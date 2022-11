Parahokejisté hledají nové hráče, projekt podpořil Jágr i hráči Kladna

Kladno - Hvězdný útočník Jaromír Jágr a dva hokejisté extraligového Kladna Ondřej Bláha a Václav Veber dnes podpořili začínající parahokejisty i reprezentanty na tréninku, který byl součástí projektu Hledáme nové talenty. Na čtyřdenní kemp v Kladně v lednu naváže podobná akce v Liberci.

"Kladno je hokejové město a kolem Kladna žádní parahokejisté nejsou, proto se snažíme zde i v Praze najít nové, kteří se pokusí rozjezdit na našem kempu," řekl šéf českého parahokeje Jiří Šindler. "Máme zde dva nováčky, což je velký úspěch. My totiž hledáme jehly v kupce sena. Jsem rád, že si to vyzkoušeli a na kempu pokračují," podotkl Šindler, jenž je zároveň členem výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje.

Parahokejisté mohou na kempu dvakrát denně na led a k dispozici je jim reprezentační trenér i někteří hráči. "Je skvělé, že si to nováčci zkouší tady, kde na ně mají lidi čas a mohou se jim věnovat. Při tréninku v klubu je to totiž složitější," řekl nejlepší český parahokejista historie Zdeněk Krupička.

"Jsem i rád, že se do toho můžu zapojit a ukázat jim, jak se na tom pohybovat. Jak se správně nahýbat. Například tady učíme holčinu, která dělá pokroky. Je potřeba na to mít čas. Když si to půjde někdo poprvé zkusit, tak ho to moc nebude bavit, protože pořád padají. Tady jim lidi pomůžou rychle vstát a neznechutí se jim to," podotkl Krupička, jenž nedávno ukončil aktivní kariéru.

Zatímco Jágr podpořil parahokejisty jen ze střídačky, Bláha s Veberem si do speciálních saní sedli. "Všechna čest těm, kteří to hrají. Není to vůbec lehké," řekl Veber. "Co je nejtěžší? Udržet balanc, zatočil a zkoordinovat všechny pohyby dohromady. Přijde mi, že člověk musí udělat tisíc pohybů, aby vůbec něco dokázal," uvedl Bláha.

Jágr si parahokej vyzkoušel před dvěma lety, i proto tentokrát dění jen sledoval z prostor kladenského stadionu a ze střídačky. "Dobře si to pamatuju. Bylo to složité, neměl jsem stabilitu a nebyl jsem schopný se udržet. Natož, abych se odrážel nebo vystřelil. Je to těžký sport," řekl Jágr.

Zprávu, že si Bláha s Veberem vedli lépe než on, přijal s úsměvem. "Tak bylo by smutné, aby nebyli lepší. Je jim 20 let. Možná jim to šlo lépe než normální hokej, což je teda smutné. Taky jsem jim řekl, že jim to šlo lépe než dnes na tréninku," prohlásil.