Pardubice chtějí hrát výše než v posledních sezonách

Pardubice - Hokejisté Pardubic půjdou do nové extraligové sezony se silnou touhou dopřát fanouškům mnohem více radosti, než kolik si jí mohli užít v posledních sezonách, a také s novým logem. S podporou nového majitele Petra Dědka a pomocí několika posil pomýšlejí na zcela jiné vody, než které brázdili v předchozím ročníku, kdy chybělo jen málo, aby tradiční klub sestoupil do první ligy.

Fotogalerie

Od té doby, kdy byli Pardubičtí v nelichotivé situaci na dně tabulky, už se ale mnohé změnilo. "Mám radost a věřím tomu, že se začne hrát extraliga. Zatím k tomu směřujeme. Věřím, že i v nové extraligové sezoně navážeme hned od začátku na konec minulého ročníku. Dostali jsme se také do finále v rámci Generali Cupu, což považuji za velký úspěch. Nesmíme každopádně usnout na vavřínech," řekl Dědek na dnešní tiskové konferenci v Pardubicích.

Hlavní posilou mužstva je obránce Jakub Nakládal, který bude také nosit kapitánské "céčko". Útok posílil francouzský reprezentant Valentin Claireaux. Devětadvacetiletý účastník pěti mistrovství světa působil v minulé sezoně ve Zlíně.

"Mužstvo zůstalo v základu stejné. Udělali jsme dlouhodobé smlouvy s hráči, co tu byli, ale i s těmi nově příchozími. Povedlo se nám kádr vhodně posílit, tým je kvalitnější, než byl minulou sezonu. Po celou dobu té přípravy k tomu přistupuje velmi zodpovědně. Těšíme se na extraligu a chceme, aby se tým pohyboval v tabulce jinde, než byly Pardubice v posledních několika letech," řekl předseda představenstva Ondřej Heřman.

"Po úspěšném závěru minulé sezony jsme zasedli ke stolu a nastínili si, jakým směrem chceme jít. Určili jsme si hráče, které bychom rádi udrželi, a také ty, které bychom chtěli přivést. Klíčové hráče z minulé sezony se podařilo udržet. Ti hráči chtěli hrát za Dynamo a byli ochotní přistoupit na podmínky, které jsme byli schopni nabídnout. Mám radost z toho, jak kvalitní kádr jsme společně dokázali sestavit," pochvaloval si sportovní ředitel klubu a člen představenstva Dušan Salfický.

"Přivedli jsme navíc hráče, kteří mají velkou kvalitu, ať je to Kuba Nakládal nebo Valentin Claireaux. Prostor ale dostávali v přípravě i naši odchovanci, jak si přál nový majitel Petr Dědek. Je to pro nás obrovský příslib do budoucna," dodal Salfický.

Klub se nebrání ani dalším možnostem doplnění kádru. Nejžhavější jsou aktuálně naděje ohledně útočníka Martina Kauta, neboť nová sezona NHL v důsledku koronavirové krize a snahy dokončit současný rozehraný ročník docela určitě neodstartuje začátkem října jako obvykle.

"Jsme neustále v kontaktu s Colorado Avalanche. Martin Kaut s námi pořád trénuje a jsme blízko dohodě, že by se mohl objevit v sestavě. Na začátku to bylo na bodu nula a Joe Sakic (generální manažer Colorada) o tom nechtěl vůbec slyšet, ale jakmile se rozběhla znovu sezona, situace se začala měnit a i my jsme začali vyvíjet o něco větší tlak. Pomohli nám i Milan Hejduk a Petr Nedvěd. Snad se podařilo prolomit ledy. Avalanche tu možnost připustili a jednáme o podmínkách dohody," řekl Salfický.

Místo v kabině by měl mít i veterán Tomáš Rolinek, kapitán mistrů světa z roku 2010. "Podstoupil úspěšně operaci, začal s tréninkem, věříme, že jeho stav mu velmi brzy umožní objevit se zpátky na ledě. Jsem domluvení, že ze začátku zkusí zápasové zatížení ve Vrchlabí," přiblížil Salfický.

"Zatím z toho tady mám jen dobré pocity, protože tým se mi jeví velice dobře. Nechci říkat, že budeme každého válcovat, to ne, musíme zůstat pokorní. Nemyslím si však z té přípravy, že bychom měli nějaké velké problémy. A já se v tom týmu cítím moc dobře," konstatoval Nakládal.

Odpoutat se od minulosti má pomoci Východočechům vedle jiného i změna loga, z něhož po delší době zmizel kůň. Zatím převládají poměrně výrazně negativní ohlasy, klubové vedení si ale za ráznou proměnou stojí.

"Kůň je fantastická věc; město ho má ve znaku, byl i součástí loga našeho klubu, ale nejsme dostihový spolek. Máme rádi našeho koně, bude zase jako maskot chodit po zimáku, ale jsme hokejový klub. Chceme být i designově konkurenceschopní a úspěšní i v tomto směru. Nové logo znamená novou éru pardubického hokeje. A pokud klub bude úspěšný, nikdo si na logo stěžovat nebude," je přesvědčený Heřman, že jde pouze o zvyk.

Klub pracoval s návrhem rozpočtu ve výši 150 milionů korun. "Je zřejmé, že rozpočet se o něco sníží s ohledem na plánované omezení návštěvnosti. Pět tisíc je v našem případě dovoleno, ale samozřejmě nelze vyloučit, že se to bude snižovat," podotkl Dědek.

Kapacita Enteria areny je 10.194 diváků. "Pardubice jsou zvyklé na přísun 15 až 25 milionů z diváků, takže nás to bude stát dost milionů. V plánu to tak nyní vypadá s rozpočtem kolem 140 milionů. Cílem je, aby rozpočet byl vyrovnaný," doplnil Dědek.