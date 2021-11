Paralelní závod v Rakousku vyhrála slovinská lyžařka Slokarová

Lech Zürs (Rakousko) - Paralelní závod v rakouském středisku Lech Zürs vyhrála slovinská lyžařka Andreja Slokarová a připsala si první vítězství ve Světovém poháru. Čtyřiadvacetiletá slalomářka porazila ve finále vyřazovacího závodu v hustém sněžení Norku Theu Louise Stjernesundovou.

Třetí skončila další norská lyžařka Kristin Lysdahlová, která v malém finále předčila letošní mistryni světa v této disciplíně Martu Bassinovou z Itálie.

Slokarová, jež byla čtrnáctá v zahajovacím obřím slalomu sezony v Söldenu, se díky dnešnímu triumfu dostala po dvou závodech do čela SP. Paralelní závod vynechaly hvězdy typu Mikaely Shiffrinové, Petry Vlhové či Federicy Brignoneové, které se soustředí na závody v tradičním formátu.

Nestartovala ani elitní česká slalomářka Martina Dubovská. V nedělním závodu mužů absolvuje pátý start v SP v kariéře Daniel Paulus, jenž chce v sezoně kombinovat alpské lyžování a skikros.

SP ve sjezdovém lyžování v Lech Zürsu (Rakousko):

Ženy - paralelní závod: 1. Slokarová (Slovin.), 2. Stjernesundová, 3. Lysdahlová (obě Nor.), 4. Bassinová (It.), 5. Hectorová (Švéd.), 6. Monsenová (Nor.), 7. Dürrová (Něm.), 8. Robniková (Slovin.), 9. Brunnerová (Rak.), 10. Frasseová Sombetová (Fr.).

Průběžné pořadí SP (po 2 z 37 závodů): 1. Slokarová 118, 2. Shiffrinová (USA) 100, 3. Gutová-Behramiová (Švýc.) 96, 4. Stjernesundová 92, 5. Hectorová 67, 6. Liensbergerová (Rak.) 65.