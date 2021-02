Paralelní závod na MS vyhráli Faivre, Bassinová s Liensbergerovou

Cortina d'Ampezzo (Itálie) - Premiérovými lyžařskými mistry světa v paralelním závodě jsou Mathieu Faivre z Francie a ve shodném čase Italka Marta Bassinová s Rakušankou Katharinou Liensbergerovou. Bassinová zajistila domácí reprezentaci na šampionátu v Cortině d'Ampezzo první medaili.

Původně byla vyhlášena mistryní světa jen čtyřiadvacetiletá Bassinová, jež měla ve finále stejný čas jako Liensbergerová. Zhruba o půl hodiny později ale jury oznámila, že zlato dostane i třiadvacetiletá Rakušanka. Třetí skončila Francouzka Tessa Worleyová.

Devětadvacetiletý Faivre porazil ve finále Chorvata Filipa Zubčiče, bronz získal Švýcar Loic Meillard.

Čeští reprezentanti skončili při premiéře paralelního závodu na MS v dopolední kvalifikaci. Mezi šestnáctku postupujících do dvoukolových vyřazovacích jízd se nedostaly Gabriela Capová, Zazie Huml, které byly klasifikovány na 43. a 46. místě. Devátý muž z pondělní kombinace Jan Zabystřan, Kryštof Krýzl ani Ondřej Berndt svou jízdu nedokončili.

Faivre, Bassinová i Liensbergerová se dnes dočkali první individuální zlaté medaile z MS. Faivre už měl ve sbírce zlato ze Svatého Mořice 2017 z týmového závodu, jenž se v Cortině pojede ve středu.

Liensbergerová získala dodatečně zlato po zásahu rakouské výpravy, jež upozornila na to, že v malém a velkém finále nerozhoduje při stejném čase pomocné kritérium, ale medaile se dělí. "Je jedině logické, že když mají dva stejný čas, tak by také měli být na stejném místě. Díkybohu jsme se na to podívali (do pravidel). Je zajímavé, že jury neměla v hlavě regule hned na první pokus," uvedl sportovní ředitel Rakouského lyžařského svazu Toni Giger. Zlato se na MS dělilo podruhé v historii po roce 1991, kdy vyhráli super-G ve stejném čase Rakušan Hermann Maier a Nor Lasse Kjus.

Zmatky při vyhlášení vítězek korunovaly nepříliš povedenou premiéru paralelního závodu na MS. Závodníci i odborníci kritizovali fakt, že jedna dráha byla výrazně rychlejší než druhá. "Tohle není moc dobrá reklama pro lyžování. Katastrofa. Něco takového nechci na MS vidět," zlobil se bývalý elitní německý slalomář Felix Neureuther v roli televizního experta.

Ve čtvrtfinále vyřazená Italka Federica Brignoneová hovořila o "nejnespravedlivějším závodě kariéry" a kritický byl také vítěz Faivre. "Z první individuální medaile mám opravdu velkou radost, ale po dnešku je potřeba si o řadě věcí promluvit," řekl o kontroverzním průběhu.

Do závodu nenastoupily některé hvězdy točivých disciplín jako Američanka Mikaela Shiffrinová, Francouz Alexis Pinturault či Nor Henrik Kristoffersen. Už v kvalifikaci vypadly spolufavoritky Petra Vlhová ze Slovenska či Švýcarka Lara Gutová-Behramiová.

Výsledky mistrovství světa ve sjezdovém lyžování - paralelní závod:

Muži: 1. Faivre (Fr.), 2. Zubčič (Chorv.), 3. Meillard (Švýc.), 4. Schmid (Něm.), 5. De Aliprandini (It.), 6. Gstrein (Rak.), 7. Strasser (Něm.), 8. Radamus (USA), 9. Luitz (Něm.), 10. Kranjec (Slovin.), ...v kvalifikaci Zabystřan, Krýzl, Berndt (všichni ČR) všichni nedokončili.

Ženy: 1. Bassinová (It.), 2. Liensbergerová (Rak.), 3. Worleyová (Fr.), 4. Moltzanová (USA), 5. Robniková (Slovin.), 6. Brignoneová (It.), 7. Holdenerová (Švýc.), 8. Gasienicová-Danielová (Pol.), 9. Frasseová Sombetová (Fr.), 10. O'Brienová (USA), ...v kvalifikaci 43. Capová, 46. Huml (obě ČR).