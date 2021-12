Pardubice doma poprvé po 15 zápasech nebodovaly, podlehly Budějovicím

Pardubice - Hokejisté Pardubic podlehli v 37. kole extraligy Českým Budějovicím 1:6 a poprvé po 15 zápasech doma nebodovali. Zároveň si připsali třetí prohru z posledních čtyř duelů. Motor vyhrál počtvrté z uplynulých pěti vystoupení. Hosté zasadili Dynamu klíčový úder již v první třetině, kterou vyhráli 4:0.

Jihočeši dali čtyři branky v rozmezí sedmi minut a sedmi vteřin. Vše začal obránce Percy, kterému spoluhráči přenechali puk a ze střelecké pozice mezi kruhy se nemýlil. Z podobného místa pak o chvíli později skóroval zcela volný Karabáček. A v deváté minutě zvýšil náskok Motoru Štencel, který měl dost času, aby dorazil bekhendem puk za brankáře Kloučka.

Toho v pardubické svatyni vystřídal Jakub Soukup, jenž v tomto ročníku odchytal 24 zápasů za prvoligové Vrchlabí. Jenže ve 12. minutě se kolem obránce Vály prohnal útočník Motoru Valský a zvýšil na 4:0. Na straně Pardubic se snažili korigovat Říčka a po vypršení budějovické přesilovky Rohlík, ale stav se ještě neměnil.

Po úvodní přestávce se do branky Pardubic vrátil Klouček, zanedlouho hráli domácí první početní výhodu. Východočeši se usadili v útočném pásmu, ale první trefy se dočkali až při rovnoměrném počtu hráčů na ledě. Už se zdálo, že z další akce nic nevytěží, ale puk se dostal zpět před branku hostů, kde ho pohotově dorazil Blümel.

Domácí měli ve druhé třetině střeleckou převahu, hosty navíc dvakrát zachránila branková konstrukce. Do tyčky mířili obránce Košťálek a ve 35. minutě pak pohotovou střelou i útočník Rohlík. V závěru druhého dějství přerušilo pardubickou aktivitu vyloučení, hosté stále drželi tříbrankový náskok.

Ve třetí třetině Pardubičtí další přesilovku nevyužili, následovala naopak pojistka na straně hostů. Ve 47. minutě připravil Hanzl pozici pro Doležala, jenž přidal pátý gól Jihočechů. Krátce po něm ještě Ondráček orazítkoval tyč pardubické branky. Když potom brankář Klouček přišel o hokejku, uzavřel Ondráček přesnou střelou na 1:6. O góly Jihočechů se postaralo šest různých střelců, tři kanadské body zapsal obránce Percy.

Hlasy trenérů po utkání:

Richard Král (Pardubice): "Do první třetiny jsme nastoupili naprosto vlažně a nekoncentrovaně, dostali jsme čtyři góly. To už se pak těžko s takovým soupeřem otáčí. Možná by nám pomohla situace, pokud by místo tyčky nebo břevna padl gól ve druhé třetině. Pak bychom se mohli ještě dostat zpátky do zápasu. A zároveň rozhodly i výkony brankářů."

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Měli jsme vynikající vstup do utkání a výbornou první třetinu, kterou jsme dokázali i gólově zhodnotit. To se odrazilo do celého utkání, byla to nejefektivnější třetina, dali jsme čtyři góly. V té druhé se Pardubice nadechly k tlaku, v první přesilovce nás celé dvě minuty nepustily z pásma, podržel nás brankář. Domácí trefili i nějaké tyčky, ale ustáli jsme to. V poslední třetině jsme zlepšili pohyb, dostali se zpět a zápas si pohlídali."

HC Dynamo Pardubice - Motor České Budějovice 1:6 (0:4, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 26. Blümel (Hecl, Vála) - 5. Percy (Holec, Pech), 7. Karabáček (Percy), 9. Štencel (J. Novotný, Abdul), 12. Valský (Percy, J. Novotný), 47. Z. Doležal (M. Hanzl, Abdul), 57. J. Ondráček (Valský). Rozhodčí: Hradil, Lacina - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 1000 (omezený počet).

Pardubice: Klouček (9.- 20. Soukup) - Nakládal, Robertson, Košťálek, J. Mikuš, J. Kolář, Vála - Blümel, Poulíček, Paulovič - Camara, A. Musil, R. Kousal - Cienciala, O. Roman, Říčka - O. Rohlík, Anděl, Hecl. Trenér: R. Král.

České Budějovice: Hrachovina – Bučko, Percy, Piskáček, Šenkeřík, Vráblík, Štencel - Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek - Z. Doležal, J. Novotný, Abdul - Valský, J. Ondráček, Vondrka – Gulaš, Pech, Holec. Trenér: Modrý.