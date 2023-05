Papež vyšle italského kardinála na mírovou misi, má ukončit válku na Ukrajině

Vatikán - Papež František požádal italského kardinála Mattea Zuppiho, aby vedl mírovou misi, která pomůže zmírnit napětí a konflikt na Ukrajině. Konkrétní termíny a další aspekty mise se ještě upřesňují. S odvoláním na oznámení Vatikánu o tom informují světové agentury.

František svůj záměr vyslat na Ukrajinu mírovou misi naznačil minulý měsíc při návratu z Maďarska, avšak nesdělil podrobnosti. Podle diplomatického zdroje Reuters by se Zuppi měl pokusil setkat zvlášť s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Sedmašedesátiletý předseda italské biskupské konference Zuppi, který je zároveň arcibiskupem boloňským, povede "misi, jež má pomoci zmírnit konflikt na Ukrajině" v naději, že by to mohlo vést "k zahájení mírových procesů," uvedl Vatikán v prohlášení. Dokument zároveň uvádí, že se papež František nikdy nevzdal myšlenky, že by mírová mise Vatikánu mohla nastolit cestu k míru.

Hlava katolické církve k mírovému řešení války na Ukrajině, která trvá již 15 měsíců, vyzývala opakovaně. Při návratu z Maďarska na konci dubna se František neurčitě zmínil o mírové misi Vatikánu. "Nyní probíhá mise, ale zatím není veřejná. Až bude veřejná, prozradím ji," řekl novinářům.

V dnešním prohlášení se uvádí, že se konkrétní termíny a a další specifika mise ještě upřesňují.

Zelenskyj se minulou sobotu ve Vatikánu s papežem Františkem setkal. Podle Reuters se však z jeho následného vyjádření zdálo, že úloze Vatikánu jako prostředníka není nakloněn. "Při vší úctě k Jeho Svatosti, nepotřebujeme prostředníky, potřebujeme spravedlivý mír ... Putin pouze zabíjí. Nepotřebujeme s ním žádného prostředníka," řekl ukrajinský prezident před týdnem italské televizi.