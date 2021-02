Pardubice i díky dvěma brankám Poulíčka zdolaly Olomouc

Pardubice - Hokejisté Pardubic vyhráli v utkání dohrávaného 16. kola extraligy nad Olomoucí 3:2 v prodloužení, bodovali popáté za sebou a počtvrté z toho vyhráli. Domácí vedli dvakrát o jednu branku, Hanáci dokázali skóre vždy dotáhnout, rozdílový gól vsítil v prodloužení Patrik Poulíček, jenž se trefil podruhé v utkání.

Nástup do zápasu se lépe povedl domácímu Dynamu, hned ve 3. minutě musel Konrád likvidovat nebezpečné Kousalovo zakončení bekhendem po předchozí pohledné Camarově nahrávce. Vzápětí získal po pěkném pasu Kusého z rohu Poulíček vedení Pardubicím po ráně bez přípravy z mezikruží.

Olomouc se rychle osmělila a v 7. minutě vyrovnala vývoj zápasu, na konci pěkné kombinaci po rychlém brejku byl Tomeček. Náskok Dynamu vrátil vedení o půl minuty později obránce Zdráhal přesnou ranou od modré čáry.

Hosté byli v úvodní části hry střelecky aktivnější, Černého prudkou ránu musel likvidovat Klouček, jenž pokryl i následné dorážky. Z následné protiakce vybídl Zohorna ke skórování Kousala, ten ale nastřelil pouze tyč, Tyborova následná dorážka minula cíl.

Po krátké přestávce na startu druhé třetiny zaviněné prasklým tvrzeným sklem se do zajímavé akce tří na jednoho dostala čtvrtá formace domácích, její zakončení se ale Východočechům nepovedlo, neboť Horký nedokázal zpracovat svižný Pochobradského pas.

Pardubice měly možnost navýšit svůj těsný náskok ve své první přesilovce v samotném závěru prostřední dvacetiminutovky, Švrčkovu vysokou hůl ale nepotrestaly. Nakládalova ostrá rána těsně minula Konrádovu klec, olomouckou čtveřici nepřelstil agilní Paulovič.

V úvodu třetí třetiny Kosticyn jemně prostrčil puk na Matýse, pardubický odchovanec ale v zajímavé příležitosti nakonec nemířil přesně. Olomouc se dočkala srovnání skóre ve 47. minutě, Rutar střílenou přihrávkou od mantinelu našel Knotka a ten svým desátým gólem v sezoně překonal Kloučka.

V následné pasáži Pardubice zatlačily Olomouc do její defenzívy i díky přesilovce, tu ale neproměnily. Po jejím skončení tváří v tvář Konrádovi neuspěl Zohorna, který poté v 57. minutě trefil tyč. Největší šanci zvrátit posun utkání do prodloužení měl v poslední minutě základní hrací doby osamocený Dujsík, na Kloučka si ale nepřišel, těsně mimo zamířila i Knotkova dorážka.

Olomouc měla velkou příležitost rozhodnout prodloužení v 62. minutě, kdy nejprve Kousal stěží odzbrojil unikajícího Nahodila, poté Klouček musel betonem vykrýt samostatný únik Buriana. To naopak domácí byli o chvíli později úspěšnější, Poulíček se v akci dvou na jednoho trefil přesně nad Konrádovo rameno a rozhodl o zisku druhého bodu pro Pardubice.

Hlasy trenérů po utkání:

Richard Král (Pardubice): "Chtěli jsme získat tři body, jsme tedy mírně zklamáni, ale každá výhra se počítá. V posledních deseti minutách jsme chtěli urvat na svou stranu. První dvě lajny hrály velmi dobře, měli jsme v závěru zajímavé šance, nastřelili jsme i tyčku. Rvali jsme se o tři body. Nejsem ale zcela spokojen s výkonem mladších hráčů, mají na víc a měli by být daleko rvavější, víc se poprat o šanci. Rozhodla první třetina, v ní jsme měli šance, ale překombinovávali jsme naši souhru až do prázdné brány. Měli jsme v první třetině dát ještě gól a mít zápas více pod kontrolou. Patrik Poulíček vstřelil dvě branky, dlouhodobě na sobě pracuje od mládeže, maká na technice hole, chodí do posilovny. Ono se to musí projevit, on sklízí ovoce za to, co hokeji obětuje. Jeho přístup je skvělý, zaslouží si to. Zajímá se o svou hru, přemýšlí o ní a věnuje se jí. Tohle není jeho strop, má ještě kam růst."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Sehráli jsme vyrovnané utkání i v počtu střel s množstvím šancí na obou stranách, a to i vyložených. Jsme rádi, že jsme srovnali stav na 2:2 a získali jsme zasloužený bod. V prodloužení jsme měli dvě vyložené šance, za jejich neproměnění jsme byli potrestáni, domácí skórovali bez tlaku na hráče. Kdybychom byli zabijáci v zakončení, byli bychom úspěšnější. Musíme do toho jít hlava nehlava, chce to ještě trochu více důrazu. Pořád máme nejméně vstřelených branek a nejhorší procento úspěšnosti střelby. Je dobře, že jsme po pauze bodovali, ale potřebujeme být střelecky produktivnější, pak budeme úspěšnější."