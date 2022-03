Pardubice dosáhly s Třincem po sedmi zápasech na bod, ale poosmé v řadě prohrály

Pardubice - Hokejisté Pardubic sice ukončili nepříznivou sérii bez bodového zisku, která se natáhla na sedm zápasů, přesto však prohráli poosmé v řadě. V utkání 59. extraligového kola získali bod, když Třinci podlehli 2:3 po samostatných nájezdech. Přesto má Dynamo ještě stále naději na přímý postup do čtvrtfinále. Při horších vzájemných zápasech mají na čtvrté České Budějovice dvoubodovou ztrátu. Druzí Oceláři se prosadili po dvou zápasech bez vstřelené branky.

V sestavě Pardubic chyběl zraněný útočník Camara, hosté se zase museli obejít bez kanonýra Martina Růžičky. Ten do Pardubic přijel a figuroval i v sestavě, ale po rozbruslení do samotného utkání nezasáhl. Domácí tým byl v úvodu aktivní, v šesté minutě rozehrál první přesilovku, ale skórovat se Dynamu nepodařilo. Pozadu nezůstali ani hosté, kteří se v 15. minutě navíc dostali do vedení. Vyloučeni totiž byli zároveň dva pardubičtí hráči a po necelé minutě Oceláři dvojnásobnou početní výhodu využili. Střelu Kundrátka sice ještě zastavila tyč domácí branky, ale z dorážky se prosadil Roman.

Druhá třetina začala velkou příležitostí domácího Ciencialy, který však nadvakrát expardubického brankáře Kacetla nepřekonal. Chmielewski potom mířil do boční sítě, na druhé straně zase po střele Adama Musila neusměrnil Kolář dorážku do třinecké sítě. Pardubičtí byli ve druhé třetině střelecky aktivnější, jenže na první gól stále čekali. Dočkali se až v závěru druhé třetiny, když nejprve přečkali bez úhony třineckou přesilovku a potom ve 39. minutě vyrovnali. Pardubickou souhru vyšperkoval Košťálek přihrávkou na Ciencialu, jenž se trefil přesně pod horní tyčku.

Ve třetím dějství si nejprve Oceláři vzali zpět vedení: ve 46. minutě střílel od modré čáry Doudera a poslal puk za záda Frodla. Pardubičtí znovu vyrovnali za necelé tři minuty, kdy při signalizovaném vyloučení Třince pálil Košťálek a svou dělovkou překonal Kacetla. Zápas nabídl i pěstní souboj Hrádka s Davidem Musilem, ale i další gólové šance na obou stranách. Při pardubickém závaru nedokázal dopravit puk do branky Paulovič.

V prodloužení nejprve Kacetl chytil střelu Říčky, na opačné straně Frodl zlikvidoval samostatný únik Kundrátka. O vítězi utkání nakonec rozhodly až samostatné nájezdy. Za Dynamo se prosadil pouze Říčka, za Třinec skórovali Svačina, Chmielewski a Nestrašil.

Hlasy trenérů po utkání:

Richard Král (Pardubice): "První třetina byla vyrovnaná. Jak nám v poslední době vše přeje, tak se nám bohužel sešla dvě dvouminutová vyloučení najednou. Třinec nás potrestal, byla to pro nás těžší situace. Od druhé třetiny jsme předvedli dobrý výkon a nasazení. Dostali jsme Třinec pod tlak, bohužel jsme nedokázali proměnit šance. Pořád jsme se tam tlačili, kvůli tomu jsme vzadu měli sem tam okénka. Bohužel to dospělo až do nájezdů, Třinec v nich byl šikovnější. Myslím, že jsme odehráli velice dobrý zápas, kluky můžu pochválit, mělo to parametry play off. Věřím, že se od toho můžeme v pohodě odpíchnout a bude to dobré."

Marek Zadina (Třinec): "První třetinu jsme odehráli dobře, měli jsme pohyb i docela dost šancí. V té druhé už jsme z toho vypadli, Pardubice nás dostaly pod velký tlak. Nebýt Kacetla, tak by nám domácí odskočili na tři góly a bylo by těžké tady vyhrát. Byli jsme všude pozdě, u modré čáry jsme ztráceli kotouče, Pardubičtí z toho těžili. Náš gólman nás podržel, ve třetí třetině to obě strany zvládly dobře. Zachytali i oba brankáři, tak se šlo do nájezdů, kde jsme byli šťastnější."

HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 39. Cienciala (Košťálek, Říčka), 48. Košťálek (O. Rohlík, Anděl) - 15. Miloš Roman (Kundrátek, Svačina), 46. M. Doudera (Marinčin, Miloš Roman), rozhodující sam. nájezd Chmielewski. Rozhodčí: Hradil, Ondráček - Brejcha, Lederer. Vyloučení: 4:2, navíc Hrádek a D. Musil oba 5 min. Využití: 0:1. Diváci: 8750.

Pardubice: Frodl - J. Zdráhal, J. Mikuš, Košťálek, Vála, Hrádek, J. Kolář, Petgrave - A. Musil, Poulíček, Paulovič - Cienciala, R. Kousal, Říčka - O. Rohlík, Anděl, Koffer - Matýs, T. Urban, Hecl. Trenér: R. Král.

Třinec: Kacetl - M. Adámek, D. Musil, Marinčin, M. Doudera, Zahradníček, Kundrátek, Jaroměřský - Martin Růžička, P. Vrána, Svačina - O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil - Chmielewski, Miloš Roman, Hrehorčák - Bakoš, Dravecký, Kofroň. Trenér: Varaďa.