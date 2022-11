Pardubice budou hrát v extralize proti Olomouci o osmou výhru v řadě

Pardubice - Hokejisté vedoucích Pardubic budou ve čtvrteční předehrávce 18. extraligového kola proti Olomouci usilovat o osmou výhru za sebou. V dobrém rozpoložení dorazí na východ Čech ale i Hanáci. Uspěli ve třech posledních utkáních a v průběžné tabulce jim patří čtvrté místo.

Oba soky čeká ve čtvrtek třetí zápas v pěti dnech. "Vyhovuje nám to, když vyhráváme a zápasy jsou v rychlém sledu po sobě. Jako tým teď hrajeme dobře," pochvaloval si pardubický útočník Ondřej Matýs, jehož tým se ziskem 38 bodů ze 17 zápasů postaral o nejlepší start v klubové historii.

Tři z těchto bodů ukořistili Pardubičtí koncem září na Hané v prvním vzájemném utkání sezony, ale podařilo se jim to až po tuhém boji a výsledku 2:1. "Očekávám určitě zase něco podobného jako u nich. Olomouc hraje v téhle sezoně výborně a určitě to bude ubojovaný zápas. Musíme do toho dát všechno, nesmíme to vůbec nijak podcenit," zdůraznil Matýs.

Olomoučtí v posledních zápasech potvrdili, že se mohou spolehnout na výborně fungující defenzivu v čele se skvělými gólmany. V Mladé Boleslavi a na ledě Sparty inkasovali shodně dvakrát, naposledy v úterý proti Karlovým Varům ani jednou. Nikdo v celém extraligovém pelotonu neobdržel méně než 29 branek.

"Nyní hrajeme obden, čtyři zápasy v osmi dnech, takže jedeme dál zápas od zápasu. V extralize je každý bod důležitý. Chceme být pokorní, navazovat na naše výkony co nejdéle a hrát nejlépe, jak umíme," prohlásil brankář Jan Lukáš, jenž proti Energii vychytal druhou nulu v sezoně a má nejvyšší procentuální úspěšnost zásahů (95,26) v celé soutěži.

Zápas bude doprovázet druhý ročník akce Dynamo děkuje. Jak uvedl domácí klub na svém webu, před zápasem ocení opravdové hrdiny, kteří zachraňují lidské životy, ale také malé hrdiny každodenního stereotypu.

Statistické údaje před čtvrteční předehrávkou 18. kola Tipsport extraligy: HC Dynamo Pardubice (1.) - HC Olomouc (4.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 2:1. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Radil 17 zápasů/20 bodů (7 branek + 13 asistencí) - Jan Káňa 15/13 (8+5). Statistiky brankářů: Dominik Frodl průměr 1,37 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 94,48 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Roman Will 2,03, 92,74 a jednou udržel čisté konto - Jan Lukáš 1,57, 95,26 a dvakrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,02 a 93,14. Zajímavosti: - Pardubice vyhrály sedmkrát za sebou a ztratily při této sérii jen dva body. - Dynamo doma čtyřikrát v řadě zvítězilo. - Olomouc vyhrála třikrát za sebou a ztratila jediný bod. - Hanáci venku třikrát za sebou zvítězili. - Pardubice bodovaly v sedmi z uplynulých osmi duelů a z toho šestkrát vyhrály. - Obránce Tomáš Dujsík z Olomouce oslaví ve čtvrtek 30. narozeniny. Tabulka: 1. Pardubice 17 9 4 3 1 56:33 38 2. Vítkovice 17 9 1 4 3 58:45 33 3. Brno 16 8 4 0 4 52:39 32 4. Olomouc 15 8 3 0 4 42:29 30 5. Mladá Boleslav 17 5 3 3 6 34:34 24 6. Třinec 14 6 1 3 4 40:35 23 7. Hradec Králové 16 6 2 1 7 42:45 23 8. Karlovy Vary 16 6 2 1 7 41:52 23 9. Sparta Praha 16 4 4 1 7 42:47 21 10. Liberec 15 2 4 6 3 43:43 20 11. Plzeň 16 4 2 3 7 43:49 19 12. České Budějovice 17 4 2 3 8 40:52 19 13. Litvínov 17 4 1 3 9 45:54 17 14. Kladno 17 4 1 3 9 37:58 17