Pardubice a Třinec se v pondělí utkají o postupový mečbol

Semifinále play off hokejové extraligy - 4. zápas: HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice, 7. dubna 2023, Třinec. Zleva brankář Pardubic Roman Will, Libor Hudáček z Třince a David Musil z Pardubic. ČTK/Ožana Jaroslav

Praha - Hokejisté Pardubic a Třince se v pondělí utkají v pátém semifinále play off extraligy o výhodu postupového mečbolu. Po čtyřech zápasech série je stav nerozhodný 2:2, vítěz nadcházejícího souboje tak bude mít ve středu první šanci zajistit si účast v bojích o Masarykův pohár.

Dynamo v letošním play off doma vyhrálo tři ze čtyř utkání, v posledním souboji tam ale Ocelářům podlehlo 0:3. Východočeši pak navíc prohráli i v prvním duelu na ledě Třince a v pátek odvraceli hrozbu, že si úřadující šampioni vypracují mečbol. I zásluhou bezchybného Romana Willa ale ve Werk areně vyhráli 2:0 a srovnali stav série.

Teď chtějí Pardubičtí před svými fanoušky udělat další krok k prvnímu postupu do finále od roku 2012. "Bude to úplně stejný zápas jako čtyři předešlé. Urputný, hodně soubojů. Musíme se cpát do brány a zase to bude o jedné chybě," řekl útočník Tomáš Hyka.

"Je to 2:2 a jako by ta série začínala znova. Jen teď na dva vítězné zápasy. Vždy se říká, že je důležité uhrát venku jeden zápas. Povedlo se to nám, ale i jim. Takže je vyrovnáno a série je skvělá," těšil se na další utkání Will, jenž stejně jako jeho protějšek Ondřej Kacetl v play off dvakrát udržel čisté konto.

Na vyrovnanost všech předchozích zápasů poukázal i třinecký útočník Andrej Nestrašil. "I když to skončilo třeba 3:0, rozhodl jeden gól. Oba týmy hrají dobře dozadu, umí si vytvořit šance, je to vyrovnané. To jsme očekávali. Pojedeme s čistou hlavou a budeme věřit, že další vyhrajeme," uvedl Nestrašil.

Zatímco Pardubice odehrály v play off zatím osm utkání, Třinec již třináct včetně předkola. Za problém to ale Oceláři nepovažují. "To je o hlavě. Nějaká kondice v play off... Kdo chce víc a v hlavě to má, to rozhoduje. Věřím tomu, že u nás v kabině to v hlavách máme, hrozně chceme. Nemyslím, že by nás předkolo nějak poznamenalo," podotkl Nestrašil.

Utkání v enteria areně začne v 17:00 a v případě nerozhodného výsledku po základní hrací době se bude prodlužovat do vstřelení vítězné branky. Od pátých zápasů již v play off nemohou přijít ke slovu samostatné nájezdy.