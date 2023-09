Papež vyzval Graubnera, aby setrval ve funkci pražského arcibiskupa

Praha - Papež František přijal rezignaci pražského arcibiskupa Jana Graubnera, kterou mu předložil u příležitosti svých 75. narozenin. Papež zároveň Graubnera vyzval, aby v úřadě nadále setrval, a to až do chvíle, než učiní jiné rozhodnutí. Na webu to dnes uvedlo pražské arcibiskupství. Hlava katolické církve tak rozhodla stejně jako před pěti lety v případě Graubnerova předchůdce Dominika Duky. Graubner po loňském jmenování řekl, že je připraven úřad vykonávat několik let.

Arcibiskupství uvádí, že pražskému arcibiskupovi tlumočil stanovisko papeže apoštolský legát v ČR Jude Thaddeus Okolo. "Svatý otec přijal Vaše zřeknutí se úřadu arcibiskupa pražského a metropolity. Zároveň Vás Svatý otec vybízí, abyste pokračoval v pastoračním řízení arcidiecéze pražské ´doner aliter provideatur´, tedy až do chvíle, kdy Svatý otec učiní jiná rozhodnutí," stojí v dopise apoštolského nuncia.

Jan Graubner ke dni svých 75. narozenin 29. srpna poslal papeži svůj rezignační dopis tak, jak to musejí učinit všichni biskupové po dovršení tohoto věku. Při té příležitosti řekl ČTK, že je ve funkci připraven pokračovat, dokud bude potřeba. Graubner se loni počátkem srpna stal 37. pražským arcibiskupem poté, co se několik let čekalo na nástupce kardinála Dominika Duky, jenž tuto funkci zastával 12 let.

Předtím, než usedl na svatovojtěšský stolec, stál brněnský rodák Graubner tři desítky let v čele arcidiecéze olomoucké. Služba na obou postech je podle něj podobná, ale rozdíly dané prostředím či třeba historickou tradicí vnímá. Mezi úkoly, ve kterých by chtěl pokračovat, zmínil třeba církevní školství a další budování jeho zázemí.