Papež se v Budapešti setkal s běženci, postiženými a s činitelem ruské církve

Budapešť - Papež František se během druhého dne pobytu v Budapešti setkal mimo jiné s uprchlíky a lidmi v nouzi, navštívil centrum pro zrakově a jinak postižené děti a ve sportovní hale promluvil k asi 10.000 mladých lidí. Vyzval je mimo jiné k tomu, aby pomohli světu žít v míru, informovala agentura DPA. V maďarské metropoli se papež také dnes setkal s představitelem ruské pravoslavné církve, budapešťským metropolitou Hilarionem. Návštěvu Maďarska hlava katolické církve ukončí v neděli.

"I když tady žijeme v míru a v pohodlí, nemělo by se zapomínat, že to není mnoho kilometrů odtud, kde jsou válka a utrpení na denním pořádku," řekl papež v budapešťské sportovní hale s odkazem na válku na Ukrajině. František, který opakovaně vyzývá k uzavření příměří a mírovým jednáním, zhlédl ve sportovní hale také kulturní program, mimo jiné tradiční maďarský tanec.

S uprchlíky, z nichž mnozí byli z Ukrajiny, ale také z Pákistánu, Afghánistánu, Iráku, Nigérie nebo dalších afrických zemí, se papež setkal v budapešťském chrámu svaté Alžběty. Věřící, jichž přišlo asi 600, vyzval, aby nikdy nezapomínali na chudé a lidi v nouzi, protože nejvíce potřebují pomoc ostatních, napsal server Vatican News.

Papež opět poděkoval Maďarům, že hostí uprchlíky z Ukrajiny, jichž je v zemi nyní asi 35.000. Papež dlouhodobě vyzývá evropské země, aby byly vstřícné k lidem prchajícím před konflikty a chudobou. Maďarský premiér Viktor Orbán, který se prezentuje jako ochránce křesťanských hodnot v Evropě, je známý odmítavým postojem k přijímání migrantů z muslimských zemí, ale běžence z převážně pravoslavné Ukrajiny, která od loňského února čelí invazi ruské armády, Orbánova vláda přijímá.

Hlava katolické církve se v Budapešti setkala také s představitelem ruské pravoslavné církve Hilarionem, který je od loňska budapešťským metropolitou. Podle Vatikánu spolu mluvili "ve vřelém tónu" asi 20 minut. Hilarion byl do loňska šéfem oddělení pro vnější církevní vztahy, patriarcha Kyrill jej ale jen několik měsíců po začátku ruské invaze na Ukrajinu poslal do Maďarska, kde se k pravoslavné církví hlásí asi 2300 lidí.

V pátek se papež sešel s prezidentkou Katalin Novákovou, premiérem Viktorem Orbánem, se zástupci občanské společnosti a také s biskupy a duchovními.

Nováková u příležitosti papežovy návštěvy amnestovala některé vězně, a to včetně odsouzených pravicových extremistů. Na svobodu vyšel například György Budaházy, kterému letos odvolací soud udělil trest šesti let vězení za teroristické aktivity. Budaházy byl odsouzen za útoky zápalnými lahvemi mimo jiné na poslance tehdy vládnoucích socialistů v letech 2007 až 2009 a má četné sympatizanty i ve vládní straně Fidesz, do které patří také prezidentka, napsala agentura DPA.

Vyvrcholením papežova pobytu v Budapešti bude nedělní mše pod širým nebem před maďarským parlamentem.