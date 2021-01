Pardubice budou hrát ve Varech o pátou výhru v řadě

Karlovy Vary - Duel sousedů ze středu tabulky, které od sebe dělí jediný bod, nabídne čtvrteční předehrávka 38. kola extraligy, v níž hokejisté Karlových Varů přivítají Pardubice. Lehce navrch mají hostující Východočeši, kteří za poslední čtyři utkání ztratili jediný bod, tým Energie má ale jeden zápas k dobru.

Karlovarští přes statečný výkon prohráli v úterý těsně 3:4 na ledě favorizovaného Liberce. V domácím prostředí ale předtím bodovali dvakrát za sebou naplno. "Musíme hrát ještě víc zodpovědně a týmově než v těch posledních dvou domácích zápasech. Musíme být silní v osobních soubojích a obětaví do obrany," uvedl pro klubový web asistent trenéra Tomáš Mariška.

Právě na západě Čech se oba celky letos už jednou utkaly - 12. ledna si hosté připsali plný zisk za vítězství 5:4. "Důležité bude zlepšit hru v oslabení a hrát co nejméně v početní nevýhodě. Pak můžeme hrát víceméně s každým," doplnil Mariška.

Pardubičtí si přes dobré výsledky z poslední doby, které vedle jiného ukazují na zlepšení v defenzivě, dobře uvědomují vlastní rezervy. Za poslední tři utkání pouze dvakrát inkasovali. "Moc se nám ale nedaří přesilovky, v posledních utkáních nám chybí útočný drajv, možná se projevuje únava z cestování. Zkusíme na tom zapracovat a zvednout naši ofenzivu," prohlásil kouč Richard Král.

"Snažíme se hrát odzadu a vyrážet hodně do protiútoků. Snažíme se také držet co nejvíce na puku, protože nemůžeme pouze bránit, bránit a bránit. Docela nám to šlape dozadu, je třeba ale zapracovat na tom, abychom se zlepšili dopředu, tam máme pořád rezervy," připustil slovenský útočník Matej Paulovič.

Statistické údaje před předehrávkou 38. kola Tipsport extraligy: HC Energie Karlovy Vary (8.) - HC Dynamo Pardubice (7.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:5, 2:1 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Jakub Flek 33 zápasů/26 bodů (13 branek + 13 asistencí) - Matěj Blümel 33/24 (13+11). Statistiky brankářů: Filip Novotný průměr 2,78 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,32 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Patrik Hamrla 3,58 a 87,88, Adam Horák 5,00 a 86,49 - Pavel Kantor 2,55, 90,64 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 3,89 a 88,97. Zajímavosti: - Energie po dvou vítězstvích za sebou v úterý prohrála v Liberci 3:4 a připsala si sedmu porážku z posledních devíti utkání. - Karlovy Vary doma po sérii čtyř proher dvakrát za sebou zvítězily. - Dynamo čtyřikrát v řadě vyhrálo a ztratilo jediný bod. - Pardubice venku vyhrály tři z uplynulých čtyř duelů. - Dynamo ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou bodovalo a z toho jednou naplno, jednou vyhrálo po samostatných nájezdech a dvakrát podlehlo v nastavení. Naposledy vyšlo naprázdno 29. října 2019, kdy kvůli epidemii střevní chřipky muselo vzít do Karlových Varů juniory a prohrálo 0:8.