je klíč i k dalším zápasům," uvedl asistent hostů Pavel Patera.

Olomouc po sérii tří vítězství neskórovala a nebodovala ve Zlíně. I výkonem zaostala za posledními zápasy, což chce odčinit proti Chomutovu. "Ve třetí třetině už jsme si nevytvořili snad ani šanci. Musíme se z toho poučit. Máme před sebou další zápasy a musíme bojovat, vyhrávat a sbírat body," řekl olomoucký brankář Branislav Konrád.

Hosté mají z 12 zápasů jen 25 vstřelených branek. "Pořád se potýkáme se špatnou produktivitou," přiznal kouč Vladimír Růžička starší.

Statistické údaje před pátečním 13. kolem Tipsport extraligy: HC Oceláři Třinec (10.) - BK Mladá Boleslav (13.). Začátek zápasu: 17:00. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Krajíček 12 zápasů/11 bodů (4 branky + 7 asistencí) - Jakub Klepiš 12/11 (5+6). Statistiky brankářů: Šimon Hrubec průměr 2,17 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,26 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 2,09 a 92,31 - Gašper Krošelj 2,86, 88,95 a jednou udržel čisté konto, Pavel Kantor 3,24 a 85,98. Zajímavosti: - Mladá Boleslav vyhrála v Třinci dva z posledních tří zápasů. - Oceláři bodovali v pěti z posledních šesti zápasů a z toho čtyřikrát vyhráli. - Třinec se představí doma popáté z posledních šesti zápasů. - Mladá Boleslav v neděli doma porazila Hradec Králové 4:1 a zabrala po čtyřech porážkách v řadě. Na třetí pokus tak slavil bodový zisk nový trenér Miloslav Hořava s asistenty Radimem Rulíkem a Pavlem Paterou. HC Energie Karlovy Vary (11.) - HC Škoda Plzeň (3.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Petr Šenkeřík 12/9 (3+6) - Milan Gulaš 12/14 (5+9). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,79, 91,03 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Závorka 4,50 a 86,76 - Dominik Frodl 1,60, 94,06 a jednou udržel čisté konto, Dmitrij Milčakov 2,22 a 91,35. Zajímavosti: - Plzeň v západočeském derby v extralize nad Karlovými Vary vyhrála pětkrát za sebou a ztratila jediný bod. Energie uspěla naposledy 11. prosince 2015, kdy zvítězila v Plzni 3:1. - Doma Karlovy Vary prohrály s Plzní dokonce pětkrát za sebou a získaly jediný bod. V KV Areně proti Indiánům slavily naposledy 26. října 2014, kdy vyhrály 2:1. - Energie po sérii sedmi porážek třikrát za sebou naplno bodovala. - Plzeň zvítězila třikrát za sebou a pětkrát z posledních šesti duelů. - Karlovarský útočník Jakub Flek může v neděli proti Olomouci sehrát 100. zápas v extralize. - Plzeňský útočník Ondřej Kratěna se může v neděli v Liberci se 1139 zápasy v nejvyšší domácí soutěži vyrovnat na pátém místě historického pořadí bývalému forvardovi Janu Peterkovi. - Karlovy Vary se utkaly s Plzní v letní přípravě a vyhrály v srpnu 5:3. HC Verva Litvínov (5.) - HC Vítkovice Ridera (8.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: František Lukeš 13/12 (6+6) - David Květoň 12/9 (2+7). Statistiky brankářů: Jaroslav Janus 2,10 a 92,52, Petr Kváča 5,00 a 92,52 - Patrik Bartošák 2,15, 93,66 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Ostravané bodovali proti Litvínovu ve čtyřech zápasech za sebou. Oba duely v minulé sezoně na ledě Vervy prohráli 1:2 v prodloužení, v obou domácích utkáních braly Vítkovice po třech bodech. - Litvínov vyhrál v úterý v předehrávce 24. kola na Spartě 2:1 a zabral po čtyřech zápasech bez bodu. - Ostravané v neděli doma zdolali Liberec 6:4 a radovali se po čtyřech prohrách v řadě, při kterých získali jediný bod. Mountfield Hradec Králové (2.) - HC Dynamo Pardubice (12.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV). Nejproduktivnější hráči: Petr Zámorský 12/11 (4+7) - Petr Sýkora 13/8 (4+4). Statistiky brankářů: Brandon Maxwell 1,47 a 94,17, Jaroslav Pavelka 2,20, 90,91 a jednou udržel čisté konto - Ondřej Kacetl 3,37, 89,46 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 4,02 a 85,90. Zajímavosti: - Pardubice povede poprvé dočasný trenér a dosavadní skaut Dynama Břetislav Kopřiva, který nahradil odvolaného Miloše Holaně. - Od roku 2013, kdy Mountfield přešel s licencí na extraligu do Hradce Králové, sehrál ve východočeském derby s Pardubicemi 20 zápasů s bilancí 12 výher v základní hrací době, dvou výher v nastavení, dvou proher v prodloužení a čtyř porážek v 60 minutách. - Mountfield vyhrál doma v této sezoně všech sedm zápasů a ztratil jediný bod. - Dynamo čtyřikrát za sebou nebodovalo při skóre 5:23 a prohrálo pět z posledních šesti duelů. - Slovenský útočník Lukáš Cingel z Hradce Králové může sehrát 200. zápas v české extralize. - Hradec Králové se s Pardubicemi utkal v srpnu v přípravě na domácím Mountfield Cupu a vyhrál 4:2. HC Olomouc (7.) - Piráti Chomutov (14.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Zbyněk Irgl 12/11 (9+2) - Vladimír Růžička mladší 12/10 (4+6). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 1,59, 93,44 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 3,93 a 87,88 - Štěpán Lukeš 3,41 a 87,11, Aleš Stezka 4,59 a 79,17, Tadeáš Dvořák 9,23 a 60,00. Zajímavosti: - Olomouc ve vzájemných zápasech vyhrála třikrát za sebou a ztratila jediný bod. - Hanáci po třech duelech bez ztráty bodu podlehli v neděli ve Zlíně 0:4. - Piráti po dvou výhrách, které následovaly po úvodních osmi duelech v sezoně bez bodu, vyšli opět dvakrát naprázdno. - Chomutovský útočník Pavel Klhůfek v sobotu oslaví 27. narozeniny. Další program: Sobota 27. října - dohrávka 13. kola: 16:00 Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha (O2 TV). Neděle 28. října - 14. kolo: 15:00 HC Oceláři Třinec - PSG Berani Zlín (2:4), 15:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc (1:4), 16:00 Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň (0:4), HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice (2:1), 16:20 HC Kometa Brno - Piráti Chomutov (4:2), 17:30 HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav (4:3), 18:30 Mountfield Hradec Králové - HC Sparta Praha (0:4, 2:1 v prodl.; ČT sport).